Chỉ sau tập mở màn của Anh trai vượt ngàn chông gai , Hà An Huy đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Không phải vì một màn "flex" kỹ thuật hay phát ngôn gây sốc, nam ca sĩ sinh năm 2002 lại gây bão bởi sự đối lập thú vị: Ngoài sân khấu thì ngơ ngác, nói câu nào cũng khiến khán giả bật cười, nhưng cứ cầm micro lên là như "biến thành một con người hoàn toàn khác".

Từ "mầm non giải trí" đến Top 1 hotsearch: Cứ mở miệng là có thêm... meme

Giữa dàn "Anh tài" dày dạn kinh nghiệm, Hà An Huy xuất hiện với hình ảnh của một cậu em út khá lúng túng. Những đoạn giao lưu tưởng chừng bình thường lại liên tục tạo ra tiếng cười khi nam ca sĩ trả lời phỏng vấn bằng vẻ mặt ngơ ngác, càng giải thích càng khiến đàn anh và khán giả bật cười.

"Sỹ vương" Hà An Huy và "vía" 2 lần Quán quân (Clip: @fcungdung.haanhuy)

Máy quay nhiều lần bắt trọn những biểu cảm "đứng hình", đôi lông mày liên tục thay đổi theo từng câu chuyện và ánh mắt có phần bất lực của Hà An Huy. Chỉ sau ít giờ phát sóng, hàng loạt khoảnh khắc này đã được cắt thành clip ngắn, ảnh chế và meme lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội.

Meme Hà An Huy (Ảnh: @Nàoo Không trêu bạn)

Chính sự tự nhiên ấy khiến cư dân mạng nhanh chóng gắn cho Hà An Huy biệt danh "mầm non giải trí" của mùa này. Một tài khoản hài hước nhận xét: "1000 cái meme của HAH". Trong khi đó, nhiều người đồng loạt chia sẻ cảm giác cứ mỗi lần Hà An Huy cất lời là... không nhịn được cười.

Nó meme mà nó tấu hài (Ảnh: @mintoa)

Một trong những câu bình luận được chia sẻ nhiều nhất viết: "Thoại thì hơi sảng, nhưng khán giả hihihaha, mấy tập sau nhớ cho nó thoại sảng tiếp nha". Có người lại đúc kết ngắn gọn: "Thằng bé được cái hát sang mà thoại cũng sảng".

(Ảnh: @yume_minmin)

Không ít khán giả cho rằng chính sự vụng về, vô tư và không cố tạo hình tượng lại khiến Hà An Huy trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ nhất ngay từ tập đầu tiên.

Ảnh chụp màn hình

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Nếu những phân đoạn trò chuyện khiến khán giả cười nghiêng ngả thì khi bước lên sân khấu, Hà An Huy lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn đối lập.

Chàng trai vừa còn khiến mọi người bật cười vì những câu trả lời có phần "lạc nhịp" bỗng trở nên tập trung, điềm tĩnh khi cất giọng hát. Cách xử lý ca khúc giàu cảm xúc, chất giọng nội lực cùng thần thái biểu diễn khiến nhiều người bất ngờ vì sự khác biệt quá lớn so với hình ảnh ngoài đời.

Một "phiên bản" khác của Hà An Huy (Clip: Yeah1)

Chính sự đối lập ấy nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau tập phát sóng. Thay vì chỉ khen giọng hát, cư dân mạng lại thích thú gọi đây là "hai nhân cách" của Hà An Huy. Không ít người còn nhận xét chỉ cần Hà An Huy bỏ kính, cầm micro và bước lên sân khấu là thần thái thay đổi hoàn toàn, như thể vừa chuyển sang một "phiên bản" khác.

Ảnh chụp màn hình

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Bên cạnh tài năng và tính cách gần gũi, Hà An Huy còn gây chú ý bởi mối quan hệ thân thiết với nhiều đàn anh trong chương trình.

Trong các phân đoạn sinh hoạt chung, nam ca sĩ thường được các "Anh tài" chủ động hướng dẫn, hỗ trợ và trêu đùa. Chính điều đó khiến mạng xã hội liên tục xuất hiện những bài đăng ví Hà An Huy là "em út số hưởng", đi thi nhưng luôn có các "ông bố" đứng phía sau lo lắng mọi thứ. Dù chỉ mang tính trêu vui, những bình luận này cũng cho thấy Hà An Huy đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều thiện cảm nhất sau tập mở màn.

Ảnh chụp màn hình

Điều khiến Hà An Huy nổi bật không nằm ở một phát ngôn gây tranh cãi hay một màn trình diễn bùng nổ duy nhất, mà ở chính sự đối lập rất tự nhiên giữa đời thường và sân khấu. Một chàng trai nói chuyện có phần ngơ ngác, liên tục tạo meme, nhưng chỉ cần cầm micro lên lại khiến người nghe lặng đi vì cảm xúc.

Ảnh chụp màn hình

Sau tập đầu tiên, dưới nhiều đoạn clip cắt từ chương trình, câu đùa "Hát như thể đã vừa ly hôn người vợ thứ tư", "Hát mà cứ ngỡ như phải sống 10 kiếp 2 chục lần đò" ... vẫn tiếp tục được cư dân mạng nhắc lại. Có lẽ chính sự tương phản ấy đang dần trở thành "thương hiệu" bất ngờ của Hà An Huy trong mùa Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay.