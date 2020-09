Bước sang tuổi 30, Lee Sung Kyung vẫn gây sốt với thần thái cuốn hút cùng body chuẩn chỉnh nhờ duy trì 4 nguyên tắc quen thuộc

Vào ngày 10/8 vừa qua, Lee Sung Kyung đã đón tuổi 30 rực rỡ với rất nhiều bánh và hoa. Đây là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của "nàng Kim Bok Joo" ngổ ngáo. Xuất phát điểm từ nghề người mẫu rồi bất ngờ rẽ hướng sang sự nghiệp diễn xuất bằng một vai phụ trong bộ phim It's Okay, That's Love, Lee Sung Kyung luôn gây ấn tượng với khán giả nhờ sở hữu nét đẹp trong sáng, đáng yêu.

Vai diễn làm nên tên tuổi của cô nàng chính là "tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo". Ở thời điểm đó, Lee Sung Kyung chia sẻ cô đã phải tăng lên hơn 5kg để phù hợp với tạo hình của nhân vật Bok Joo. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng quay phim, Lee Sung Kyung cho biết cô đã giảm được hơn 9kg và lấy lại body chuẩn chỉnh như xưa.

Để duy trì thần thái cuốn hút cùng body chuẩn chỉnh ở tuổi 30, Lee Sung Kyung chia sẻ 4 nguyên tắc "lạ mà quen" mà bạn có thể học theo sau đây.

1. Không bao giờ ăn kiêng

Khác với quan điểm giảm cân phổ biến của nhiều người, Lee Sung Kyung lại rất phản đối chuyện ăn kiêng khắc nghiệt. Cô nàng chia sẻ bản thân vẫn ăn uống đầy đủ với thực đơn phong phú thay đổi hàng ngày. Một thực đơn ăn uống điển hình của Lee Sung Kyung gồm có:

- Bữa sáng: ăn nhiều đạm từ sữa, trứng, đậu phụ (muốn no lâu thì ăn thêm quả bơ và salad).

- Bữa trưa: vẫn ăn đạm nhưng chuyển sang thịt bò bít tết để tăng cảm giác no và hạn chế cơn thèm tinh bột.

- Bữa tối: thường là salad ức gà luộc.

Nếu đói vặt vào buổi chiều hay ban đêm, Lee Sung Kyung sẽ ăn ngũ cốc không đường.

2. Nhai chậm khi ăn

Giống như "tiểu tam" Han So Hee, Lee Sung Kyung cũng duy trì thói quen nhai chậm khi ăn. Đây là cách giúp não bộ bị đánh lạc hướng nhằm ngăn chặn cơn thèm ăn, từ đó giảm bớt lượng calo nạp vào cơ thể.

Lee Sung Kyung thường nhai ít nhất 20 lần một miếng thức ăn trong miệng. Đây là phương pháp không chỉ tránh được thói quen ăn quá nhiều mà còn giúp đường ruột tiêu hóa tốt hơn.

3. Nói không với thực phẩm chế biến sẵn

Dù không kiểm soát chuyện ăn uống hàng ngày nhưng Lee Sung Kyung lại đặc biệt chú trọng tới những loại thực phẩm mình tiêu thụ. Cô nàng không bao giờ ăn đồ chế biến sẵn như mì ăn liền, đồ hộp... Bởi những loại thực phẩm này thường chứa nhiều natri và chất béo chuyển hóa.

Thay vào đó, "nàng Kim Bok Joo" lựa chọn các loại thực phẩm nguyên mẫu trong chế độ ăn của mình.

4. Duy trì thói quen tập luyện thường xuyên

Ngoài 3 nguyên tắc chính trong thói quen ăn uống hàng ngày, để duy trì thân hình săn chắc, khỏe khoắn thì Lee Sung thường tập tạ 2 - 3 buổi một tuần. Đồng thời, cô còn kết hợp với những phương pháp tập như chạy bộ, bóng chày, ngồi thiền, các bài tập đốt mỡ... nên cơ thể ngày càng khỏe mạnh và săn chắc hơn.

Nguồn và ảnh: Beauty Ulifestyle, @heybiblee, MBC, SBS, Girlstyle