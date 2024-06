Tối 15/6, Anh Trai Say Hi đã chính thức lên sóng tập đầu tiên. Chương trình thực tế quy tụ 30 “anh trai" là những mỹ nam hot nhất showbiz Việt sớm thu hút sự chú ý. Trong tập 1, các anh trai được phổ biến luật chơi, chọn bài thi và thể hiện sân khấu đầu tiên thể hiện thế mạnh trình diễn. 30 nghệ sĩ được chia thành 2 đội là Liên Quân 1 và Liên Quân 2, lần lượt biểu diễn sân khấu nhóm đã chuẩn bị. Trong đó, Liên Quân 1 do Isaac làm đội trưởng mang đến phần trình diễn đầy cuốn hút và năng lượng.

Hải Đăng Doo bị chấn thương trong sân khấu đầu tiên tại Anh Trai Say Hi

Đáng chú ý, Hải Đăng Doo - “một mẩu" của Liên Quân 1 đã bất ngờ để lộ hình ảnh băng bó tay ở ngay màn trình diễn “chào sân" Anh Trai Say Hi. Bị gãy tay ngay tập 1, khán giả xót xa khi Hải Đăng Doo vẫn cố gắng tham gia tập luyện và biểu diễn cực nhiệt huyết. Trên sân khấu, nam ca sĩ sinh năm 2000 không hề tỏ ra lúng túng hay bị chấn thương phân tâm. Anh chàng phối hợp nhịp nhàng với các anh em để mang đến sân khấu trọn vẹn nhất.

Anh chàng chia sẻ về chấn thương tay trong phần giao lưu với Trấn Thành

Tuy nhiên, vì hạn chế chấn thương, Hải Đăng Doo vẫn có động tác chưa hoàn thiện. Anh chia sẻ cùng MC Trấn Thành: "Em nghĩ là anh cảm nhận đúng vì Negav chắc giận em. Vì nãy có 1 pha em và Negav hẹn đập tay nhau mà lúc đấy cái gạc của em bị bung ra mất nên không đập tay được". Ai nấy đều thông cảm với sự cố của Hải Đăng Doo.

Gặp tai nạn ngay trước ngày ghi hình, Hải Đăng Doo phải đối diện với việc ngưng tham gia chương trình hoặc tiếp tục mạo hiểm, đổi lại nguy cơ di chứng mãi về sau

Hình ảnh do Hải Đăng Doo chia sẻ

Trong video hậu trường do BTC đăng tải, chấn thương của Hải Đăng Doo được chia sẻ chi tiết hơn. Anh chàng gặp tai nạn ngay trước ngày ghi hình, phải đối diện với việc ngưng tham gia chương trình hoặc mạo hiểm, đổi lại nguy cơ di chứng mãi về sau. Hải Đăng Doo đã chọn tiếp tục luyện tập, ghi hình cho Anh Trai Say Hi. Anh nhận được sự cổ vũ từ các anh trai cùng tham gia. Người hâm mộ xem mà cũng ấm lòng.

Tập 1 phát sóng, Hải Đăng Doo không chỉ bị gãy tay mà còn “nhọ" đủ đường ở phần chọn bài thi. Vì xếp gần chót trong phần trả lời câu hỏi lấy điểm, Hải Đăng Doo bị 6 anh trai cao điểm nhất, gồm Anh Tú Atus, Quang Trung, Isaac, Anh Tú, Song Luân, Gin Tuấn Kiện “block" khả năng chọn bài yêu thích.

Hải Đăng Doo 2 lần bị chặn khả năng chọn bài thi

Các bài hát demo được giới thiệu bao gồm: Hút (tác giả Fillinus) gồm 7 thành viên có vũ đạo; No Far, No Star (tác giả Fillinus) với đội hình 6 thành viên có vũ đạo; bài 10/10 (tác giả Coldie) với đội hình 4 thành viên, Nỗi Đau Ngây Dại (tác giả Trungg I.U) đội hình 3 thành viên và Sóng Vỗ Vỡ Bờ (tác giả Trungg I.U) đội hình 5 thành viên và cũng là bài duy nhất không có vũ đạo; Don’t Care (tác giả Coldie) yêu cầu đội hình 5 thành viên, có vũ đạo.

Anh Tú Atus là một trong hai "thủ phạm" chặn Hải Đăng Doo

May mắn không mỉm cười với Hải Đăng Doo, anh liên tục bị chặn khỏi hai bài hát tiềm năng. Cuối cùng, Hải Đăng Doo về với đội hình 7 thành viên, biểu diễn demo Hút. Người hâm mộ nhận xét, đây là một stage khá khó nhằn. Ngay trong tập đầu tiên, Hải Đăng Doo đã bị “làm khó” đủ đường. Một trong hai người “chặn" Hải Đăng Doo chọn bài chính là Anh Tú Atus. Khoảnh khắc Hải Đăng Doo tìm chồng Diệu Nhi “hỏi tội" viral MXH vì quá hài hước.

Visual hút mắt của nam ca sĩ sinh năm 2000

Sau tập 1 với hàng loạt chuyện không may đến với Hải Đăng Doo, khán giả phải nhận xét đây chính xác là anh trai “số nhọ" nhất Anh Trai Say Hi. Hải Đăng Doo từng là một TikToker nổi tiếng với hơn 2.6 triệu người theo dõi. Anh chàng được khán giả biết đến thông qua các gameshow như Tỏ tình hoàn mỹ, Trời sinh một cặp... Sở hữu ngoại hình bắt mắt, khả năng ca hát được đánh giá cao, Hải Đăng Doo theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Nhưng đến hiện tại, Hải Đăng Doo vẫn chưa bật lên trong lứa nghệ sĩ Gen Z đa màu sắc.

Nhan sắc, tài năng đều có đủ, khán giả kỳ vọng Hải Đăng Doo sẽ làm nên chuyện tại Anh Trai Say Hi

Hải Đăng Doo từng hợp tác với nghệ sĩ Thái Lan, làm mới ca khúc Mong Nan Nan và đạt được thành công nhất định khi giai điệu viral trên các nền tảng MXH. Tham gia Anh Trai Say Hi, Hải Đăng Doo mong muốn thử sức với nhiều sắc màu âm nhạc mới, đồng thời đi tìm một "tôi mới", khám phá những "nhân vật mới" của chính mình. Nhan sắc, tài năng đều có đủ, khán giả kỳ vọng Hải Đăng Doo sẽ làm nên chuyện tại Anh Trai Say Hi, mở ra cơ hội lớn hơn để chinh phục sự nghiệp âm nhạc.

