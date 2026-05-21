Một hộp nhựa đựng vài lát thịt bò, tôm, rau, bắp, huyết, nấm… được một cô gái đăng tải lên mạng với dòng trạng thái đại ý: “Mình ăn lẩu và có dư 1 chút đồ ăn như trong ảnh. Có bạn nào gần bệnh viện phụ sản hà nội, 929 la thành tiện qua lấy không ạ?"

Đây chỉ là phần thức ăn còn dư sau một bữa lẩu. Nhưng chính bức ảnh ấy lại nhanh chóng kéo theo cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội: người cho rằng cô gái thiếu tinh tế, mang đồ ăn thừa đi “ban phát”; người khác lại bênh vực, nói rằng ít nhất cô không lãng phí thức ăn và vẫn nghĩ tới người khó khăn.

Câu chuyện không chỉ nằm ở một hộp đồ ăn mà còn tạo ra nhiều góc nhìn về cách con người nhìn nhận về lòng tốt, sự tử tế và cả lòng tự trọng trong thời đại mạng xã hội.

Đồ ăn thừa mà cũng đem cho?

Phản ứng gay gắt nhất đến từ những người cảm thấy hình ảnh hộp thức ăn tạo cảm giác thiếu tôn trọng người nhận.

Bởi nhìn kỹ có thể thấy đây là phần thức ăn đã qua một bữa ăn lẩu, được gom lại vào hộp nhựa. Dù khổ chủ đã sắp xếp rất gọn gàng, đẹp mắt nhưng dù sao đi chăng nữa nó vẫn là đồ ăn vớt ra từ nồi lẩu.

Nhiều bình luận cho rằng nếu thực sự muốn giúp đỡ ai đó, cô gái hoàn toàn có thể mua một suất cơm nóng, hoặc ít nhất nên đóng gói chỉn chu hơn; việc đăng một hộp thức ăn thừa như vậy thật sự không nên, của cho không bằng cách cho.

Có người còn thẳng thắn đặt câu hỏi: “Nếu là bản thân mình, liệu có muốn nhận một hộp đồ ăn như thế không?”

Bởi đôi khi, điều khiến người ta tổn thương không phải giá trị món đồ được cho đi, mà là cảm giác mình đang được nhận thứ người khác “ăn không hết”.

Nhưng ở góc nhìn khác, cô gái có thật sự sai?

Tuy nhiên, cũng rất nhiều người lên tiếng bênh vực cô gái.

Họ cho rằng mạng xã hội đang quá khắt khe với những hành động thiện chí, trong khi bản chất câu chuyện đơn giản chỉ là một người không muốn bỏ phí thức ăn còn sạch sẽ và muốn chia sẻ cho ai cần.

Trong thời buổi giá cả đắt đỏ, không phải ai cũng dư dả để gọi một nồi lẩu rồi bỏ đi phần còn lại. Với nhiều người lao động khó khăn, một hộp thức ăn như vậy hoàn toàn có thể trở thành bữa tối đủ chất.

“Không ăn thì bỏ, cho cũng bị chê” , một tài khoản bình luận.

Thậm chí có người cho rằng xã hội đang tồn tại một kiểu “đạo đức hoàn hảo” trên mạng: cứ làm điều tốt là phải đẹp đẽ, tinh tế, đúng chuẩn trong mắt tất cả mọi người, nếu không sẽ lập tức bị chỉ trích.

Trong khi thực tế, lòng tốt đôi khi có thể rất vụng về và đơn giản. Không phải ai cũng biết cách giúp người khác sao cho hoàn hảo.

Hiện tại, cuộc tranh luận về hộp thức ăn này vẫn đang vô cùng sôi sục.