Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ từng nhận định, cà chua được xem là loại trái cây lành mạnh nhất. Loại thực phẩm này đạt 20 điểm trên thang điểm của CDC dành cho những loại củ, quả tốt nhất cho sức khỏe.

Cà chua rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Tốt cho mắt

Đây là loại quả chứa carotenoids lutein và zeaxanthin, đã được chứng minh là hỗ trợ duy trì sức khỏe của mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Đặc biệt, Vitamin A có trong cà chua cũng là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của mắt và cũng có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, cũng như giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà.

Tốt cho xương khớp: Cà chua cũng giàu vitamin A và C, giúp chống viêm trong cơ thể, chuyên gia dinh dưỡng Sara Riehm từ Orlando Health cho biết. Vitamin C rất quan trọng trong việc hình thành mạch máu, cơ và một số bộ phận của xương. Vitamin A cần thiết cho sức khỏe của mắt, sự tăng trưởng và phát triển.

Ít calo

Berger giải thích rằng cà chua là một loại trái cây ít calo có hồ sơ dinh dưỡng tương tự như một loại rau. Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một quả cà chua bi 60g chỉ chứa 12 calo và ít hơn 3g carbohydrate. Loại quả ngoài hợ Việt có nhiều này cũng giàu chất dinh dưỡng quan trọng lycopene, chất tạo nên màu đỏ của cà chua.

Cải thiện tâm trạng

Loại quả quen thuộc này không chỉ làm tăng hương vị cho bữa ăn của bạn mà còn có thể cải thiện tâm trạng của bạn về lâu dài. Các nhà nghiên cứu không chắc chắn chất dinh dưỡng nào gây ra hiệu ứng đó nhưng họ tin rằng, đó có thể là chất chống oxy hóa - bao gồm cả lycopene.

Cơ thể hấp thụ chất sắt tốt hơn

Cà chua là một trong số những thực phẩm giúp cơ thể bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng khác tốt hơn. Ăn cà chua giúp cơ thể bạn hấp thụ sắt - một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hemoglobin và myoglobin, các protein giúp vận chuyển oxy đến các cơ và các cơ quan trong cơ thể. Điều này có thể được thực hiện là do lượng vitamin C ấn tượng của cà chua.

Nhanh lành vết thương

Có thể nhiều người chưa biết Vitamin C cần thiết để tạo ra collagen - một loại protein quan trọng có trong các mô liên kết giúp chữa lành vết thương. Việc hấp thụ đều đặn vitamin C có thể giúp cơ thể bạn chữa lành nhanh hơn, ví dụ như khi bạn đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Một nghiên cứu năm 2016 về các bệnh nhân trong bệnh viện được đăng tải trên Tạp chí Quốc tế về Phẫu thuật cho thấy khi các đối tượng uống bổ sung 1.000 mg vitamin C, những vết thương rộng và phức tạp của các bệnh nhân này được chữa lành tốt hơn và nhanh hơn.

Ngăn chặn sự phát triển của ung thư

Trong quả cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa. Chúng có chức năng giống như "siêu anh hùng" trong cơ thể, giúp chống lại các gốc tự do gây căng thẳng oxy hóa và ngăn chặn sự phát triển của ung thư, tiểu đường, bệnh tim, và các bệnh mãn tính khác.

Một nghiên cứu tổng quan năm 2021 được công bố trên tạp chí Food Chemistry, phát hiện rằng việc tiêu thụ cà chua và lycopene giúp ngăn ngừa bệnh động mạch vành, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh mạch máu não, ảnh hưởng đến lưu lượng máu lên não như đột quỵ hoặc phình mạch não.

Giàu dinh dưỡng: Theo chuyên gia dinh dưỡng Sherri Berger từ The Plant Strong Dietitian, phân loại trái cây và rau củ giàu dinh dưỡng của CDC dựa trên lượng của 17 dưỡng chất quan trọng trong mỗi khẩu phần 100 calo của mỗi loại trái cây và rau củ.

Làm đẹp da

Trong cà chua có chứa nhiều loại vitamin, các chất chống oxy hoá,… Những chất này có tác giúp làm cho làn da trở nên khỏe khoắn, trắng sáng và căng mịn hơn, ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả.

Nước ép cà chua cũng rất hữu ích trong việc chống nắng nhờ chứa chất lycopene. Chất chống oxy hóa không chỉ bảo vệ làn da nhạy cảm của bạn khỏi bị cháy nắng mà còn tăng cường khả năng chống tia cực tím của da.

Chỉ vài quả cà chua là có thể chế biến được nhiều món ngon. Ảnh minh họa.

- Chọn quả đỏ: Cà chua chín tự nhiên thường có màu đỏ, vỏ quả căng mọng và có phần cuống lá xanh còn bám chặt trên quả. Nếu để ý kỹ có thể nhìn thấy những nhũ lấm tấm ở thịt quả qua vỏ. Khi sờ vào những trái cà chua chín cây thường có cảm giác hơi mềm.

- Ngửi thử quả cà chua: Nếu cà chua có hương thơm thoang thoảng đặc trưng thì là cà chua chín tự nhiên, còn không nghe được mùi gì cả thì có khả năng đó là cà chua bị ép chín. Bên cạnh đó bạn cũng nên bổ quả cà chua ra thấy hạt màu trắng vàng chứ không xanh, ruột cũng chín đỏ, chín mềm và có bột. Với loại cà chua này, bạn nên lựa những quả đỏ hồng, chắc tay. Không nên lấy những quả bị dập ủng, hay quá nhũn, lớp vỏ nhăn nheo vì đó là cà chua đã để lâu hoặc bị chín héo, khi ăn sẽ không ngon.