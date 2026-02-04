Kim Seon Ho: Mỹ nam ngụp lặn trong scandal rúng động, cái kết tồi tệ nhất

Đầu năm 2026, Kim Seon Ho phủ sóng MXH toàn châu Á, thậm chí viral toàn cầu nhờ vai diễn Joo Ho Jin - chàng anh phiên dịch viên đẹp trai, là "green flag" (cờ xanh) chính hiệu - trong Can This Love Be Translated? (Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không?). Tác phẩm này thậm chí còn dẫn đầu bảng xếp hạng tác phẩm được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu. Giữa lúc danh tiếng đang lên cao cực điểm, Kim Seon Ho 1 lần nữa dính phốt lớn. Anh bị cáo buộc lập công ty ma để trốn thuế. Cáo buộc dính dáng đến luật pháp này khiến hình ảnh của Kim Seon Ho hoen ố.

Đáng nói, Kim Seon Ho từng trải qua giai đoạn điêu đứng, toàn bộ hoạt động nghệ thuật đình trệ suốt thời gian dài vì bị bạn gái cũ tố cáo ép phá thai, đối xử tệ bạc và sống giả tạo. Sau đó, truyền thông Hàn Quốc, đặc biệt là Dispatch, đã vào cuộc và làm rõ nhiều tình tiết bị bóp méo trong câu chuyện và "cứu sống" Kim Seon Ho khỏi cảnh chấm hết sự nghiệp ở tuổi 35. Thế nhưng, vừa lấy lại tên tuổi chưa bao lâu, mỹ nam sinh năm 1986 lại vướng bê bối. Điều này khiến công chúng rạn nứt niềm tin với Kim Seon Ho và đặt câu hỏi lớn về nhân phẩm của anh. Hiện, Kim Seon Ho bị xem mỹ nam thị phi, cứ có phim hot là dính tai tiếng rúng động, thậm chí đối mặt với cái kết tồi tệ nhất là đi tù.



Sau ồn ào đời tư với bạn gái, Kim Seon Ho hiện bị cáo buộc trốn thuế. Nguồn: Nate.

"Mỹ nam má lúm" suýt bay màu vì bạn gái

Năm 2021, ngay khi vừa nổi lên sau bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha, Kim Seon Ho đã bị bạn gái cũ Choi Young Ah tố cáo ép cô phá thai, sau đó ngược đãi đe dọa và không giữ lời hứa kết hôn trong vòng 2 năm. Choi Young Ah khẳng định Kim Seon Ho có tính cách tệ hại, giả vờ xây dựng "trai ngoan" tử tế và lịch thiệp trong mắt công chúng nhưng đằng sau lại là người cọc cằn, hay nói xấu đồng nghiệp đạo diễn, coi thường tình cảm của người hâm mộ và rũ bỏ trách nhiệm với thú cưng.

Lùm xùm này khiến danh tiếng của nam diễn viên bị hủy hoại chỉ sau 1 đêm. Anh bị loại bỏ khỏi các dự án phim Star News, Dog Days và Two O'Clock Date, cắt sóng khỏi chương trình 2 Days 1 Night và mất vô số hợp đồng quảng cáo.

Kim Seon Ho đã bị bạn gái cũ Choi Young Ah "bóc phốt" ầm ĩ vào năm 2021. Ảnh: Nate.

Với tình thế đó, ai cũng nghĩ hào quang của Kim Seon Ho đã chấm dứt ở tuổi 35. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, cú twist lớn đã xảy ra giúp Kim Seon Ho vượt bão đời tư, lấy lại danh dự. Theo đó, Dispatch đã cung cấp bằng chứng cho thấy nam diễn viên đã bị vu oan. Kim Seon Ho không hề có hành vi sai trái như cáo buộc. Cuộc trò chuyện bị rò rỉ giữa nam diễn viên và bạn gái cũ cho thấy người phụ nữ đã đề nghị phá thai. Kim Seon Ho đã chăm sóc cô sau ca phẫu thuật, thậm chí anh còn cân nhắc tạm dừng sự nghiệp để dành thời gian bên nửa kia.

Nhờ Dispatch, Kim Seon Ho đã được "rửa sạch" nghi án ép bạn gái phá thai. Khán giả lập tức xin lỗi; các nhãn hàng cho hiển thị lại quảng cáo, tuyên bố không hủy hợp đồng, không khởi kiện hay bắt Kim Seon Ho đền bù bất kỳ khoản tiền nào.

Gần 50.000 người cũng ký vào lá đơn phản đối việc Kim Seon Ho rời show 2 Days 1 Night, yêu cầu ê-kíp đưa nam diễn viên trở lại ghi hình. Dư luận gạt bỏ hết các nghi ngại đời tư, hân hoan chào đón nam diễn viên trở lại ngành công nghiệp giải trí sau khi được minh oan.

Sau vụ việc, công chúng cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với Kim Seon Ho. Anh được nhận xét làngười tử tế, hiền lành và đàn ông khi dù bị vu oan và đứng trước nguy cơ "về vườn" nhưng vẫn nhận trách nhiệm về mình vì đã để chuyện đời tư trở nên ầm ĩ. Trường hợp của Kim Seon Ho được ví là cú quay xe kỳ diệu ở showbiz Hàn Quốc. Anh cũng là cái tên hiếm hoi vướng scandal nghiêm trọng ở xứ kim chi nhưng vẫn giữ được danh tiếng sau khi được "tẩy sạch án oan".

Kim Seon Ho có cú "sống sót" ngoạn mục sau nghi vấn ép bạn gái cũ phá thai. Ảnh: Instagram.

Lần này ai cứu nổi Kim Seon Ho: Nguy cơ tan tành sự nghiệp, vướng vòng lao lý

Những ngày qua, nhiều người nổi tiếng xứ kim chi bị phanh phui bê bối trốn tránh nghĩa vụ tài chính với quốc gia và "ngã ngựa", nổi cộm là vụ Cha Eun Woo bị cáo buộc cùng mẹ ruột lập công ty ma để trốn thuế. Đến này 1/2, netizen khắp châu Á "chết lặng" khi Sports Kyunghang đưa tin độc quyền Kim Seon Ho cũng sở hữu công ty gia đình có mô hình giống công ty của Cha Eun Woo. Đây là dấu hiệu cho thấy nam diễn viên có thể liên quan đến hành vi né thuế hoặc trốn thuế trá hình.

Theo Sports Kyunghang, Kim Seon Ho đã thành lập 1 công ty đặt tại địa chỉ trùng khớp với nơi ở của anh và giữ vai trò CEO. Công ty này được thành lập từ tháng 1/2024, với hàng loạt ngành nghề kinh doanh như: quảng cáo, sản xuất show truyền hình, truyền thông, bất động sản… Tuy có ghi ngành nghề giải trí nhưng doanh nghiệp lại chưa đăng ký kinh doanh nghệ thuật đại chúng với cơ quan có thẩm quyền, làm dấy lên nghi vấn đây là 1 công ty ma, chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Kim Seon Ho bị cáo buộc trốn thuế với mô hình lập công ty ma hệt như Cha Eun Woo. Ảnh: Nate.

Nguồn tin cho biết thêm, bố nam diễn viên được đăng ký làm giám đốc nội bộ và còn mẹ anh giữ vai trò kiểm toán viên trong công ty. Việc không có quản lý chuyên nghiệp bên ngoài mà chỉ để người nhà nắm giữ các vị trí quan trọng ở công ty được cho là nhằm vận hành dòng tiền linh hoạt trong phạm vi gia đình.

Có nguồn tin cho hay, Kim Seon Ho trả cho bố mẹ mức lương hàng chục triệu won (hàng trăm triệu đồng) mỗi tháng, sau đó số tiền này lại được chuyển ngược về cho nam ngôi sao. Ngoài ra, bố mẹ nam diễn viên còn sử dụng thẻ công ty để chi trả phí sinh hoạt và vui chơi giải trí. Bố Kim Seon Ho dùng thẻ công ty để mua thuốc lá, thanh toán tại các quán karaoke, và chiếc xe Genesis GV80 mà ông đang sử dụng cũng được đăng ký dưới tên công ty nói trên. Hành vi này bị nghi ngờ nhằm tăng chi phí doanh nghiệp để giảm thuế, đồng thời có thể cấu thành tội lạm dụng công quỹ, biển thủ tài sản.

Công ty quản lý Fantagio nhanh chóng phản hồi rằng công ty gia đình của Kim Seon Ho đã không hoạt động suốt hơn một năm qua, bắt đầu thủ tục giải thể và được lập theo đề xuất từ công ty quản lý cũ Salt Entertainment, với mục đích ban đầu là phục vụ hoạt động sân khấu kịch, không nhằm trốn thuế.

Có nguồn tin cho hay, Kim Seon Ho trả cho bố mẹ mức lương hàng chục triệu won (hàng trăm triệu đồng) mỗi tháng, sau đó số tiền này lại được chuyển ngược về cho nam ngôi sao. Ảnh: Nate.

Dù Kim Seon Ho đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trốn thuế qua công ty gia đình, nhưng truyền thông Hàn Quốc vẫn tiếp tục đưa ra nhiều lập luận và bằng chứng "thép" khẳng định nam diễn viên nói dối để thoái thác trách nhiệm và che giấu hành vi phạm pháp.

Theo thông tin mới nhất mà Sports Kyunghang tìm hiểu được, trong thời gian còn trực thuộc công ty quản lý cũ, Kim Seon Ho đã nhận tiền thanh toán cho các hoạt động nghệ thuật thông qua pháp nhân công ty một người mang tên “SH2”, được thành lập vào tháng 1/2024. Việc nam diễn viên lập công ty gia đình để nhận tiền làm dấy lên nghi vấn “rửa thuế”. Nếu thu nhập được tính trực tiếp cho cá nhân, Kim Seon Ho sẽ phải chịu thuế thu nhập lên tới 49,5% (bao gồm thuế địa phương). Ngược lại, nếu hạch toán dưới dạng thu nhập của công ty, mức thuế doanh nghiệp tối đa chỉ 19%.

Một người liên quan đến công ty quản lý cũ Salt Entertainment cho biết: “Chúng tôi chỉ chuyển tiền vào tài khoản mà phía diễn viên yêu cầu”. Theo Sports Kyunghang , đây không đơn thuần là hành vi tiết kiệm thuế hợp pháp, mà có thể bị xem là né thuế có chủ đích, lợi dụng sự chênh lệch giữa các mức thuế suất. Đặc biệt, địa chỉ công ty trùng với nơi cư trú của Kim Seon Ho, khiến nghi vấn về "công ty ma" khó có thể bị bác bỏ. Do đó, toàn bộ số tiền nhận qua pháp nhân này nhiều khả năng sẽ bị coi là thu nhập chuyển hướng để né thuế.

Trước cáo buộc Kim Seon Ho nhận tiền thù lao thông qua công ty riêng để trốn thuế, công ty quản lý hiện tại Fantagio đã có động thái vạch rõ ranh giới, đổ lỗi cho Salt Entertainment - công ty quản lý cũ của nam diễn viên: "Đúng là Kim Seon Ho đã nhận tiền tạm thời (từ công ty quản lý cũ) qua công ty riêng của mình, sau khi thành lập công ty cá nhân một thành viên đó vào đầu năm 2024". Trong khi đó, Salt Entertainment lại phủi bỏ cáo buộc tiếp tay cho Kim Seon Ho trốn thuế và khẳng định rằng: "Chúng tôi chỉ chuyển tiền thù lao vào tài khoản mà anh ta yêu cầu".

Công ty quản lý cũ lẫn hiện tại của Kim Seon Ho đẩy trách nhiệm cho nhau sau khi nam diễn viên bị cáo buộc nhận tiền thù lao thông qua công ty riêng. Ảnh: Nate.

Hiện, cơ quan thuế vẫn chưa có thông báo chính thức hay mở cuộc điều tra với Kim Seon Ho. Tuy nhiên, nếu cáo buộc lập công ty ma để biển thủ công quỹ và trốn thuế của nam diễn viên này là thật, anh không chỉ đứng trước nguy cơ tan tành sự nghiệp mà thậm chí là trả giá pháp luật với 1 án phạt tù.

Theo luật sư Roh Jong Eon, đại diện Công ty Luật Jonjae, chỉ riêng việc Kim Seon Ho chưa đăng ký ngành nghề bắt buộc “kinh doanh - quản lý nghệ thuật đại chúng” cho công ty gia đình, đồng thời nhận tiền thanh toán (doanh thu quản lý) trong tình trạng chưa đăng ký, đã có thể cấu thành hành vi vi phạm Luật Phát triển Công nghiệp Nghệ thuật Đại chúng, với mức án lên đến 2 năm tù.

Nam thần má lúm" có khả năng nhận án 2 năm tù. Ảnh: X.

