Bộ phim truyền hình cổ trang mới của Netflix - Heo's Restaurant gần đây đã tung ra những hình ảnh đầu tiên, hé lộ tạo hình của nam chính Xiumin (EXO). Ngay lập tức những hình ảnh này trở thành chủ đề hot tại Hàn vì chủ đề nhan sắc của nam thần tượng.

Trong loạt hình ảnh do NSX tung ra, Xiumin xuất hiện với 2 tạo hình khác nhau, khi là một đầu bếp thời hiện đại, lúc lại là vị quan ở triều đại Joseon. Đặc biệt, một trong số những tạo hình cổ trang của Xiumin còn gây hoang mang cho dân tình bởi mái tóc dài uốn xoăn, được búi gọn ra đằng sau. Nhìn hình ảnh này, nhiều khán giả để lại bình luận cho rằng Xiumin trông cứ như một... bà thím.

Tạo hình "bà thím" của Xiumin trong phim Heo's Restaurant

Tạo hình "bà thím" nhận về lời chê bai thôi chưa đủ, những tạo hình cổ trang khác của Xiumin cũng không khá hơn là bao. Không thể phủ nhận việc anh trông rất điển trai trong bộ cổ phục Hàn Quốc nhưng nếu so sánh hình ảnh này với nam chính trong webtoon (Heo's Restaurant được chuyển thể từ truyện tranh) thì khán giả lại vô cùng thất vọng. Nhìn Xiumin trông quá hiền lành, thư sinh, không có dáng vẻ sắc sảo và nhất là đôi mắt sắc lạnh, vô cùng cuốn hút của Heo Kyun trong nguyên tác.

Xiumin có vẻ không giống với Heo Kyun trong webtoon

Dĩ nhiên đây mới chỉ là một vài ảnh tĩnh đầu tiên, còn hơn sớm để kết luận việc Xiumin có truyền tải được tinh thần của nhân vật hay không. Khán giả vẫn còn quyền đặt "ngôi sao hi vọng" vào màn tái xuất sắc tới của mỹ nam họ Kim. Được biết trong Heo's Restaurant, Xiumin vào vai Heo Kyun, một người tự nhận mình là thiên tài với khả năng viết lách và khiếu thẩm mỹ nổi bật. Cuộc đời thay đổi hoàn toàn khi Heo Kyun vô tình xuyên không từ Joseon đến thời hiện đại. Anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của 400 năm sau, thậm chí còn trở thành chủ một nhà hàng cùng Eun Sil, người mà anh tình cờ gặp sau một lần dịch chuyển thời gian. Ở thế giới giới mới này, họ cùng nhau khám phá ra câu chuyện sinh tồn của xã hội hiện đại.

Heo's Restaurant là bộ phim lấy chủ đề khuyên không

Khán giả Hàn hiện đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự trở lại của Xiumin với tư cách diễn viên. Trước đây, thành viên nhóm EXO mới chỉ thử sức với diễn xuất thông qua 3 dự án là Seondal: The Man Who Sells the River, Falling for Do Jeon và Boss-dol Mart. Tuy là tay ngang, kinh nghiệm diễn xuất cũng không nhiều nhưng Xiumin lại được đánh giá cao sau mỗi lần lấn sân. Chính bởi vậy sự trở lại ở một bộ phim xuyên không Heo's Restaurant càng khiến khán giả thích thú, tò mò.

Xiumin trong buổi đọc kịch bản cùng ekip bộ phim Heo's Restaurant

Nguồn ảnh: Netflix