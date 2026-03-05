Sau thành công lớn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 , nhà sản xuất được cho là đang rục rịch chuẩn bị cho mùa tiếp theo. Dù chưa có thông báo chính thức, mạng xã hội những ngày gần đây đã bắt đầu lan truyền nhiều đồn đoán về dàn nghệ sĩ có thể tham gia mùa 2. Một số tài khoản thậm chí còn liệt kê danh sách cụ thể những gương mặt được cho là sẽ góp mặt, khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Trong danh sách lan truyền này xuất hiện khá nhiều gương mặt quen thuộc như ca sĩ, rapper, diễn viên. Tuy nhiên, cái tên khiến dân tình bất ngờ chính là travel blogger Khoai Lang Thang. Sự chú ý càng tăng cao khi đúng thời điểm tin đồn lan rộng, Khoai Lang Thang đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung: "Thử thách lớn nhất năm nay của Khoai chính là…", kèm theo loạt biểu tượng nốt nhạc. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận từ người hâm mộ.

Động thái ẩn ý của Khoai Lang Thang khiến nghi vấn tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 ngày càng lan rộng

Ngay bên dưới, nhiều cư dân mạng lập tức liên hệ đến chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Không ít người thẳng thắn hỏi: "Anh Khoai vượt ngàn chông gai ạ?".

Trước những suy đoán dồn dập, Khoai Lang Thang không trực tiếp phản hồi. Thay vào đó, nam YouTuber nổi tiếng có bình luận khá ẩn ý: "Ai hỏi cụ thể là gì thì cho Khoai xin phép giữ bí mật. Cho hồi hộp với lại kịch tính xíu nha. Đừng giận Khoai nha".

Nam YouTuber bình luận ẩn ý giữa loạt bàn tán về khả năng trở thành Anh Tài mùa 2

Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, là một trong những travel blogger nổi tiếng tại Việt Nam. Anh được khán giả yêu mến nhờ phong cách làm vlog mộc mạc, ghi lại những chuyến đi khám phá ẩm thực và đời sống ở nhiều vùng miền. Các video của Khoai thường mang màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi và giàu cảm xúc.

Bên cạnh vai trò YouTuber, Khoai Lang Thang cũng từng gây chú ý khi thể hiện khả năng ca hát trong một số video. Giọng hát trầm ấm, mộc mạc của anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả, thậm chí có người nhận xét nghe khá ổn áp. Vì vậy, việc tên anh bất ngờ xuất hiện trong danh sách đồn đoán của một chương trình âm nhạc cũng khiến nhiều người tò mò.

Khoai Lang Thang là YouTuber nổi tiếng với những nội dung về du lịch

Nam YouTuber sở hữu vẻ ngoài điển trai, gây ấn tượng với chất giọng trầm ấm và phong cách mộc mạc

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc quy tụ nhiều nam nghệ sĩ đã có tên tuổi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nghệ sĩ sẽ cùng lập đội, luyện tập và dàn dựng những tiết mục biểu diễn quy mô lớn để cạnh tranh qua từng vòng thi.

Mùa đầu tiên phát sóng năm 2024 tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội với nhiều màn trình diễn viral cùng dàn nghệ sĩ đông đảo. Không dừng lại ở tính chất một gameshow, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn tạo nên chuỗi concert đông nghẹt khán giả, qua đó duy trì sức nóng cho thương hiệu "Anh Tài". Chính vì vậy, khi thông tin về mùa 2 bắt đầu rò rỉ, khán giả nhanh chóng vào vai "thám tử online" để dự đoán những gương mặt có thể tham gia.

Hiện tại, danh sách nghệ sĩ góp mặt trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Việc Khoai Lang Thang có thực sự xuất hiện trong chương trình hay không vẫn cần chờ xác nhận chính thức từ phía nhà sản xuất.