"Mỹ nam phim trăm tỷ" Vĩnh Đam: Có ngoại hình với tôi là 1 lợi thế

Chiều 6/3, ê-kíp phim điện ảnh Bus: Chuyến Xe Một Chiều tổ chức buổi showcase ra mắt dự án với sự tham gia của đông đảo khách mời, giới truyền thông cùng toàn bộ dàn diễn viên chính. Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn Luk Vân cùng các diễn viên Vân Trang, Trần Lê Vĩnh Đam, Huỳnh Minh Kiên, Phí Phương Anh và Lê Hoàng Long.

Dù thời tiết không thuận lợi, buổi gặp gỡ vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Tại đây, đạo diễn và dàn diễn viên đã có nhiều chia sẻ cởi mở về hành trình thực hiện dự án cũng như những câu chuyện hậu trường phía sau bộ phim.

Một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý tại sự kiện là Trần Lê Vĩnh Đam. Nam diễn viên trẻ đang được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi tham gia các dự án điện ảnh gần đây.

Đạo diễn Luk Vân tiết lộ ban đầu cô hoàn toàn chưa biết đến Vĩnh Đam. Nam diễn viên vượt qua vòng casting online nhờ ngoại hình sáng và phù hợp với nhân vật.

“Ở vòng online, bạn đậu nhờ ngoại hình rất ổn. Minh Kiên và Vĩnh Đam lúc đó trợ diễn cho nhau ở vòng offline. Khi đó bạn vẫn chưa nhận vai trong phim Thỏ Ơi”, nữ đạo diễn kể.

Theo Luk Vân, đến giai đoạn tiền kỳ của BUS, cô mới biết Vĩnh Đam đã trở thành nam chính của dự án điện ảnh khác. Vì vậy ê-kíp đã tìm phương án để nam diễn viên có thể tham gia cả hai bộ phim.

Bản thân Vĩnh Đam cho biết BUS thực ra là dự án đầu tiên mang đến cơ hội lớn cho anh.

“Tôi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cách đây không lâu. Có ngoại hình là một lợi thế, nhưng tôi muốn chứng minh bản thân bằng các dự án điện ảnh. Tính ra BUS chính là dự án đầu tiên cho tôi cơ hội”, nam diễn viên chia sẻ.

Tại buổi giao lưu, Vĩnh Đam cũng thẳng thắn nói về trải nghiệm làm việc với hai đạo diễn có phong cách rất khác nhau.

Theo nam diễn viên, Trấn Thành là người rất cầu toàn và luôn yêu cầu sự tập trung cao từ diễn viên.

“Anh Trấn Thành rất cầu toàn. Khi làm việc với anh, tôi phải tập trung nhiều hơn để mang đến sản phẩm chỉn chu nhất”, Vĩnh Đam nói.

Trong khi đó, làm việc với Luk Vân mang lại cho anh cảm giác thoải mái hơn vì nhân vật gần với độ tuổi của mình.

“Với chị Luk Vân, tôi hóa thân dễ hơn nhờ những mô tả của chị. Đây là vai diễn hợp lứa tuổi của tôi”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết bản thân không đặt nặng việc so sánh mà luôn cố gắng học hỏi những điểm hay từ mỗi đạo diễn.

Trong phim, Huỳnh Minh Kiên – Á hậu Miss World Vietnam – đóng cặp cùng Vĩnh Đam. Đây là vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên của cô.

Nữ diễn viên cho biết hành trình bước vào điện ảnh của mình không hề dễ dàng. Trước khi có cơ hội trong BUS, Minh Kiên từng rớt casting tới 20 dự án phim.

“Tôi tin rằng ngoại hình tạo ra cơ hội, nhưng tri thức tạo ra tương lai. Tôi không ngại khó hay sợ xấu khi đóng phim”, cô nói.

Minh Kiên cũng chia sẻ Vĩnh Đam là bạn diễn nam đầu tiên cô đóng cặp.

“Chúng tôi cố gắng không tạo khoảng cách để khi diễn không bị gượng gạo. Vì bằng tuổi nên cũng dễ bắt nhịp với nhau hơn”, nữ diễn viên cho biết.

Một điểm đáng chú ý khác của dự án là sự trở lại của Vân Trang sau nhiều năm ít tham gia điện ảnh.

Nữ diễn viên cho biết cô đến với bộ phim với tâm thế khá thoải mái và xem đây như một trải nghiệm thú vị.

“Tôi giữ một nguyên tắc riêng: khán giả khi xem phim của mình phải vẫn muốn xem lại lần hai. Trong 10 năm qua tôi vẫn duy trì lửa nghề thông qua sân khấu kịch”, Vân Trang chia sẻ.

Bên cạnh đó, Phí Phương Anh cũng lần đầu thử sức với điện ảnh sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực thời trang và âm nhạc.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô cân nhắc khá kỹ trước khi nhận lời tham gia dự án.

“Sau nhiều tranh cãi trong quá trình làm nghề, tôi của hiện tại bớt sợ hơn. Tôi biết mình ở đâu nên chọn một vai có thời lượng vừa đủ cho lần chào sân điện ảnh”, Phí Phương Anh nói.

Khép lại buổi showcase, đạo diễn Luk Vân có những chia sẻ khá thẳng thắn về hành trình làm phim của mình.

Sau bộ phim Khi Ta 25 cách đây vài năm không đạt thành công như kỳ vọng, nữ đạo diễn thừa nhận bản thân từng có giai đoạn áp lực và hoang mang.

“Tôi đọc những bình luận trên mạng hỏi rằng: ‘Nếu không rực rỡ thì sao?’. Tôi đã làm nhiều phim điện ảnh nhưng chưa có phim nào thắng lớn về doanh thu”, cô chia sẻ.

Luk Vân cũng nói rằng mình thường xuyên nhận được câu hỏi: “Tiền đâu mà làm phim hoài?”. Tuy nhiên, với cô, mỗi dự án đều là một cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Bus: Chuyến Xe Một Chiều mang màu sắc tâm linh – ly kỳ, xoay quanh những câu chuyện bí ẩn xảy ra trên một chuyến xe đặc biệt.

Phim do MOWO Film sản xuất và Lotte Cinema phát hành, dự kiến khởi chiếu tại rạp từ 20/3/2026.