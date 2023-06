Mỹ nam Kim Seon Ho chuyển mình đầy ấn tượng trong bom tấn “Quý Công Tử”

Công thức bạo lực + hài đen mới mẻ của Park Hoon Jung

Từng đứng sau loạt phim thế giới ngầm nức tiếng của màn ảnh rộng xứ Kim Chi như New World hay hai phần phim The Witch, đạo diễn Park Hoon Jung được mệnh danh là “bậc thầy phim noir”. Những bộ phim của Park Hoon Jung nổi tiếng với các góc quay ấn tượng, những cú máy đẹp mắt cùng các phân cảnh hành động máu me vô cùng táo bạo.

Nét cá tính này của ông vẫn sẽ được thể hiện trọn vẹn trong Quý Công Tử, khi ông kết hợp nhiều kiểu chiến đấu khác nhau để tạo nên bữa tiệc hành động trên màn ảnh. Từ đuổi bắt bằng xe hơi đến tấn công bằng dao, búa, bộ phim không để khán giả có khoảnh khắc nào nhàm chán khi mâu thuẫn của các nhân vật ngày một gia tăng và lên đến đỉnh điểm ở phần cuối bộ phim. Những trường đoạn cận chiến bạo lực, máu me của Quý Công Tử khiến bộ phim trở thành một trong những phim hành động táo bạo bậc nhất trên màn ảnh rộng.

Với Quý Công Tử, đạo diễn Park Hoon Jung làm mới chính mình khi hòa trộn những yếu tố hài đen vào bầu không khí u tối của thể loại phim noir nhằm tạo nên một bộ phim dễ tiếp cận và mang đậm tính giải trí đối với khán giả đại chúng. Bên cạnh chất bạo lực rất riêng của Park Hoon Jung, phim có những phân đoạn đối thoại cực hài hước, duyên dáng giữa các nhân vật, khiến khán giả không hề nhàm chán trong suốt bộ phim, nhất là về nửa cuối bộ phim.

Đạo diễn Park Hoon Jung chia sẻ trong buổi họp báo: “Với mỗi bộ phim, tôi đều cố gắng đưa yếu tố hài đen vào phim, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Với bộ phim này, thực ra đã có rất nhiều sự chỉnh sửa trong phòng biên tập.” Tuy nhiên, giới truyền thông vẫn đánh giá Quý Công Tử là tác phẩm hài hước nhất từ trước đến nay của vị đạo diễn này. Park Hoon Jung đã có một màn “làm mới mình” cực thành công với Quý Công Tử.

Những nhân vật thú vị và diễn xuất chất lượng của dàn diễn viên

Bộ sậu diễn viên của Quý Công Tử bao gồm ba gương mặt kinh nghiệm Kim Seon Ho, Kim Kang Woo và Go Ara trong vai ba kẻ đi săn, cùng với diễn viên trẻ Kang Tae Joo trong vai con mồi bị săn đuổi đến cùng trời cuối đất.

Mỗi nhân vật tham gia cuộc đuổi bắt của đạo diễn Park Hoon Jung đều có động cơ riêng của mình. Mạch truyện ở nửa đầu bộ phim do nhân vật Marco dẫn dắt, trong khi phần sau hoàn toàn là sân khấu tỏa sáng của kẻ sát nhân kỳ lạ Quý Công Tử.

Kim Seon Ho đã có một màn lột xác với hình tượng trai ngoan quen thuộc của anh trên màn ảnh khi vào vai kẻ sát nhân tàn bạo này. Bên ngoài, gã ăn mặc bảnh bao, đam mê chưng diện và thích đồ ngọt. Bên trong, hắn là tên sát nhân máu lạnh sẵn sàng xử lý bất cứ kẻ nào dám ngáng đường theo phương thức tàn bạo nhất.

Diễn xuất đa dạng, linh hoạt của Kim Seon Ho khiến khán giả vừa lạnh gáy, lại vừa thấy thú vị và khó mà thực sự ghét nhân vật này. Dù tàn bạo là thế, các câu thoại của Quý Công Tử có vẻ gì đó khá hài hước và thú vị, càng giúp khắc họa tính cách độc đáo của nhân vật này một cách sắc nét hơn. Đây có thể coi là một trong những nhân vật anti-hero thú vị nhất của màn ảnh năm nay.

Bên cạnh đó, các gương mặt còn lại có diễn xuất tròn vai. Kang Tae Joo được đánh giá cao nhờ vào những phân cảnh thể hiện cảm xúc trực diện, giúp chàng diễn viên trẻ này thể hiện biểu cảm linh hoạt thú vị của mình. Đây hứa hẹn sẽ là một cái tên “đáng gờm” trong lứa diễn viên trẻ của điện ảnh Hàn Quốc.

Trong khi đó, vai phản diện như được “đo ni đóng giày” cho Kim Kang Woo. Anh vào vai một tài phiệt đời thứ 2 máu lạnh, cư xử bằng luật ngầm, và cũng giống như Quý Công Tử, sẵn sàng giẫm đạp bất cứ kẻ nào ngáng đường theo phương thức tàn bạo nhất. Cuộc đối đầu của hai kẻ giống nhau, với những mục tiêu khác nhau này tạo nên cuộc chiến đầy bất ngờ trên màn ảnh.

Cùng với đó, bóng hồng duy nhất trong bộ sậu diễn viên chính Go Ara cũng có một màn thể hiện tròn vai khi đảm nhận nhân vật bí ẩn Yoon Joo. Hình tượng linh hoạt của cô trong bộ phim, khi thì là một cô gái ngọt ngào, lúc lại là một kẻ săn đuổi mưu mô mang tới những nét thú vị độc đáo khán giả chưa từng thấy trước đây trong các nhân vật của cô.

Gay cấn, hài hước và đậm chất giải trí, Quý Công Tử là tựa phim chất lượng đến từ điện ảnh xứ Kim Chi trong năm nay. Với màn trở lại này, đạo diễn Park Hoon Jung cùng ê kíp và dàn diễn viên tiếp tục thiết lập một dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp điện ảnh của mình.

THE CHILDE - tựa Việt: QUÝ CÔNG TỬ - đang chiếu tại rạp.