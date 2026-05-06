Sau thành công của mùa đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai trở lại với những màn "lột xác" đầy hứa hẹn của dàn anh tài mùa 2.

Mới đây, ê-kíp công bố 5 anh tài đầu tiên góp mặt trong chương trình. Gây chú ý nhất là sự xuất hiện của MC Đinh Tiến Dũng (thường được biết đến với hình tượng "Giáo sư Cù Trọng Xoay"). Vốn nổi tiếng với lối tư duy thông minh, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt, nam nghệ sĩ được dự đoán sẽ mang đến những "mảng miếng" giải trí sâu sắc.

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2".

Đinh Tiến Dũng cho biết anh đến với chương trình với tinh thần nhập cuộc thoải mái, đúng với “thương hiệu” của mình, không quá đặt nặng thắng thua mà đề cao yếu tố trải nghiệm và kết nối.

Cùng với đó, MC Đại Nghĩa - gương mặt bảo chứng cho thực lực tại thị trường giải trí phía Nam cũng xác nhận tham gia. Với thâm niên trong lĩnh vực diễn xuất, kịch nghệ và dẫn chương trình, Đại Nghĩa được kỳ vọng là nhân tố chủ chốt trong việc điều phối và nâng tầm các tiết mục trình diễn tập thể nhờ kỹ năng xử lý tình huống bậc thầy.

Ở lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp, ca sĩ Hoàng Tôn là cái tên tiếp theo gia nhập gia tộc Anh tài. Từng ghi dấu ấn đậm nét với dòng nhạc R&B và khả năng sáng tác, lần trở lại này đánh dấu quyết tâm làm mới hình ảnh của nam ca sĩ. Hoàng Tôn đặt mục tiêu vượt qua những thành công cũ để hướng tới một phong cách hiện đại và bùng nổ hơn trên sân khấu dàn dựng công phu của chương trình.

Trong khi đó, diễn viên Lê Xuân Tiền mang đến hình ảnh nam tính và điềm tĩnh. Xuất thân là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp trước khi bén duyên với điện ảnh, anh sở hữu lợi thế lớn về thể lực và kỷ luật. Khán giả hiện đang tò mò vào khả năng trình diễn âm nhạc – vốn là một "ẩn số" thú vị của nam diễn viên Gái già lắm chiêu.

Điểm khác biệt lớn nhất của mùa giải 2026 nằm ở sự xuất hiện của nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương (sinh năm 2002). Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp góp mặt tại sân chơi này. Với kỹ năng biểu diễn hình thể thượng thừa và tư duy sân khấu giàu tính thị giác, Phùng Minh Cương hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục dàn dựng độc đáo, kết hợp giữa âm nhạc và các kỹ thuật xiếc đỉnh cao.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - chương trình truyền hình thực tế truyền cảm hứng và khai thác hành trình âm nhạc - nghệ thuật giữa những đại diện nổi bật đến từ đa lĩnh vực và liên thế hệ. “Anh trai vượt ngàn chông gai' 2026 dự kiến phát sóng VTV3 trong tháng 6.