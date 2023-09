Tài tử Tên Tôi Là Kim Sam Soon và nữ idol kém 11 tuổi bất ngờ xác nhận hẹn hò sau 2 tháng "chối đây đẩy"

Vào tháng 7 vừa qua, nữ idol gợi cảm Yujeong (Brave Girls) và nam diễn viên Lee Kyu Han vướng tin đồn hẹn hò. Theo đó, cặp đôi gặp nhau qua 1 chương trình truyền hình và nhanh chóng nảy sinh tình cảm, bất chấp khoảng cách tuổi tác lên đến 11. Tuy nhiên sau đó, công ty quản lý của Yujeong và Lee Kyu Han đều phủ nhận thông tin này.

Đến ngày 7/9, TenAsia bất ngờ đưa tin nữ idol sinh năm 1991 và tài tử Tên Tôi Là Kim Sam Soon quyết định công khai hẹn hò và ra mắt công chúng. Trả lời truyền thông, Yujeong và Lee Kyu Han xác nhận đang tìm hiểu đối phương với tình cảm tốt đẹp.

Lee Kyu Han và Yujeong xác nhận đang hẹn hò sau 2 tháng "chối đây đẩy"

Lee Kyu Han sinh năm 1980, chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 1996 qua bộ phim Start. Nam tài tử bắt đầu được chú ý khi đảm nhận vai nam phụ đáng ghét trong Tên Tôi Là Kim Sam Soon . Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn ở Smile, You (2009), Can You Hear My Heart (2011)…

Còn Yujeong sinh năm 1991, là thành viên của nhóm nhạc Brave Girls (hiện nay đổi tên thành BB GIRLS). Brave Girls là nhóm nhạc hiện tượng, bất ngờ gây sốt vào năm 2021 với ca khúc 'Rollin' . Trong nhóm, Yujeong gây chú ý nhờ nụ cười rạng rỡ cùng thân hình gợi cảm.

Lee Kyu Han góp mặt trong loạt phim nổi tiếng

Yujeong kém bạn trai 11 tuổi, cô có hình tượng nóng bỏng

Nguồn: TenAsia