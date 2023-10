Mỹ nam Hàn suýt đóng chính tuyệt phẩm lãng mạn Past Lives: Lập kỳ tích Oscar nhưng nhan sắc không "đủ trình"?

Kể từ khi công chiếu toàn cầu và cả ở Việt Nam, Past Lives - Muôn Kiếp Nhân Duyên đã khiến khán giả phải dâng trào cảm xúc và đau đáu với câu chuyện tình dở dang của 2 nhân vật chính. Nora và Hae Sung từng có khoảng thời gian gắn bó, song sự chia cắt đã đưa họ đi theo 2 con đường đời khác biệt. Đến khi gặp lại, Nora đã có chồng, còn Hae Sung thì mang trong mình nỗi niềm không trọn vẹn.



Past Lives được đánh giá là "tuyệt tác lãng mạn" của năm 2023 nhờ sự phối hợp ăn ý của 2 diễn viên chính gốc Hàn Greta Lee và Teo Yoo. Thế nhưng, vai nam chính Hae Sung suýt nữa đã thuộc về một mỹ nam Hàn đình đám.

Trở về thời điểm đầu năm 2020, dự án Past Lives đang được phía A24 phát triển sản xuất, cũng như tìm kiếm 2 gương mặt chính. Vào lúc này, A24 đang cật lực đàm phán với nam diễn viên Choi Woo Sik để thủ vai nam chính Hae Sung trong phim. Thông tin do Collider độc quyền đưa tin đã khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Choi Woo Sik từng được chọn để đóng chính Past Lives

Theo Collider, Past Lives sẽ là dự án Hollywood đầu tiên của Choi Woo Sik nếu khi ấy anh đồng ý tham gia. Phía công ty chủ quản SOOP Entertainment cũng tiết lộ rằng chàng mỹ nam đã tích cực xem xét, đàm phán để tham gia Past Lives cùng đạo diễn Celine Song. Tuy vậy về sau, Choi Woo Sik đã lỡ mất "nhân duyên" với bộ phim.

Phía Choi Woo Sik không công bố lý do từ chối, và về sau vai nam chính Past Lives được giao cho nam diễn viên Teo Yoo. Trong thời gian sau đó, Choi Woo Sik cũng không có kế hoạch phim ảnh nào, ngoại trừ việc tham gia show truyền hình thực tế Summer Vacation của đài tvN. Bản thân nam diễn viên từng thú nhận rằng sau thành công vang dội toàn cầu của Parasite, anh không có nhiều cơ hội tại thị trường Hollywood như khán giả vẫn nghĩ. "Tôi cũng có một số lời đề nghị phim ảnh, nhưng nó không thật sự nhiều như kỳ vọng", anh chia sẻ trong một phỏng vấn.

Choi Woo Sik cùng dàn cast Parasite làm nên kỳ tích Oscar

Về vai diễn trong Past Lives, Teo Yoo đã thể hiện vô cùng thành công một Hae Sung trưởng thành, mang trong mình nỗi luyến tiếc về quá khứ nhưng không quá đau khổ, bi thương. Hình tượng "già dặn" của Hae Sung có lẽ không phù hợp với ngoại hình và khí chất trước giờ của Choi Woo Sik, đặc biệt khi thế mạnh của anh vẫn là những vai sôi nổi, thậm chí có chút hài hước và tươi trẻ như trong The Boy Next Door hay Our Beloved Summer.