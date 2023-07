Tài tử "Tên Tôi Là Kim Sam Soon" lên tiếng về tin hẹn hò nữ idol kém 11 tuổi

Sáng 13/7, tờ Sports Chosun đưa tin tài tử Lee Kyu Han (Tên Tôi Là Kim Sam Soon) đang hẹn hò Yujeong (Brave Girls). Theo nguồn tin, cặp đôi lần đầu gặp gỡ qua show truyền hình MBTI Trip in Ulsan (KBS2) và đã nhanh chóng thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương.

Họ dành vài tháng tìm hiểu nhau trước khi chính thức hẹn hò một cách nghiêm túc trong thời gian gần đây. Bất chấp khoảng cách lên tới con số 11, hai nghệ sĩ vẫn thấu hiểu nhau và thường xuyên động viên đối phương trong công việc.

Lee Kyu Han dính tin hẹn hò mỹ nhân Yujeong kém 11 tuổi

Đến trưa 13/7, đại diện Lee Kyu Han - Yujeong đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin hai nghệ sĩ đang hẹn hò. Đại diện từ Warner Music Korea (công tỷ quản lý của Yujeong lên tiếng đính chính: "Sau khi xác nhận với Yujeong, chúng tôi được biết rằng, đúng là cô ấy đã đi gặp gỡ bạn bè với nam diễn viên Lee Kyu Han. Tuy nhiên, thông tin họ hẹn hò là hoàn toàn không đúng".

Đại diện tài tử họ Lee cũng đưa ra phản hồi tương tự: "Lee Kyu Han - Yujeong trở nên quen thân sau khi cùng ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Nhưng họ hiện giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Không hề có chuyện họ đang yêu nhau".

Lee Kyu Han sinh năm 1980, chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 1996 qua bộ phim Start. Nam tài tử bắt đầu được chú ý khi đảm nhận vai nam phụ đáng ghét trong tác phẩm huyền thoại Tên Tôi Là Kim Sam Soon. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn ở Smile, You (2009), Can You Hear My Heart (2011)…

Còn Yujeong là thành viên của nhóm nhạc BB GIRLS (tiền thân là Brave Girls). Brave Girls là nhóm nhạc hiện tượng, bất ngờ gây sốt vào 2 năm trước với ca khúc Rollin' được phát hành hồi năm 2017. Trong nhóm, Yujeong gây chú ý nhờ nụ cười rạng rỡ.