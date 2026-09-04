Robot sẽ đồng diễn cùng dàn thí sinh trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026

Tối 5/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) sẽ chính thức bắt đầu lúc 20h. Nhưng thứ khiến người dân và du khách ở Mộc Châu bàn tán những ngày qua lại không phải câu hỏi ai sẽ đội vương miện, mà là thông tin Ban Tổ chức vừa hé lộ: robot hình người mang tên Mornine sẽ xuất hiện trên sân khấu và đồng diễn cùng các thí sinh.

Đây là chi tiết chưa từng có ở một đêm chung kết nhan sắc tại Việt Nam. Theo Ban Tổ chức, màn đồng diễn được kỳ vọng tạo dấu ấn khác biệt cho cuộc thi, và bản thân các thí sinh cũng tỏ ra hào hứng khi biết mình sẽ đứng chung sân khấu với một "mỹ nhân" không phải người. Nhiều cô gái nói rằng đây sẽ là trải nghiệm khó quên trong hành trình của họ.

Vậy Mornine là ai? Cái tên này không xa lạ với giới công nghệ. Mornine là mẫu robot hình người thương mại do AiMOGA Robotics phát triển, đơn vị chuyên về trí tuệ nhân tạo thuộc hãng xe Trung Quốc Chery, và theo công bố của nhà sản xuất, đây là robot hình người đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận CE đầy đủ của châu Âu cho cả phần cứng lẫn phần mềm. Cũng theo thông số nhà sản xuất, Mornine cao 1,67 mét, có ngoại hình nữ tính và giao tiếp được nhiều ngôn ngữ. Ban đầu robot này được đưa vào các showroom xe của Chery để đón khách và giới thiệu sản phẩm, sau đó mở rộng sang hướng dẫn giao thông, chỉ đường trong bệnh viện, đón khách và làm việc tại bảo tàng. Bản thương mại M1 nặng 70kg, có 40 bậc tự do trên toàn thân, tốc độ đi bộ tối đa 1m/s.

Điều đáng chú ý là Mornine không còn là hàng trưng bày. Ngày 13/4/2026, AiMOGA đã mở bán trực tuyến mẫu Mornine M1 trên gian hàng chính hãng tại JD.com với giá 285.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 41.400 USD, hàng giao từ sau ngày 23/5/2026. Theo công bố của công ty, nền tảng này hiện đã được triển khai tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nói cách khác, thứ sắp bước lên sân khấu ở Mộc Châu là một sản phẩm công nghệ đang được thương mại hóa thật, chứ không phải mô hình sân khấu.

Cùng với Mornine, đêm chung kết còn hé lộ hình ảnh sân khấu quy mô lớn, thiết kế hiện đại với hệ thống ánh sáng bạc mang màu sắc công nghệ. Ban Giám khảo do NSND Lan Hương làm Trưởng ban, NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp văn hóa Việt Nam, giữ vai trò Phó ban. Các thành viên còn lại gồm nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ hữu nghị vì hòa bình Saleem Hammad và Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh. Phần trình diễn nghệ thuật có sự góp mặt của Đức Phúc, Phạm Anh Khoa, Gemma, Huyền Anh Yoko và ca sĩ, Á Vương Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn.

Sự xuất hiện của robot không phải một chiêu trò cài vào phút chót. Miss Galaxy Vietnam 2026 do Công ty Cổ phần Deasung Vina Việt Nam tổ chức, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT thực hiện, và ngay từ đầu đã tự định vị là dự án văn hóa, trí tuệ và công nghệ thay vì một cuộc thi nhan sắc thuần túy. Thí sinh được yêu cầu có hiểu biết nền tảng về công nghệ, khả năng thích ứng với môi trường số và tư duy đổi mới. Trong suốt hành trình, các cô gái đã trải qua những thử thách thực hành gắn với ứng dụng công nghệ và sử dụng AI, đồng thời tự quay video, sáng tạo nội dung quảng bá cảnh sắc, văn hóa và sản vật Mộc Châu trên nền tảng số.

Chia sẻ về đêm chung kết, ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết đây không chỉ là một đêm thi sắc đẹp mà còn là sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn, góp phần quảng bá và thu hút du khách đến với Mộc Châu, Sơn La.

"Chúng tôi tin rằng, trong một cuộc thi sắc đẹp, người phụ nữ Việt Nam hiện đại không chỉ được đánh giá bởi vẻ đẹp ngoại hình hay khả năng tỏa sáng trên sân khấu, mà còn bởi tri thức, bản lĩnh và năng lực tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng", bà nói. "Chúng tôi kỳ vọng rằng, hành trình tại Miss Galaxy Vietnam 2026 sẽ không dừng lại ở một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là hành trình để các em trưởng thành hơn, khám phá và phát huy những giá trị tốt đẹp của bản thân."

Trước đó, vòng truyền hình thực tế của cuộc thi diễn ra tại Mộc Châu đã đưa các thí sinh vào hàng loạt trải nghiệm rất đời, từ hái chè, làm kẹo lạc, catwalk trên cầu kính Bạch Long cho tới bắt cá, bắt gà, bắt lợn và cho dê ăn. Nhiều thí sinh thuộc thế hệ 2K7, 2K8 quen với nhịp sống thành phố nên khá bỡ ngỡ trong những ngày đầu, nhưng nhanh chóng hòa nhập sau khi được đồng đội cổ vũ.

Đêm chung kết cũng là hoạt động khép lại Tuần Văn hóa và Du lịch Mộc Châu năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến 5/9. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên các kênh thuộc nền tảng số của Miss Galaxy Vietnam.