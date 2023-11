MXH "phốt" nồi chiên không dầu vì nguy cơ gây ung thư: Chuyên gia chỉ ra 3 điểm sai người dùng hay mắc khi nấu ăn bằng phương pháp này

Kể từ khi xuất hiện trên thị trường, nồi chiên không dầu đã trở thành sản phẩm được mọi nhà yêu thích. Bởi sản phẩm này có thể thay thế cho chảo chống dính, giúp việc nấu nướng trở nên nhanh chóng, tiện lợi hơn. Không những vậy, nồi chiên không dầu còn đem đến giải pháp nấu ăn mà không cần chiên rán - phương pháp được cảnh báo có thể làm tăng cholesterol, gây bệnh ung thư.



Tuy nhiên, nồi chiên không dầu có thực là "chân ái" trong nhà bếp hay không khi mới đây trên mạng xã hội có người chia sẻ bài viết "bóc phốt" sản phẩm này.

Bài chia sẻ về nồi chiên không dầu đang được chia sẻ rộng rãi.

Bài viết cho rằng: Cái khay đựng đồ trong nồi chiên cũng được phủ lớp chống dính. Nó còn độc hại hơn cả dùng chảo chống dính. Bởi vì chảo chống dính khí độc bay ra rồi cũng đỡ hơn, còn nồi chiên không dầu nó úm lại, khí không thoát ra được thì ngấm vào đồ ăn.

Ngoài ra, bài viết cũng cảnh báo: "Nồi chiên không dầu có tráng lớp chống dính Teflon bên trong, khi chiên ở nhiệt độ cao sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ bạn ăn nhựa rất cao".

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết: "Nồi chiên không dầu là phương pháp nấu ăn bằng cách đưa nhiệt độ lên cao, sau đó dùng cánh quạt tản nhiệt đều trên bề mặt thực phẩm. Từ đó giúp đồ ăn được làm chín, giảm dầu mỡ, phương pháp này không hề gây độc hại. Trước đây khi muốn chiên rán, người ta phải dùng dầu mỡ. Nhưng bây giờ mọi người sợ dầu ăn, vì thế nhà sản xuất đã tạo ra nồi chiên không dầu, không khí nóng bên trong là không khí hoàn lưu, do đó đồ ăn được nấu chín mà không bị khô.

Bây giờ người ta hay nói đến khả năng gây ung thư, gây nên cảm giác hoang mang. Đến nay không có cơ sở khoa học nào chứng minh thực phẩm nấu trong nồi chiên không dầu gây nên bệnh ung thư cả".

Vị chuyên gia cũng cho biết thêm, nếu nồi chiên không dầu được sử dụng đúng về chất lượng sản phẩm, thời gian và nhiệt độ chiên không quá cao... thì sẽ không sản sinh ra chất độc gây hại. Bởi nồi chiên không dầu thường khó cháy hơn so với việc chiên, nướng thông thường.

Khẳng định nồi chiên không dầu gây ung thư, tuy nhiên vị chuyên gia cũng chia sẻ không nên lạm dụng. Bởi về cơ bản đồ chiên, nướng đều không tốt bằng phương pháp luộc hấp. Các gia đình nên ăn đa dạng các loại thực phẩm, cũng như đa dạng cách nấu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Đồng thời, khi sử dụng nồi chiên không dầu cần tránh những sai lầm bên dưới đây.

Chuyên gia khuyến cáo: Nấu ăn bằng nồi chiên không dầu cũng cần tránh 3 điểm sai

1. Ăn phần thực phẩm cháy khét

ThS BS Đặng Ngọc Hùng (Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng) chia sẻ, điều đáng sợ nhất khi dùng nồi chiên không dầu đó là việc ăn những phần thực phẩm bị cháy khét. Bác sĩ nói, bất kỳ phần thực phẩm nào bị cháy đen cũng nên bỏ đi vì nó có chứa hydrocarbon thơm đa vòng... có khả năng gây ung thư.

Khi dùng nồi chiên không dầu, chỉ nên làm chín thực phẩm đến màu vàng, không nên để chuyển sang màu vàng sậm, khét vì như thế cũng sẽ rất nguy hiểm.

2. Sử dụng nồi chiên không dầu chất lượng kém



Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nồi chiên không dầu, với nhiều chất liệu khác nhau. Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội), thật khó để xác định chất liệu để sản xuất một chiếc nồi chiên không dầu vì chưa có nghiên cứu phân tích các sản phẩm này trên thị trường.

Có thông tin cho rằng lớp chống dính ở nồi chiên không dầu được phủ lớp chống dính tên Teflon. Tuy nhiên, lớp chống dính Teflon này sẽ chỉ gây hại khi được nấu ở nhiệt độ 300 độ C. Trong khi nhiệt độ lớn nhất của nồi chiên không dầu thường là 200 độ C, điều đó nghĩa là việc sử dụng thông thường không gây hại. Tuy nhiên, lớp này hoàn toàn có thể bong ra theo thời gian, hoặc do vệ sinh sai cách...

Nồi chiên không dầu được sản xuất theo tiêu chuẩn, có đăng ký bản quyền, giấy phép kinh doanh, được quyền sản xuất, thì không gây hại cho sức khỏe con người. Ngược lại, các sản phẩm chất lượng kém có thể chứa chất liệu nhựa kém an toàn, đồng thời lớp chống dính cũng sẽ không có độ bền cao.

3. Chiên thực phẩm ở nhiệt độ quá lớn

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết, các gia đình không nên để nhiệt độ quá cao khi chế biến đồ ăn trong nồi chiên không dầu vì dễ gây ra biến tính cho thực phẩm. Các gia đình chỉ nên dùng ở nhiệt độ từ 150-170 độ C mà thôi.