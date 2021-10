Cuộc chiến thượng lưu ra mắt tập đặc biệt, dàn sao trẻ tái hợp gây ấn tượng

Cuộc chiến thượng lưu mùa 3 đã khép lại với kết thúc bi kịch cho các nhân vật khiến không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Nhà sản xuất quyết định cho ra mắt tập đặc biệt kéo dài tới hơn 50 phút về quá trình quay hình bộ phim để tri ân người hâm mộ. Tập phim sẽ có sự xuất hiện của tất cả các diễn viên chính đến phụ. Những thước phim hậu trường thú vị sẽ được phát sóng. Hình ảnh các buổi đọc kịch bản và chia sẻ của dàn diễn viên là nội dung chính trong tập đặc biệt này.

Nhà sản quyết quyết định ra mắt tập đặc biệt của Cuộc chiến thượng lưu.

Chưa dừng ở đó, sức hút của Cuộc chiến thượng lưu còn được chứng minh khi dàn sao trẻ Jin Ji Hee, Choi Ye Bin và Kim Hyun Soo trở thành khách mời tiếp theo của chương trình Ask Us Anything. Trong phim, ba cô gái là những đối thủ cạnh tranh khốc liệt tại trường nghệ thuật, họ luôn bị cuốn vào những âm mưu do cha mẹ mình tạo nên. Jin Ji Hee, Choi Ye Bin và Kim Hyun Soo sẽ thể hiện khả năng nhép vở opera từng được họ biểu diễn trên màn ảnh.

Dàn sao trẻ của bộ phim tái hợp ở gameshow.

Dù vướng nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận Cuộc chiến thượng lưu là một trong những bộ phim thành công của năm 2021. Bộ phim đã phá vỡ kỹ lục rating với chỉ số cao ngất ngưởng có lúc lên đến 29,2%. Cuộc chiến thượng lưu không có đối thủ trong các bộ phim chiếu cùng khung giờ, đồng thời mang đến sự nổi tiếng cho dàn diễn viên suốt một thời gian dài.