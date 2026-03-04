Lần đầu tiên thử sức với điện ảnh, thế nhưng Văn Mai Hương tạo ấn tượng mạnh, được Trấn Thành và cả khán giả đánh giá cao. Trong phim Thỏ Ơi!!, Văn Mai Hương vào vai vợ của Ngọc Sơn - do Quốc Anh đảm nhận. Sau khi phim công chiếu, cư dân mạng thi nhau "đẩy thuyền" rầm rộ cho cặp đôi này. Cả hai cũng có những tunơg tác, đu trend "xào couple" thân thiết ở hậu trường.

Mới đây nhất, Văn Mai Hương chia sẻ khoảnh khắc cả hai cùng nhau quay clip hài hước, tuy nhiên cú twist nằm ở những giây cuối cùng. Trong lúc di chuyển, Quốc Anh vô ý làm ngã 1 chiếc cột gỗ cao, rơi trúng vị trí của Văn Mai Hương đăng ngồi. Sự cố này khiến Văn Mai Hương hoảng hốt, liên tục la lớn. Quốc Anh cũng lộ rõ vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ. Bên dưới bình luận, Văn Mai Hương hờn dỗi "chồng" Quốc Anh: "Suýt thì phim không còn Hải Lan (tên nhân vật của Văn Mai Hương)".

Dù khiến nhiều người giật mình khi xem đoạn clip hậu trường, tuy nhiên đây chỉ là một sự cố nhỏ xảy ra trong lúc quay hình. Văn Mai Hương không bị ảnh hưởng nghiêm trọng và vẫn nhanh chóng trấn tĩnh để tiếp tục hoàn thành cảnh quay sau đó.

Sự cố trên phim trường suýt khiến Văn Mai Hương không thể tham gia Thỏ ơi!! (Clip: Văn Mai Hương)

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Văn Mai Hương cũng nói về sự cố này: "Kỉ niệm đáng nhớ với tôi có thể kể tới là suýt nữa đã không có nhân vật Hải Lan. Trước khi vào workshop, tôi với Quốc Anh có quay content với nhau ở Lâm Đồng. Chúng tôi ngồi trên một cái ghế và ngay cạnh đó là một trụ gỗ để chỉ đường. Sau khi quay content xong, Quốc Anh đứng lên và vô tình dẫm chân sát vào mép gỗ, khiến trụ bị đổ. Nếu tôi chỉ đứng lên chậm một giây thì cây trụ sẽ đổ thẳng vào người tôi. Tôi vẫn trêu Quốc Anh là may mà không sao chứ nếu không là phải nuôi tôi cả đời. Chúng tôi chắc chắn không quên được kỉ niệm đó, thậm chí còn quay lại clip".

Văn Mai Hương và Quốc Anh hài hước quay content ở hậu trường (ảnh: FBNV)

Tuy nhiên sau đó không lâu thì sự cố xảy ra, chiếc cột gỗ rơi trúng vị trí của Văn Mai Hương đang ngồi (Ảnh: FBNV)

Văn Mai Hương cho biết cô đã học hỏi, trải nghiệm được nhiều điều sau khi tham gia dự án phim của Trấn Thành. Về chuyện được đẩy thuyền với Quốc Anh, Văn Mai Hương cũng thẳng thắn nói: "Tôi ngại lắm, nhất là những cảnh phải nhìn vào mắt nhau diễn cảnh tình cảm. Còn những cảnh tôi mắng Quốc Anh xong thì tôi xin lỗi ngay lập tức. Thật ra, Quốc Anh là một người rất là hiền. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được là Quốc Anh không thể mắng chửi ai hết. Bạn không có khả năng giận ai hay nói điều gì sát thương người khác. Quốc Anh hoàn toàn không làm được việc đó. Vì vậy nên khi bạn phải vào vai một người hay cãi nhau với tôi, tôi đều phải nói là: 'Anh ơi, anh phải cố lên, anh chửi em đi. Anh nhìn mặt em và phải cảm thấy em đáng ghét vào'. Quốc Anh thì: 'Ôi anh không làm được'.

Tôi cũng nói là khi tôi vào mood đang bực mình, tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt Quốc Anh và bạn cũng phải nhìn thẳng vào tôi, căm ghét tôi để còn chửi nhau. Khi diễn với Quốc Anh, tôi không thể buông ánh mắt với bạn một giây nào hết. Lúc nào em cũng phải nhìn chằm chằm vào mắt Quốc Anh để bạn tưởng tượng là tôi đang rất ghét bạn".

Văn Mai Hương được khen ngợi diễn xuất ấn tượng khi lần đầu đóng phim (Ảnh: FBNV)