(S)TRONG Trọng Hiếu: "Tôi nhớ họ, nhưng từng khó chịu vì họ rời đi quá sớm"

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt, (S)TRONG Trọng Hiếu đang trải qua một giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi EP Kho Báu và ca khúc cùng tên nhận được sự chú ý rộng rãi từ khán giả. Với nam ca sĩ, đây không chỉ là thành công của một sản phẩm âm nhạc, mà còn là cột mốc khẳng định hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật với không ít hoài nghi và thử thách.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, (S)TRONG Trọng Hiếu thẳng thắn nhìn lại chặng đường đã qua, từ những ngày tự hỏi liệu bản thân có đủ tài năng để tạo ra một bản hit, đến khoảnh khắc nhận ra sản phẩm mới đã thay đổi cả sự nghiệp lẫn con người mình. Không chỉ nói về thành công của một dự án, (S)TRONG Trọng Hiếu còn trải lòng về áp lực sau khi có bản hit lớn, nỗi sợ trở thành “one hit wonder". Từ câu chuyện cá nhân đến những chiêm nghiệm về cuộc sống, buổi trò chuyện mở ra nhiều góc nhìn thú vị về một (S)TRONG Trọng Hiếu trưởng thành hơn, sâu sắc.

Chào (S)TRONG Trọng Hiếu, trong những ngày đầu năm, ôn lại một chút hành trình đã qua thì anh có cảm nhận mình đã trải qua một năm 2025 vô cùng rực rỡ và thăng hoa trong suốt con đường sự nghiệp không?

Thật sự năm 2025 là một năm “nở hoa” của tôi. (S)TRONG Trọng Hiếu đã dành 10 năm để trưởng thành, để có được một sản phẩm như Kho Báu. Khi nhìn lại năm qua, tôi nghĩ bản thân nỗ lực hết mình, tâm huyết với công việc và với âm nhạc. Cuối cùng tôi cũng đã chạm được ước mơ có một bài hát được khán giả Việt Nam yêu thích và ủng hộ.

Một lần nữa, tôi muốn chân thành gửi lời cảm ơn đến Hứa Kim Tuyền, Dlight, TDK… những người đã thay đổi sự nghiệp, thậm chí thay đổi cả cuộc sống của tôi. (S)TRONG còn có cảm giác như bài hát này thay đổi cả "tướng" của mình vậy. Sau thành công của Kho Báu, tôi tự tin hơn rất nhiều. Trong 10 năm qua, có những khoảnh khắc tôi hoài nghi bản thân, tự hỏi liệu mình có đủ giỏi, đủ tài năng để tạo ra một ca khúc được nhiều người yêu thích hay không. Và Kho Báu đến như một sự chứng minh rằng tôi làm được. Chỉ là tôi cần thời gian để học hỏi, để phát triển, và quan trọng nhất là không được bỏ cuộc trên hành trình đó.

Đúng thật là EP Kho Báu được xem như một trong những điểm sáng nhất của (S)TRONG Trọng Hiếu trong năm qua vừa qua. Tại sao EP này lại tên là "Kho Báu", anh định nghĩa "Kho Báu" trong đời mình như thế nào?

Cái tên Kho Báu là do team của tôi cùng với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền ngồi lại với nhau tìm kiếm. Vì ca khúc này kể về những cảm xúc và ký ức quý giá mà mình có được trong cuộc đời. Mà những gì quý giá trong đời mỗi người thì giống như một "kho báu", thứ mình luôn giữ trong trái tim. Ban đầu, bài hát này từng dự định đặt tên là "Chưa từng một giây nào ngừng yêu em" nhưng lúc đó team tôi nói là hơi dài, liệu mình có thể tìm một cái tên ngắn hơn, mà vẫn thể hiện được trọn vẹn thông điệp của bài hát hay không. Và cuối cùng, Kho Báu đã ra đời.

Với tôi, "kho báu" chính là những sự kết nối giữa con người với nhau. Đó là những khoảnh khắc chúng mình được cùng trải qua, cùng sai, cùng cười, cùng điên rồ và cùng lớn lên với nhau. Chính những điều đơn giản đó mới thật sự là những "kho báu" trong cuộc đời của mình.

(S)TRONG Trọng Hiếu nghĩ điều gì đã khiến dự án này chạm được đến khán giả là giai điệu, câu chuyện hay sự đồng cảm đến từ những trải nghiệm?

Thật ra, tôi đã đặt câu hỏi này cho rất nhiều người, từ các nhạc sĩ đến những người làm trong nghề rằng tại sao mọi người nghĩ Kho Báu lại thành công như vậy? Riêng tôi, tôi nghĩ đó là một "total package" (tổng thể). Bên cạnh giai điệu rất dễ nghe, dễ thuộc và gần gũi với người Việt Nam, bài hát còn mang màu sắc hoài niệm kiểu Y2K. Phần lyrics thì yêu thương, giản dị. Những từ được sử dụng trong Kho Báu không hề khó hiểu, mà rất dễ tiếp cận, nhưng vẫn đủ để chạm đến cảm xúc và khiến người nghe thấy xúc động.

Có một nhạc sĩ từng nói với tôi rằng: "Tôi nghĩ bài đó thành công vì nghệ sĩ thật sự yêu thích nó. Nghệ sĩ đã đặt toàn bộ năng lượng và cảm xúc của mình vào trong đó". Và đúng là như vậy. Bài hát mang năng lượng của nghệ sĩ, của cả team, một nguồn năng lượng rất đẹp và rất mạnh. Team marketing của tôi rất yêu thích bài này, mọi người đều nói bài này hay kinh khủng khiếp. Từ khi chưa ra mắt, ekip đều đặt niềm tin vào Kho Báu. Tôi nghĩ chính năng lượng mà chúng mình đặt vào quá trình sản xuất bài hát và sản phẩm đó đã khiến khán giả cảm nhận được.

Kể cả bản thân tôi, khi mới nghe tôi đã nghĩ bài hát này sẽ rất tốt, sẽ là một bước đột phá trong sự nghiệp của mình. Tôi nhớ buổi đầu khi thu âm Kho Báu thì mưa rất to, mưa tầm tã. Ở Việt Nam mình hay nói "lộc lá" đúng không? Lúc đó Hứa Kim Tuyền cũng nói bài này rất hợp với mưa, kiểu như phải ra mắt vào mùa mưa mới đúng tinh thần. Thế là chúng tôi cố gắng hoàn thành và phát hành Kho Báu đúng vào mùa mưa.

(S)TRONG Trọng Hiếu là một người rất trân trọng những giá trị gia đình, cảm xúc và tình cảm. Biến cố mất đi bố có khiến âm nhạc của anh thay đổi không?

Tất nhiên là có. EP Kho Báu được truyền cảm hứng từ câu chuyện giữa tôi và bố. Tôi còn nhớ trong buổi gặp gỡ đầu tiên với Hứa Kim Tuyền, tôi nói mình làm một EP khoảng 5 bài. Khi đó, tôi cho Tuyền nghe 5 demo mà mình đã sáng tác, trong đó có 3 bài viết về bố. Tuy nhiên lúc ấy, tôi chưa kể rằng những bài hát đó dành cho bố. Khi nghe xong cả 5 bài, Tuyền nói rằng chưa nhìn thấy một đường dây cảm xúc rõ ràng, cảm giác tổng thể còn hơi lộn xộn, chưa có một màu sắc chung.

Trong 5 bài đó, Tuyền đặc biệt thích Có Quá Trễ và Máy Bay Giấy. Lúc đó, (S)TRONG mới chia sẻ rằng hai ca khúc ấy được truyền cảm hứng từ câu chuyện về bố, từ cảm giác khi mình mất đi một người yêu thương, có nỗi đau, sự nhớ nhung, và cả sự ân hận vì không còn cơ hội làm cho người đó hạnh phúc thêm nữa. Nghe đến đó, Tuyền khựng lại vài phút rồi nói rằng, đó mới chính là cốt lõi của EP. Là những cảm xúc nhớ về người mình yêu thương, nhưng đồng thời cũng là sự trân trọng những khoảnh khắc đã từng có cùng họ. Và từ nền tảng cảm xúc đó, EP Kho Báu dần được thành hình.

(S)TRONG Trọng Hiếu đã cho ra mắt MV Máy Bay Giấy (ROCK). Trước đó, anh cũng chia sẻ đây chính là ca khúc dựa trên những cảm nhận cá nhân và ký ức dành cho bố. Điều gì khiến anh quyết định chọn đây là ca khúc quay MV, anh muốn truyền đạt thông điệp gì trong sản phẩm này?

Ban đầu, Máy Bay Giấy có tên tiếng Anh là You Deserve Only Good Songs. Bài hát nói về trạng thái bị giằng xé giữa hai cảm xúc, hai thái cực. Một cực là nỗi nhớ da diết và cả sự trách móc rằng tại sao người đó lại rời xa mình. Cực còn lại là cảm giác muốn buông tay, để người ấy ra đi, bởi họ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Vì người đó thật sự tuyệt vời và đã yêu thương mình rất nhiều. Ở thời điểm đó, bản thân tôi ở giữa hai luồng cảm xúc, một phần đầy nỗi nhớ, thậm chí có sự khó chịu vì họ ra đi nhưng phần kia lại là sự biết ơn vì người ấy đã dành trọn tình cảm cho mình.

Với bài hát đó, (S)TRONG đã làm đến 6 version khác nhau, nhưng không có bản nào khiến mình cảm thấy: "This is it” (Nó đây rồi!) Cho đến khi tôi viết lại lời tiếng Việt cho Máy Bay Giấy, câu chuyện và cảm xúc được chuyển thành tình yêu, sự biết ơn rằng em đã ở bên anh, luôn ủng hộ anh. Em là đôi cánh giúp anh bay lên. Em gấp những muộn phiền của anh lại thành một chiếc máy bay giấy và đưa nó bay lên trời.

Khi toàn bộ câu chuyện và cảm xúc ấy thay đổi, bài hát cũng trở nên tích cực hơn, đầy biết ơn hơn. Và khi nghe bản phối, tôi đã nói: "Ok, đây chính là điều mà bài hát này cần". Đó cũng là điều tôi muốn truyền tải đến mọi người. Tôi biết bố của mình sẽ không muốn mình buồn bã hay bực bội. Bố chỉ muốn tôi mang tình yêu mà bố đã dành cho mình và lan tỏa nó qua âm nhạc. Máy Bay Giấy (ROCK) mang hơi ấm và tình cảm của bố, tôi chỉ như một người truyền tải lại thông điệp đó thôi.

Trong quá trình thực hiện MV Máy Bay Giấy (ROCK), có điều gì khiến (S)TRONG Trọng Hiếu không thể quên không?

Ban đầu, tôi chỉ dự định thực hiện một MV dạng live performance. Nhưng khi đạo diễn nghe ca khúc, anh nói rằng bài hát quá cảm động và muốn xây dựng một câu chuyện trong MV, kể về cuộc sống của một vài nhân vật. Khi nghe ý tưởng mà đạo diễn chia sẻ, tôi đã bật khóc vì hình dung của đạo diễn cũng đúng với hình dung của tôi.

Với Máy Bay Giấy (ROCK), tôi không gặp quá nhiều khó khăn hay áp lực. Nếu có, thì đó không hẳn là áp lực, mà là một thử thách rất lớn. Thử thách ở đây là việc (S)TRONG phải "cởi bỏ" mọi lớp vỏ bên ngoài và mở ra cho mọi người thấy thế giới bên trong mình, thấy được cái cốt lõi của mình. Đó là một người không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, không phải lúc nào cũng tươi vui hay tràn đầy năng lượng. Có những lúc tôi cũng buồn bã, đau đớn, yếu đuối. Việc mang lại cảm xúc cho người nghe qua bài hát này là điều rất khó với tôi. Trước đây, mình quen với việc nhảy nhót, biểu diễn bùng nổ, lan tỏa năng lượng mạnh mẽ. Nhưng với bài hát này, tôi phải đi sâu vào bên trong mình và cho khán giả thấy điều đó.

Hiệu ứng mà Máy Bay Giấy (ROCK)mang lại đúng với điều (S) STRONG Trọng Hiếu mong muốn không?

Tôi tin rằng Máy Bay Giấy Rock là một bài hát mình cần phải phát hành. Và tôi đã thực hiện điều đó, nó giống như một nhiệm vụ mà mình phải làm, xuất phát từ nhu cầu rất sâu trong trái tim. Còn việc bài hát sẽ lan tỏa đến đâu, sẽ được đón nhận hay thành công thế nào thì hãy để nó tự phát triển. Nhiệm vụ của tôi là đặt tình cảm của mình vào bài hát, đặt ánh sáng và tình yêu vào đó, rồi làm mọi thứ để nó được “ra đời”. Tôi tin rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Người ta thường nói, đôi khi chính thành công trước đó lại trở thành một áp lực rất lớn cho những điều mình làm sau này. Với trường hợp của (S)TRONG, thành công của "Kho Báu" chắc hẳn phần nào cũng tạo ra áp lực, nhất là khi sự mong đợi và kỳ vọng của khán giả dành cho những sản phẩm tiếp theo ngày càng cao. Vậy cá nhân (S)TRONG Trọng Hiếu có cảm thấy mình bị áp lực mỗi khi ra mắt một sản phẩm mới không?

Cũng có, một chút. Sau Kho Báu, câu hỏi tiếp theo chắc chắn là rồi tiếp theo sẽ là gì? Tôi không muốn mình trở thành một one hit wonder (hiện tượng một lần nổi tiếng). Nhưng tôi khá tự tin, vì mình tin mình đã hiểu được cơ chế vận hành. Giống như một người đã biết hướng đi và cứ thế mà tiếp tục. Tuy nhiên, đôi khi hướng mình nên đi lại không trùng với hướng mình muốn đi. Vì thế, tôi phải tự sắp xếp lại, suy nghĩ lại xem mình thật sự muốn điều gì. Tôi cần một chiến lược, một kế hoạch rõ ràng cho con đường nghệ thuật tiếp theo. Nhưng nhìn chung, tôi đang rất tự tin và rất hào hứng với những sản phẩm sắp tới. Vì tôi cảm thấy mình đã biết mình nên làm như thế nào rồi.

Vậy con đường từ đây về sau là hướng anh muốn đi, hay là hướng anh buộc phải đi?

Tôi nghĩ đó là điểm giao nhau. Tôi không thể làm một điều gì đó mà bản thân, trái tim mình không thực sự thích hay không thực sự muốn. Bởi khi mình không muốn làm điều đó, sản phẩm sẽ không mang được tình cảm chân thật. Tôi rất biết ơn vì được sống với nghệ thuật và nhận ra mình có một sứ mệnh làm âm nhạc, làm nghệ thuật không phải chỉ để thỏa mãn bản thân, để được tung hô hay cảm thấy thỏa mãn cái tôi. Sứ mệnh thực sự của tôi là thông qua âm nhạc để chữa lành những trái tim, mang lại ánh sáng cho mọi người qua từng bài hát, qua từng phần trình diễn.

Trên hành trình nhiều thăng trầm vừa qua từ những ngày hoài nghi bản thân, đối diện áp lực, đến khi chạm tay vào thành công và tìm thấy sứ mệnh của mình, nếu phải nhìn lại và gọi tên một người (hoặc một nhóm người) mà anh cảm thấy biết ơn sâu sắc nhất, người đã thực sự ở bên, nâng đỡ và góp phần tạo nên phiên bản (S)TRONG Trọng Hiếu của hôm nay, thì đó là ai?

Chắc chắn là tình yêu thương của khán giả, fan, những người luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi. Có những lúc mọi người chạy show cùng tôi khắp nơi, ở Hà Nội mưa lạnh vẫn đứng chờ và đón nhận những phần trình diễn của tôi rất nhiệt tình. Tôi cũng rất biết ơn team, những người đã đi cùng tôi suốt 10 năm qua. Có những thành viên đã đồng hành từ những ngày chưa thành công. Với tôi, những người ở bên mình trong giai đoạn khó khăn mới thật sự là điều quý giá. Vì họ yêu thương mình không phải vì sự nổi tiếng, mà vì chính con người mình.

Tôi cũng cảm ơn gia đình, những người luôn thúc đẩy tôi trở thành phiên bản tốt hơn. Gia đình luôn ủng hộ, luôn đến xem tôi biểu diễn. Các bác đã lớn tuổi nhưng vẫn đến, vẫn "quẩy" và hát cùng tôi, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Và (STRONG muốn nói lời cảm ơn mẹ, mẹ luôn yêu thương và ủng hộ con. Cảm ơn bố, bố cũng luôn dõi theo và ủng hộ con suốt 10 năm qua. Tôi nghĩ rằng nếu không có gia đình và những người đồng hành ấy, mình đã không thể trở thành phiên bản của ngày hôm nay.

Người ta đồn (S)TRONG Trọng Hiếu giàu lắm, làm nghề chỉ vì đam mê chứ không lo gánh nặng kinh tế?

Trong câu nói đó có một điều đúng và một điều chưa đúng. Điều đúng là tiền không phải lý do hay động lực lớn nhất để tôi làm nghệ thuật. Tôi làm mọi thứ vì đam mê và tình yêu. Nếu không làm nhạc, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì khác.

Còn điều chưa đúng là việc mọi người nghĩ rằng tôi giàu lắm. Tôi nghĩ mình có đủ để sống thoải mái, sống hạnh phúc mà không phải lo lắng quá nhiều và tôi rất biết ơn vì điều đó. Nhưng tôi không phải đại gia gì cả. Tôi từng nghe một câu thế này, chỉ khi bạn biết đủ, bạn mới hạnh phúc.

Nếu ở năm trước là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì trong năm vừa rồi, một trong những kỷ niệm đẹp của (S)TRONG Trọng Hiếu có được chắc là cuộc gặp gỡ của những người bạn Gia đình Haha nhỉ? (S)TRONG Trọng Hiếu từng nói rằng mọi cuộc gặp gỡ trong đời anh đều là một kho báu, vậy cuộc gặp gỡ này khiến anh có những cảm xúc đặc biệt nào?

Gia đình Haha đã cho tôi có cơ hội được trở lại với "đứa trẻ" bên trong mình với tất cả những cảm xúc và tính cách từ sâu bên trong. Được trải nghiệm làm nông dân cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Nó khiến mình thêm tôn trọng và nể phục mọi người. Đồng thời, mình cảm thấy biết ơn cuộc sống hiện tại. Tôi nhìn thấy sự vất vả của mọi người, nhưng đồng thời cũng thấy được niềm vui và hạnh phúc của họ. Dù lao động cực nhọc, họ vẫn vui vẻ, vẫn sống theo cách của mình một cách rất trọn vẹn. Qua những trải nghiệm đó, tôi học được rằng thế giới của mình không chỉ gói gọn trong một không gian nhỏ bé. Ngoài kia còn rất nhiều điều thú vị, rất nhiều thứ mình cần trải nghiệm và học hỏi.

Có người từng hỏi tôi những hành động trong chương trình, như chuyện đánh trứng hay làm việc gì đó, có phải tôi nghĩ trước rồi mới làm vì biết có máy quay không. Câu trả lời là không. Mọi thứ trong Gia đình Haha diễn ra hoàn toàn tự nhiên, theo đúng flow của sinh hoạt thường ngày. Tất cả đều rất bình thường và thoải mái. Tôi cũng tự hỏi liệu có khoảnh khắc nào mình làm điều gì đó chỉ vì biết có máy quay không và tôi nghĩ là không. Có lẽ chính điều đó khiến khán giả cảm nhận được sự chân thật. Đó cũng là điều thú vị của chương trình, mọi người được thấy con người thật của nghệ sĩ rất thật, vô tư, thoải mái và đầy yêu thương.

Sau trải nghiệm đó, (S)TRONG có muốn một ngày nào đó trở thành nhân vật chính của một chương trình tìm hiểu văn hóa Việt Nam, chiêm nghiệm cuộc sống như vậy không?

Có. Tôi thật sự rất muốn được tiếp tục khám phá những công việc, đời sống của người Việt Nam, ở nhiều vùng miền khác nhau. Được sống cùng họ, làm quen với họ và hòa vào nhịp sống của họ là điều tôi thấy vô cùng thú vị. Thật sự rất, rất thú vị.

Có một điều đặc biệt tôi quan sát thấy ở (S)TRONG Trọng Hiếu, anh thường có rất nhiều chiêm nghiệm về việc con người đến thế giới này với sứ mệnh gì. Vậy có bao giờ (S)TRONG Trọng Hiếu đặt câu hỏi này cho chính mình và hiện tại anh đã tìm kiếm được câu trả lời chưa?

Trước đây, tôi từng tự hỏi nếu mình đã có một bản hit rồi, thì sau đó mình sẽ muốn gì? Có phải mình sẽ lại muốn một hit khác và phải lớn hơn hit trước? Rồi sau khi có thêm một hit nữa, mình lại tiếp tục muốn một cái lớn hơn nữa? Cứ thế mãi sao? Cuộc đời mình chỉ xoay quanh những mong muốn như vậy thôi sao? Mình cứ chạy theo hết cái này đến cái khác, hết mong muốn này đến mong muốn kia sao? Tôi cũng đã tự hỏi bản thân mình có thật sự muốn sống như vậy không? Và câu trả lời của tôi là không. Phải có một điều gì đó lớn hơn ở phía sau tất cả những điều đó. Không chỉ là mục tiêu, mà là sứ mệnh. Là lý do tại sao mình có mặt trên trái đất này. Nhiệm vụ của mình là gì? Chỉ để thỏa mãn bản thân? Để tìm hạnh phúc cho riêng mình? Hay là làm điều gì đó cho người khác?

Đến thời điểm này, tôi nghĩ mình đã tìm thấy rồi. Sứ mệnh của tôi là mang ánh sáng đến cho mọi người. Nghe có thể hơi lạ nhưng tôi tin rằng trong cuộc sống luôn tồn tại cả bóng tối và ánh sáng. Và điều quan trọng là mình chọn sống với điều gì. Mình chọn sống trong bóng tối hay chọn sống với ánh sáng? Chọn giữ những năng lượng tiêu cực, nỗi buồn và đau đớn, hay chọn niềm vui và hạnh phúc? Đó là lựa chọn của mỗi người. Còn với tôi, sứ mệnh của tôi là mang đến cho mọi người thêm một cơ hội để cảm nhận ánh sáng, để cảm nhận niềm vui. Còn việc họ có chọn ánh sáng đó hay không là quyết định của họ. Nhiệm vụ của tôi chỉ là mang ánh sáng ra và nói: "Ở đây có ánh sáng cho mọi người. Nếu bạn muốn, hãy lấy nó và để nó làm ấm cuộc sống của bạn."

Nếu được sống 1 ngày như một người bình thường, không phải là người của công chúng, (S)TRONG Trọng Hiếu muốn làm gì?

Tôi nghĩ mình sẽ làm nông dân. Một người rất bình thường, hay đúng hơn là một người không còn phải bận tâm đến việc phải chỉn chu, phải mặc đẹp hay trông thật hoàn hảo. Tôi chỉ đơn giản bước ra, chào mọi người: "Hey, xin chào, mọi người khỏe không?", rồi có thể ôm mọi người mà không cần nghĩ xem họ đánh giá mình thế nào. Tôi muốn là một người nông dân vui vẻ, hạnh phúc.

Cảm ơn những chia sẻ của(S)TRONG Trọng Hiếu!