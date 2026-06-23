34 anh tài, một cuộc đối đầu mới: "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" trở lại với luật chơi khắc nghiệt hơn

Tập đoàn YeaH1 vừa tổ chức họp báo ra mắt "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026" (ATVNCG 2026), công bố dàn lineup 34 anh tài và loạt thay đổi format so với mùa đầu. Chương trình phát sóng từ 20h00 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3 và các nền tảng số YouTube YeaH1 Show, Mango Plus, bắt đầu từ ngày 27/6/2026.

Về cấu trúc thi đấu, mùa này có 7 sân khấu lớn gồm đêm Hội ngộ, 5 vòng Công diễn và đêm Chung kết. Điểm mới đáng chú ý nhất là danh hiệu "Chiến Tướng" được trao sau mỗi vòng công diễn cho anh tài có điểm số thực tế cao nhất và sức ảnh hưởng lớn nhất tại trường quay, tạo thêm một trục cạnh tranh song song với kết quả loại thải. X-Part và X-Song cũng được tích hợp xuyên suốt như những thử thách bổ trợ, tăng mức độ đối đầu trực tiếp giữa các nghệ sĩ.

Dàn anh tài mùa này trải rộng nhiều thế hệ hơn so với mùa 2024. Bên cạnh những cái tên đã có chỗ đứng lâu năm như Nguyễn Văn Chung, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Huỳnh Lập, BB Trần, mùa này còn có sự góp mặt của những giọng ca thế hệ sau như Will, Hoàng Dũng, Osad, 14 Casper và một số gương mặt dưới 30 tuổi.

Đại diện nhà sản xuất lý giải đây là lựa chọn có chủ đích: "Chúng tôi đưa những bạn trẻ dưới 30 tuổi vào vì tin rằng họ mang năng lượng, nhiệt huyết và chất lửa mà đôi khi các anh lớn đã vơi bớt theo thời gian. Ngược lại, các bạn trẻ sẽ được truyền kinh nghiệm và tinh hoa từ những đàn anh đã trải qua nhiều thăng trầm."

Hình tượng chủ đạo của chương trình cũng thay đổi hoàn toàn. Nếu mùa 2024 xây dựng hình ảnh "Chiến binh lửa" gắn với tinh thần cộng hưởng tập thể, ATVNCG 2026 chọn hình tượng "Người đàn ông trên lưng ngựa" như ẩn dụ cho hành trình cá nhân không điểm tựa, không thể quay đầu. Thông điệp chủ đạo dịch chuyển rõ rệt từ kết nối sang chiều sâu nội tâm, khi mỗi công diễn được xây dựng như một cột mốc trưởng thành trong biên niên sử riêng của từng nghệ sĩ.

Giám đốc âm nhạc SlimV tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn dắt âm nhạc toàn chương trình. Làm việc với dàn anh tài quy tụ nhiều nhạc sĩ và cá tính âm nhạc mạnh, anh chia sẻ: "Nếu tôi chỉ chăm chăm đưa ra cái tôi của mình thì tất cả sẽ thành một màu mất. Cách tiếp cận của tôi là cố gắng để mỗi tiết mục đều mang những màu sắc khác nhau của từng cá nhân."

Danh sách đầy đủ 34 anh tài tham gia ATVNCG 2026: Đại Nghĩa, Dũng DT, Nguyễn Văn Chung, Thái VG, Tùng Mint, Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú, Will, Mew Amazing, Neko Lê, BB Trần, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, It's Charles., Duy Khánh, Cheng, K.O, Hoàng Dũng, Lê Xuân Tiền, Osad, 14 Casper, Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Hà An Huy, Phùng Minh Cương.