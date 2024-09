My Lovely Kim Sam Soon phiên bản 2024 có gì mới?

Phiên bản năm 2024 của My Lovely Sam Soon đã được rút gọn lại thành một loạt phim dài 8 tập, mỗi tập dài 60 phút, để phù hợp với xu hướng xem hiện tại. Wavve đã chỉnh sửa một số chi tiết xung quanh tính cách của các nhân vật chính đồng thời kết hợp các yếu tố gay cấn để giữ chân người xem.



Đạo diễn của bộ phim cho biết, nhân vật Hyun Jin Heon do Hyun Bin thủ vai phải chỉnh sửa nhiều nhất vì không còn phù hợp với những quan điểm của thời hiện tại. "Nhân vật Hyun Jin Heo là một trong những thách thức lớn nhất đối với tôi khi thực hiện dự án này. Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc nên để nhân vật này xuất hiện như thế nào cho phù hợp với những người ở độ tuổi 20 và 30 ngày nay. 19 năm trước hình tượng hoàng tử quyến rũ hay người thừa kế tài phiệt rất hiệu quả, và khán giả chấp nhận nó, nhưng theo quan điểm ngày nay thì có vẻ hơi quá. Thái độ của Jin Heon và cách anh ấy nói chuyện cũng không còn phù hợp".

Poster cho phiên bản 2024

"Chúng tôi đã chỉnh sửa nhiều nhất có thể mà không làm ảnh hưởng đến tổng thể câu chuyện. Tuy nhiên, tôi vẫn hơi lo lắng về cách khán giả tiếp nhận sự thay đổi này vì mỗi người có những suy nghĩ và quan niệm riêng", đạo diễn cho biết thêm.

New Classic Project là một sáng kiến đầy tham vọng của Wavve, nhằm khoác chiếc áo mới cho các bộ phim mang tính biểu tượng của truyền hình Hàn Quốc. Không chỉ chỉnh sửa về nội dung, phần hình ảnh cũng được nâng cấp lên 4K để mang lại những trải nghiệm sống động cho người xem. Ngoài My Lovely Kim Sam Soon, dự án New Classic Project Phần 1 còn có các bộ phim Princess Hours (hay còn gọi là Goong ), Full House và Coffee Prince sẽ lần lượt ra mắt trong thời gian tới.