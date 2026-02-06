Theo Sina, ngày 5/2 hàng chục ngôi sao đã tham dự sự kiện thảm đỏ lớn nhất năm do nền tảng MXH Weibo tổ chức. Bên cạnh màn đọ sắc của các minh tinh, dàn nam thần cũng được khán giả chú ý, trong đó, Trương Lăng Hách không hổ là "thần nhan", người có gương mặt nổi trội nhất lứa tài tử 9X. Bộ ảnh tạo hình của anh vừa tung ra đã gây sốt khắp các trang mạng xã hội.

Bộ ảnh hot nhất Đêm hội Weibo 2026 không thuộc về các tiểu hoa đán mà dành cho Trương Lăng Hách

Nam diễn viên với vẻ ngoài được khen "đẹp như một vị thần" hoàn toàn chinh phục khán giả

Trương Lăng Hách đốt cháy màn hình với áo Gucci cổ chữ V xẻ sâu gợi cảm. Bên cạnh đó, bộ trang sức Bulgari Serpenti làm tôn lên vẻ cao quý sang trọng trong tạo hình của nam diễn viên. Ngược lại, mái tóc làm tăng thêm vẻ phóng khoáng nóng bỏng. Tạo hình của Trương Lăng Hách đem lại cảm giác lạnh lùng xa cách nhưng khiến đối phương khát khao. Sức hút trái ngược tạo nên hiệu ứng mạnh với người xem, giúp nam diễn viên tỏa sáng giữa hàng chục tài tử cùng lứa cũng rất chăm chút cho ngoại hình.

Trên MXH Weibo, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho Trương Lăng Hách như "thần nhan", "đỉnh cao của vẻ đẹp quyến rũ chết người", "vẻ đẹp hoàn hảo như tượng", "sự kết hợp hoàn hảo giữa quý phái và hoang dã", "Đôi chân dài và dáng đi tự tin của anh ấy toát lên vẻ cuốn hút, cùng với sức hút độc đáo khiến người ta không thể rời mắt"...

Hình ảnh đi trên thảm đỏ chưa qua chỉnh sửa của Trương Lăng Hách cũng rất hoàn hảo

Ngôi sao phim Yêu em sở hữu đường nét khuôn mặt nam tính, quyến rũ

Các trang điểm mắt khói, tóc ướt tăng thêm sự hoang dã cho Trương Lăng Hách

Khi bước ra thảm đỏ với nữ diễn viên Tống Tổ Nhi, cả hai được khen là "hai đại diện đẹp nhất của lứa diễn viên 9X". Bên cạnh đó, không ít người mong chờ hai gương mặt trẻ sẽ hợp tác trong một dự án phim, "đó sẽ là khoảnh khắc đôi mắt của khán giả được tưới mát", một cư dân mạng bình luận.

Giữa dàn tiểu sinh sinh sau năm 1995, Trương Lăng Hách nổi lên như một hiện tượng kể từ thành công của Thương Lan Quyết. Nam diễn viên luôn toát ra khí chất rất riêng, vừa thanh tú vừa cao ráo, tạo cảm giác nổi bật giữa khung hình đông người. Chiều cao lên tới 1m90 càng giúp anh ghi điểm mạnh về mặt thị giác, nhất là trong những phân cảnh cần thần thái hoặc dáng đứng.

Trương Lăng Hách sở hữu chiều cao 1,90 m với tỷ lệ vàng

Nhan sắc không góc chết giúp Trương Lăng Hách thoải mái tạo dáng

Nam diễn viên có thể "cân" mọi phong cách nhờ gương mặt sắc nét

Trương Lăng Hách là cái tên đang được các đạo diễn, nhà sản xuất o bế

Anh gây ấn tượng với khán giả qua các tác phẩm như Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Anh Đào Hổ Phách, Yêu Em... Sắp tới khán giả sẽ gặp lại Trương Lăng Hách trong hai tác phẩm Trục Ngọc đóng cùng Điền Hi Vi và Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn nên duyên cùng Vương Sở Nhiên. Loạt ảnh hậu trường của Trương Lăng Hách trên phim trường luôn thu hút người xem nhờ ngoại hình quá xuất sắc.

Trương Lăng Hách luôn lọt vào top diễn viên 9X đẹp nhất Trung Quốc hiện tại