Mỹ nam Hàn thăng tiến vèo vèo trong hơn 1 năm qua: Phim đang chiếu được khen, một siêu phẩm sắp lên sóng

Mỹ nam gen Z thăng tiến mạnh mẽ nhất nhì màn ảnh Hàn hiện tại, đóng chính toàn phim hay

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn ngữ đang chứng kiến sự vươn lên của một ngôi sao trẻ, đó là Choi Hyun Wook. Có lẽ trước năm 2022, sẽ không có nhiều người biết đến tên của Choi Hyun Wook. Tuy vậy, anh đã trở thành gương mặt được yêu thích sau khi góp mặt trong siêu phẩm Tuổi 25, tuổi 21.

Tất nhiên ở Tuổi 25, tuổi 21, Nam Joo Hyuk và Kim Tae Ri vẫn là hai cái tên được chú ý nhất. Dẫu thế, các khán giả cũng rất yêu thích nhân vật Moon Ji Woong do Choi Hyun Wook đảm nhận. Cũng nhờ vai diễn này, Choi Hyun Wook hay được gọi bằng biệt danh "trai đẹp lớp 7".

"Trai đẹp lớp 7" Choi Hyun Wook trong phim Tuổi 25, tuổi 21.

Choi Hyun Wook trong phim Người hùng yếu đuối.

Trong năm 2022, bên cạnh Tuổi 25, tuổi 21 thì Choi Hyun Wook còn có một vai diễn quan trọng khác. Cụ thể, đó là Ahn Soo Ho/Stephan Ahn trong Người hùng yếu đuối, bộ phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi và đạt điểm số 9,1 trên Mydramalist.

Ngay lúc này, có một bộ phim do Choi Hyun Wook đóng chính đang chiếu, đó là Ngọt ngào và rực rỡ. Đây là tác phẩm thuộc thể loại phim thanh xuân, có sự góp mặt của Seol In Ah, Shin Eun Soo cùng với Ryeoun. Được biết, nội dung phim kể về chàng trai Ha Eun Gyeol (Ryeoun) bất ngờ xuyên không về quá khứ. Tại đây, cậu gặp gỡ những người bạn mới, trong đó có Ha Yi Chan (Choi Hyun Wook), cha của cậu hồi trẻ. Tuy nhiên lúc này, Ha Yi Chan vẫn chưa yêu vợ mình. Thay vào đó, anh ta lại say đắm nữ thần cello Choi Se Kyeong (Seol In Ah).

Choi Hyun Wook sánh bước cùng "con trai" trong Ngọt ngào và rực rỡ.

Ngọt ngào và rực rỡ là một bộ phim mang nhiều ý nghĩa, tràn đầy hương vị thanh xuân.

Sau 4 tập đầu tiên, Ngọt ngào và rực rỡ đang đạt mức rating 4,688% - con số không phải quá cao nhưng cũng đủ để giúp bộ phim đứng đầu trong các tác phẩm chiếu cùng khung giờ. Tất nhiên, mức độ nổi tiếng của Ngọt ngào và rực rỡ chưa phải là quá lớn. Một phần nguyên nhân dẫn tới việc này là do phim không có sự tham gia của những ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, các khán giả xem phim đều đánh giá cao chất lượng mà tác phẩm này đem lại.

Choi Hyun Wook hợp tác cùng Nam Ji Hyun, Kim Mu Yeol trong phim High cookie. Tác phẩm này dự kiến lên sóng ngày 23/10.

Vào ngày 23/10 tới, khán giả sẽ được gặp Choi Hyun Wook ở một tác phẩm nữa, đó là High cookie. Ở dự án này, Choi Hyun Wook đảm nhận vai nam chính, hợp tác cùng hai tiền bối nổi tiếng Kim Mu Yeol và Nam Ji Hyun.

High cookie là một bộ phim giả tưởng - bí ẩn - giật gân với nội dung mới mẻ, không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh Hàn. Theo đó, các nhân vật trong phim có được một loại bánh quy đặc biệt, thứ giúp họ biến ước muốn trở thành hiện thực. Tuy nhiên, loại bánh thần kỳ này cũng đồng thời mang đến cho người ăn những nguy hiểm khó lường.

Poster phim High cookie.

Trong phim, Choi Hyun Wook hóa thân thành Seo Ho Su, một nam sinh bất hạnh. Bố của cậu biến mất, mẹ mắc bệnh ung thư, trong khi bản thân Seo Ho Su lại là nạn nhân của những học sinh bất hảo thích bạo lực học đường.

Sự nghiệp đang lên thì dính scandal

Giữa lúc sự nghiệp đang có bước tiến mạnh mẽ, Choi Hyun Wook lại bất ngờ khiến danh tiếng của bản thân bị ảnh hưởng vì scandal. Cụ thể, cách đây ít ngày, nam diễn viên sinh năm 2002 bị bắt gặp xuất hiện bên hai cô gái và còn hút thuốc. Đáng nói hơn, sau khi hút xong, Choi Hyun Wook đã ném mẩu thuốc một cách bừa bãi.

Hình ảnh gây mất thiện cảm trong lòng công chúng của Choi Hyun Wook.

Hành động của nam diễn viên khiến anh phải đối diện với nhiều lời chỉ trích. Nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, Choi Hyun Wook đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi thông qua công ty chủ quản, đồng thời viết thư tay để bày tỏ sự hối hận vì đã làm những người yêu mến mình thất vọng.

Dù đã kịp thời đưa ra động thái xử lý và bày tỏ thái độ thành khẩn, thế nhưng chắc chắn vụ việc này vẫn đem tới ảnh hưởng tiêu cực cho Choi Hyun Wook. Nếu muốn dành lại tình cảm nơi người hâm mộ, nam diễn viên sẽ phải cố gắng rất nhiều.

Bộ phim Ngọt ngào và rực rỡ do Choi Hyun Wook đóng chính hiện đang chiếu vào các ngày thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên tvN.