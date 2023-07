Mỹ nam Hàn nhan sắc 20 năm không đổi, tái xuất thất bại ở bộ phim kém tiếng nhất hiện nay

Lee Ki Woo là nam diễn viên Hàn Quốc đã có tròn 20 năm kinh nghiệm chinh chiến trong nghề. Mới đây nhất, anh tái xuất ở bộ phim Miraculous Brothers (Huynh Đệ Kỳ Tích), đáng tiếc khi đây là một tác phẩm tương đối kém tiếng khiến khán giả gần như không chú ý đến sự trở lại của Lee Ki Woo.

Trong phim, Lee Ki Woo vào vai Lee Myung Seok, chủ tịch một công ty xuất bản và là em trai của chủ tịch tập đoàn Tae Kang - Lee Tae Man (Lee Sung Wook). Myung Seok là một tài phiệt thế hệ thứ hai, người có cả ngoại hình nổi bật lẫn bộ não thông minh đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có tất cả mọi thứ, anh vẫn cảm thấy thua kém người bạn cùng lớp đại học Yook Dong Joo. Trong phim, Dong Joo cũng là nam chính - người từng vô cùng ưu tú và có khát vọng trở thành nhà văn nổi tiếng nhưng hiện tại lại sống cảnh thất bại với hàng đống nợ nần từ mẹ.

So với nam chính kém sắc Jung Woo, Lee Ki Woo nổi bật hơn hẳn bởi diện mạo bảnh bao, trẻ trung dù đã ngoài 40 tuổi. Thậm chí chẳng hề ngoa khi nói Lee Ki Woo chính là người "cân visual" trong cả bộ phim. Bất ngờ hơn là khi so sánh với hình ảnh trong quá khứ, cách đây tới 20 năm của Lee Ki Woo trong bộ phim đầu tay The Classic, trông anh chẳng hề thay đổi nhiều. Ngoài việc kiểu tóc và tạo hình khác biệt ra thì diện mạo của Lee Ki Woo vẫn vậy, gương mặt bao năm chẳng hề xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác.

Năm đó, khi vừa mới vào nghề, Lee Ki Woo đã may mắn có cơ hội đóng phụ bên cạnh Son Ye Jin và Cho Seung Woo. The Classic cũng trở thành tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hàn, nhân vật của Lee Ki Woo thì được nhiều người yêu mến. Đáng tiếc, so với cặp đôi chính, sự nghiệp của Lee Ki Woo lại không nhiều khởi sắc. Suốt 20 năm, anh có nhiều cơ hội đóng chính, trải qua nhiều tác phẩm đình đám nhưng tên tuổi không thực sự được chú ý. Và lần này, Lee Ki Woo lại tiếp tục thất bại về danh tiếng khi bộ phim Miraculous Brothers không được nhiều người chú ý. Với diện mạo điển trai và năng lực vượt trội, khán giả vẫn mong mỏi Lee Ki Woo sẽ sớm có cho mình một tác phẩm để đời.

Nguồn ảnh: JTBC