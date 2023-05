Mỹ nam Hàn đánh mất cơ hội phim ảnh lớn khi quyết định tham gia cuộc thi tuyển thần tượng

Cho đến hiện tại, bộ phim học đường XO, Kitty vẫn đang chiếm lĩnh hạng 1 toàn cầu trên nền tảng Netflix, trở thành dự án ngoại truyện thành công sau loạt phim To All the Boys (Những Chàng Trai Năm Ấy) trước đó. Bên cạnh những màn tương tác giữa nữ chính Kitty (Anna Cathcart) và nam phụ Min Ho (Lee Sang Heon) được yêu thích, hay các vai khách mời từ Han Chae Young hay Taecyeon, bộ phim còn gây chú ý với vai nam chính Dae. Tuy nhiên, anh chàng được người xem quan tâm do có sự thay đổi về diễn viên đằng sau.

Nam chính Dae có câu chuyện đổi vai thú vị

Nếu từng xem hết loạt phim To All the Boys thì khán giả chắc chắn nhớ ra anh chàng Dae vốn do diễn viên khác thể hiện. Lần đầu gặp Kitty trên cầu, Dae vẫn còn là một thiếu niên ngại ngùng, song vô cùng đáng yêu. Vai diễn này từng do sao nam trẻ tuổi Jeon Ho Young đảm nhận. Sinh năm 2004, Jeon Ho Young là nam diễn viên - thần tượng Hàn Quốc và là thực tập sinh tại công ty OUI Entertainment. Thời điểm đóng vai Dae trong To All the Boys, anh chàng chỉ mới 17 tuổi.

Vai diễn Dae trước đó do sao nam sinh năm 2004 thể hiện

Tuy vậy, Jeon Ho Young lại không tiếp tục với vai diễn này (vốn là vai nam chính) trong XO, Kitty, thay vào đó do một cái tên khác là Choi Min Young đảm nhận. Khả năng lớn nhất khiến nam tân binh lỡ hẹn với vai Dae là vì khi XO, Kitty khởi quay, anh chàng đang tham dự chương trình sống còn Boy's Planet của đài Mnet. Vì lịch trình chồng chéo, Jeon Ho Young không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ nhân vật, tập trung thi làm thần tượng.

Jeon Ho Young thi show của Mnet, bỏ vai nam chính XO, Kitty

Về sau, đoàn phim XO, Kitty đã tuyển Choi Min Young - nam phụ nổi tiếng trong Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt để đóng vai bạn trai Dae của nữ chính Kitty. Mặt khác, trong cuộc thi Boy's Planet, Jeon Ho Young xuất hiện mờ nhạt và dừng chân đầy tiếc nuối ở hạng 71 trong tập 5, lỡ mất cơ hội ra mắt công chúng. Ở thời điểm hiện tại, Jeon Ho Young đã quay về với nghiệp diễn và đang tìm kiếm các dự án mới cho mình.

Sau cuộc thi, anh chàng vẫn chưa có kế hoạch mới cho sự nghiệp

Vai Dae rơi vào tay sao nam Choi Min Young quen mặt với khán giả phim Hàn

