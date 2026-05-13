Hai ngày qua, cái tên Miu Lê phủ sóng khắp mạng xã hội. Sau khi vướng ồn ào vào ngày 10/5, tên tuổi của nữ ca sĩ bị kéo vào hàng loạt thông tin chưa kiểm chứng. Không chỉ vậy, không ít tài khoản cá nhân và thương hiệu cũng tranh thủ tận dụng độ nóng của sự việc này để câu tương tác, quảng bá sản phẩm bằng các tiêu đề gây sốc. Trong đó, dân mạng phát hiện một thương hiệu trà sữa tên C., được biết đến là thương hiệu khá nổi tiếng tại Huế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chế ảnh của giọng ca sinh năm 1991, rồi đăng bài quảng cáo đồ uống. Đi kèm với ảnh là dòng chú thích kém duyên.

Bài đăng gây tranh cãi của thương hiệu trà sữa tên C.

Hành động này nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là kiểu “content bẩn”, lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để câu view, tạo tranh cãi và kéo tương tác marketing bằng mọi giá.

Ngay sau đó, thương hiệu trà sữa này đã xóa bài đăng gây tranh cãi. Tuy nhiên, làn sóng phản ứng tiêu cực vẫn tiếp tục xuất hiện khi nhiều khách hàng để lại lượt “phẫn nộ” dưới các bài viết mới nhất của quán. Thay vì cảm thấy hài hước, không ít người cho rằng cách làm này kém duyên, thiếu tôn trọng và đã vượt quá giới hạn của việc bắt trend thông thường.

Thậm chí, trong nhiều phần bình luận lan truyền trên mạng xã hội, một số khách hàng còn lên tiếng chê chất lượng đồ uống, cách phục vụ hay điều kiện vệ sinh của quán, đồng thời cho rằng thay vì cải thiện dịch vụ và sản phẩm, thương hiệu lại chọn hướng “truyền thông bẩn” để gây chú ý.

Thương hiệu này bị nhiều khách hàng chê chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ nằm ở việc quán bắt trend hay chơi chữ, mà còn ở cách hình ảnh cá nhân bị sử dụng sai mục đích, dễ khiến người xem hiểu lầm nghệ sĩ có liên quan đến sản phẩm hoặc nội dung đang được quảng bá.

Hiện tại, dù bài đăng gây tranh cãi đã được xoá, cách làm truyền thông của thương hiệu này vẫn tiếp tục vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ cư dân mạng và khách hàng.