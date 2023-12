Mỹ nam phủ sóng màn ảnh nhiều nhất 2023: Đóng chính tới 8 phim, phản diện - chính diện đều cân đẹp

2023 sắp kết thúc và đây chắc chắn là một năm vô cùng thỏa mãn của những người yêu thích nam diễn viên điển trai Jang Dong Yoon. Sở dĩ nói vậy là bởi lẽ trong năm nay, nam diễn viên liên tiếp tái xuất trong tới 8 dự án phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình, đáng nói hơn khi tất cả đều là đóng vai chính. Tuy tái xuất liên tục, đóng phim không ngừng nghỉ nhưng Jang Dong Yoon không hề để bản thân bị lặp lại hình ảnh cũ, liên tục làm mới mình trong 8 dự án.

1. Long distance

Long distance là bộ phim điện ảnh đầu tiên trong năm 2023 của Jang Dong Yoon. Đây là một bộ phim tình cảm, tươi sáng, xoay quanh những xung đột của một cặp đôi yêu xa trong thời hiện đại, khi ai cũng bị ám ảnh bởi công nghệ. Trong phim, mỹ nam họ Jang vào vai Do Ha, 28 tuổi mới bắt đầu biết yêu, từ fan hâm mộ của một ban nhạc indie anh đã trở thành bạn trai của một thành viên trong nhóm nhạc đó. Bộ phim mang đến hình ảnh tươi sáng, trẻ trung của Jang Dong Yoon, khá gần với hình ảnh của chính anh ngời đời thật.

2. Devils

Khác hoàn toàn với dự án kể trên, Devils lại mang tới một Jang Dong Yoon u ám và vô cùng đáng sợ. Trong phim anh vào vai kẻ sát nhân giết người hàng loạt Jin Hyuk. Trong một cuộc truy đuổi tàn bạo, Jin Hyuk vô tình bị hoán đổi thân xác với thám tử Jae Hwan. Đây là một vai diễn vô cùng phức tạp khi Jang Dong Yoon phải thể hiện hai hình tượng hoàn toàn trái ngược trong cùng một tác phẩm.

3. Please be my ear

Please be my ear là một dự án phim ngắn trong đó Jang Dong Yoon không chỉ đóng chính mà còn thử sức với vai trò đạo diễn. Trong phim, anh vào vai một người đàn ông nhận được tin nhắn từ người bạn gái cũ và quyết định đi gặp cô ta. Tuy nhiên tại điểm hẹn, anh chỉ thấy một đứa trẻ. Nghĩ rằng đây là con trai mình nên anh ta đã nhận nuôi đứa bé, cuộc sống của hai người thay đổi hoàn toàn từ đây. Phim mang đến một Jang Dong Yoon ấm áp, trưởng thành hơn hẳn 2 bộ phim kể trên.

4. Pamir

Đây là một dự án điện ảnh nữa của Jang Dong Yoon trong năm nay tuy nhiên hiện nó chưa phát hành. Phim hứa hẹn mang đến một màu sắc thú vị nữa của mỹ nam họ Jang khi nó khai thác đề tài hoàn toàn khác với những dự án còn lại.

5. Oasis

Oasis là bộ phim truyền hình đầu tiên trong năm nay của Jang Dong Yoon. Phim khai thác bối cảnh Hàn Quốc những năm 80, khi mỹ nam họ Jang vào vai một cậu học sinh nhà nghèo, tài giỏi nhưng bị kìm kẹp bởi thời đại hỗn loạn, đầy bất ổn. Anh đã mang đến một màn trình diễn tuyệt vời giúp Oasis trở thành phim truyền hình có rating cao nhất khung giờ phim đầu tuần của đài KBS trong năm nay.

6. Daily dose of sunshine

Daily dose of sunshine là bộ phim chữa lành khai thác bối cảnh khu bệnh tâm thần kinh ở một bệnh viện lớn. Nhân vật của Jang Dong Yoon cũng mắc bệnh tâm lý khiến anh sợ hãi môi trường công sở, phải từ bỏ công việc đáng mơ ước để về nhà bán gà rán. Sau một hành trình chiến đầu và tự chữa lành, nhân vật này đã tự cứu lấy bản thân mình.

7. My man Is Cupid

Thay vì đóng người thường như những bộ phim kể trên, với tác phẩm này, Jang Dong Yoon vào vai một vị thần tình yêu điển trai, cuốn hút và rất giỏi khiến phụ nữ mê mẩn mình. Để khôi phục lại đôi cánh bị đốt cháy từ 500 năm trước, Sang Hyul đã trải qua 27 lần biến hình với 27 thân phận khác nhau. Ở lần thứ 28, anh quen biết một cô gái xinh đẹp nhưng cô độc do cô ta dính phải một lời nguyền, khiến những chàng trai thích cô ta đều rơi vào cảnh suýt chết.

8. Like flowers in sand

Like flowers in sand là bộ phim khép lại một năm rực rỡ của Jang Dong Yoon và cũng mang đến một hình ảnh chưa từng có của anh. Để nhập vai một vận động viên, Jang Dong Yoon đã tăng tới 14kg, khiến bản thân trông có phần mũm mĩm.

Nguồn ảnh: Hancinema