Bộ phim Chị Ngã Em Nâng vừa hé lộ thêm poster và trailer mang màu sắc drama căng thẳng hứa hẹn hâm nóng đường đua phim Việt tháng 10. Trong tấm poster mới nhất, mỗi nhân vật đều xuất hiện với biểu cảm phức tạp, phản ánh tính cách và câu chuyện riêng. Trung tâm khung hình là Hai Thương (Lê Khánh) với gương mặt sắc lạnh, tư thế hơi nghiêng về phía em trai gợi cảm giác người chị gồng gánh trách nhiệm. Lực (Thuận Nguyễn) cầm chiếc máy xăm, như thể đang “khắc dấu” cho chị gái. Nhưng đôi mắt lại hướng ra xa, ánh nhìn khắc khoải gợi khao khát tự do. Bên cạnh là Hải Âu (Uyển Ân) - cô gái trẻ phóng khoáng, gợi cảm trong chiếc áo trễ vai. Tách biệt với cả ba là bác sĩ Trường (Quốc Trường), dù là nửa kia của Thương nhưng anh hiện diện trên poster như kẻ ngoài cuộc, ánh mắt chất chứa nhiều uẩn ức. Điểm chung của cả bốn nhân vật là chi tiết “vết nứt” ẩn dụ cho những bi kịch và tổn thương.

Trailer Chị Ngã Em Nâng

Trailer hé lộ câu hỏi: "Không lẽ… bi kịch nối tiếp bi kịch?" với phần mở đầu là ký ức vui đùa tuổi thơ của hai chị em, rồi nhanh chóng chuyển sang hiện tại, khi họ trưởng thành nhưng bị chia cắt bởi cánh cửa và nước mắt. Sự đối lập quá khứ - hiện tại được đạo diễn Vũ Thành Vinh khắc họa qua màu sắc, bối cảnh và ngôn ngữ điện ảnh. Trailer đặt ra câu hỏi "Liệu sợi dây tình thân có đủ mạnh để vượt qua những hiểu lầm và tổn thương?" khi mà Hai Thương bảo bọc em trai quá kỹ càng và đỉnh điểm là khi Lực bị tai nạn, mất khả năng đi lại, tình yêu, tương lai đều sụp đổ. Quá nửa trailer, Lực phải ngồi trên xe lăn, gương mặt hốc hác, tiều tụy, thậm chí còn nghĩ đến cách để giải thoát cho cả 2 chị em đó là để anh chết đi.

Thuận Nguyễn tiều tụy, liên tục có những cảnh ngồi xe lăn trong phim

Cao trào trailer là khoảnh khắc Thương cố gắng cứu em mình khỏi cảnh chết đuối nhưng bản thân lại chìm dưới đáy hồ trong tiếng gào xé lòng của Lực: “Hai ơi, mở mắt ra đi…”, khiến khán giả càng tò mò về cái kết của câu chuyện.

Chị Ngã Em Nâng chọn khai thác câu chuyện của cặp chị em mồ côi, buộc phải làm chỗ dựa cho nhau. Sự hy sinh lặng lẽ, những tổn thương vì không được thấu hiểu, tất cả được tái hiện chân thực qua từng phân cảnh.Dưới bàn tay đạo diễn, bộ phim đòi hỏi diễn xuất tâm lý nặng, nhiều cảnh hành động nguy hiểm mà diễn viên phải tự thực hiện, xen kẽ cùng các mảng miếng hài bắt trend để cân bằng cảm xúc. Phim hứa hẹn không chỉ kịch tính mà còn có những khoảng lặng chữa lành, nhấn mạnh thông điệp: ai cũng có vết nứt trong tâm hồn, và chỉ tình yêu thương mới có thể hàn gắn.

Chị Ngã Em Nâng dự kiến khởi chiếu ngày 3.10.2025.

Nguồn ảnh: NSX