Câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng bằng tiếng Trung trên X, khi một thanh niên chia sẻ hình ảnh sàn văn phòng được lót bằng loại thảm quen thuộc, kèm theo nhận định ngắn gọn: “Công ty nào dùng loại thảm này thì nên tránh xa”.

Không có thêm giải thích, không dẫn chứng cụ thể, thậm chí không rõ ngữ cảnh, nhưng chính sự “lửng lơ” này lại khiến bài đăng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 12 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Bài viết thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng (Ảnh twitter)

Điều đáng chú ý là phần lớn người xem ban đầu đều rơi vào trạng thái khó hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều bình luận thể hiện rõ sự hoang mang: “Không rõ đầu đuôi lý do gì luôn, tự nhiên nói vậy rồi viral”, “Ai rành giải thích giúp với, đọc mà không hiểu gì cả”,...

Không chỉ dừng lại ở X, câu chuyện nhanh chóng lan sang các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam như Facebook hay Threads. Tại đây, nội dung được chia sẻ lại với nhiều cách diễn giải khác nhau, kéo theo làn sóng bàn tán xôn xao.

Từ một câu nói không có lời giải thích, mạng xã hội bắt đầu tự “lấp chỗ trống” bằng hàng loạt suy đoán. Một số người cho rằng vấn đề nằm ở chất liệu thảm, có thể liên quan đến các hợp chất như: formaldehyde, thường xuất hiện trong vật liệu công nghiệp và bị nghi ngờ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc lâu dài.

Nhiều người dùng tại Việt Nam cũng nhanh chóng nhập cuộc, chủ đề này đang được bàn tán rôm rả (ảnh FB)

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại chia sẻ trải nghiệm thực tế khi làm việc trong môi trường sử dụng loại thảm này. Một số ý kiến cho rằng thảm dễ bám bụi, khó vệ sinh triệt để, đặc biệt trong điều kiện thời tiết ẩm.

“Trời nồm là mùi lên rất rõ, kiểu ẩm mốc khó chịu”, một tài khoản bình luận. Người khác cho biết nếu chẳng may đổ nước ra sàn, việc xử lý khá phiền, phải tháo từng tấm ra làm sạch, tốn nhiều thời gian.

Bên cạnh yếu tố vệ sinh, cũng có ý kiến nhắc đến sự bất tiện trong quá trình sử dụng lâu dài, như bề mặt thảm có thể xô lệch hoặc xuống cấp nếu không được bảo trì đúng cách.

Dù vậy, không ít người cho rằng câu chuyện đang bị “làm quá”. Theo họ, loại thảm này vốn rất phổ biến trong văn phòng nhờ chi phí hợp lý, độ êm và khả năng giảm tiếng ồn. Việc sử dụng hoàn toàn bình thường nếu được lắp đặt và vệ sinh đúng quy trình.

Một số bình luận thậm chí còn nhìn nhận sự việc theo hướng hài hước, cho rằng đây chỉ là một “lời nói vu vơ” nhưng lại vô tình trúng vào tâm lý tò mò của đám đông, từ đó tạo hiệu ứng lan truyền.