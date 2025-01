Nguyên nhân chính là do dịch cúm gia cầm A/H5N1 lây lan mạnh mẽ, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi nước này.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy chỉ riêng trong hai tháng cuối năm 2024, khoảng 17,2 triệu gà mái đẻ trứng đã chết do virus cúm gia cầm, chiếm gần một nửa số gia cầm bị tiêu hủy trong năm 2024. Việc tái đàn cần từ 6 đến 9 tháng, khiến nguồn cung không thể phục hồi ngay lập tức.

Chủ tịch kiêm CEO của Hội đồng Trứng Mỹ - bà Emily Metz - cho biết: "Chúng ta không thể khắc phục tình hình trong một sớm một chiều. Đó là một quá trình kéo dài từ 6 - 9 tháng để mọi thứ trở lại bình thường. Điều này đang gây ra tình trạng khan hàng cục bộ tại một số thị trường".

Hậu quả là lượng trứng cung ứng giảm, nhiều kệ hàng trống và giá cả tăng cao.

Giá trung bình một tá trứng tại Mỹ vào cuối tháng 12/2024 là 4,33 USD, tăng gần 25% so với đầu tháng 11 - theo dữ liệu từ Nielsen IQ do Hội đồng Trứng Mỹ cung cấp. Tính cả năm 2024, giá trứng đã tăng hơn 37% so với năm trước đó.

(Ảnh: Los Angeles Times)

Trong hai tháng qua, dịch cúm gia cầm đã lan sang các trang trại chăn nuôi bò sữa, đồng thời lây nhiễm sang các trang trại trứng gần đó. Thời tiết khắc nghiệt trên khắp nước Mỹ cũng làm trì hoãn và thay đổi đường bay của các loài chim hoang dã - nguyên nhân chính mang cúm và lây nhiễm cho các đàn gia cầm.

Các cơn bão ở khu vực Đông Nam nước Mỹ vào năm 2024 đã thổi những con chim hoang dã này trở lại những lãnh thổ mà chúng bay qua trước đó. Điều này lại tạo thêm cơ hội cho virus lây lan.

Tình trạng thiếu hụt trứng được dự đoán sẽ kéo dài, khi các chuyên gia và nhà cung cấp vẫn chưa tìm ra giải pháp khắc phục, cũng như câu trả lời rõ ràng khi nào thì nguồn cung được khôi phục.

Hàng chục người ở Mỹ đã mắc cúm gia cầm trong đợt bùng phát hiện tại, chủ yếu là những người làm việc tại nông trại và có tiếp xúc gần với đàn gia cầm, gia súc.