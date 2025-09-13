Diễn viên Quốc Huy, Lương Gia Huy, Nguyễn Huy mới đây được réo tên trên mạng xã hội. Nguyên do vì cả ba có điểm trùng hợp khi cùng có tên Huy và sở hữu ngoại hình lẫn body không có điểm nào chê, khiến dân tình "mất máu" liên tục. Mỗi người lại mang một phong cách riêng, tạo nên “bộ sưu tập cực phẩm” khiến netizen xuýt xoa.

Sau khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Thám tử Kiên, Quốc Huy trở thành cái tên được nhiều người yêu mến. Anh còn được truyền thông gọi là Huỳnh Tông Trạch phiên bản Việt Nam vì ngoại hình có nhiều nét giống với ngôi sao một thời của TVB.

Nam diễn viên Quốc Huy gắn liền với hình ảnh lãng tử, nhẹ nhàng nhưng cũng có chiều sâu. Vẻ ngoài thư sinh, gương mặt sáng cùng phong thái lịch lãm khiến anh trở thành “soái ca trong mộng” của nhiều khán giả nữ. Không ít lần, netizen phải đứng ngồi không yên khi Quốc Huy flex khoe body rắn rỏi rõ múi.

Quốc Huy để lại ấn tượng sâu sắc qua các bộ phim như Thám tử kiên, Cô nàng bất đắc dĩ, Tiếng sét trong mưa...

Ngoài đời thực, anh thường flex body rõ múi trên mạng xã hội

Nếu Quốc Huy khiến fan rung động bởi sự thư sinh, thì Lương Gia Huy lại là “cực phẩm body” theo đúng nghĩa đen. Anh sở hữu thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn và gương mặt đậm chất điện ảnh. Mỗi lần xuất hiện, dân tình lại được dịp “xỉu up xỉu down” trước độ nam tính khó cưỡng của anh.

Lương Gia Huy từng ghi dấu ấn khi bước ra từ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015. Hai năm sau, anh đại diện Việt Nam tham dự Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017 tại Indonesia. Không dừng lại ở lĩnh vực người mẫu, Gia Huy còn lấn sân diễn xuất và góp mặt trong loạt dự án phim như Viên đạn cuối cùng, Nữ chủ, Mặt trời mùa đông… Vừa qua, anh trở thành cái tên sáng giá khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Mưa đỏ.

Trong Mưa Đỏ, Lương Gia Huy đảm nhận vai Hoàng - trung úy thuộc Trường Võ Bị Đà Lạt

Body săn chắc khiến ai cũng phải ngoái nhìn của diễn viên Lương Gia Huy

Một trong những cái tên được nhắc tới trong bộ phim Mưa đỏ chính là Steven Nguyễn hay còn gọi là Nguyễn Huy. Làn da rám nắng, cơ bụng 6 múi săn chắc giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả. Nhiều fan nhận xét body của Nguyễn Huy đạt chuẩn “điểm 10 chất lượng”.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Nguyễn Huy đã trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Anh giảm cân từ 75kg xuống 70kg trong thời gian ngắn, chỉ ăn khoảng 300g tinh bột mỗi ngày để giữ cơ bắp. Ngoài ra, nam diễn viên tham gia tập luyện tại trường bắn ở Củ Chi trong 1 tháng, sau đó tiếp tục 1 tháng luyện võ thuật. Kinh nghiệm nghĩa vụ quân sự trước đây đã giúp anh dễ dàng thích nghi với kỷ luật và các kỹ năng cần thiết.

Nguyễn Huy được khán giả biết đến lần đầu với series phim chiếu mạng Bi Long đại ca. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án khác như: Hạnh phúc bị đánh cắp, Bạn gái tôi là trùm trường, Cú đấm thép…

Nguyễn Huy sở hữu chiều cao 1m78 và thân hình vạm vỡ

Để chuẩn bị cho vai Quang, Steven Nguyễn đã trải qua một tháng tập luyện với cường độ cao