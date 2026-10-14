MXH phẫn nộ vụ nữ diễn viên bị xàm sỡ ngay trước ống kính: Xem mà không dám tin, ekip tuyên bố xóa cảnh

Theo Sohu, bộ phim Nơi Đây Dẫn Lối Đến Những Vì Sao đang gây xôn xao dư luận vì lùm xùm một nam diễn viên quần chúng bị nghi có hành vi sàm sỡ nữ diễn viên ngay trong quá trình quay phim.

Cụ thể, người này bị nghi đã lợi dụng phân cảnh dìu đỡ một cô gái đang đau khổ vì người thân qua đời để cố tình chạm tay vào vùng ngực của cô. Đáng nói hơn, toàn bộ khoảnh khắc gây tranh cãi đã xuất hiện trong phim, khiến không ít khán giả cảm thấy bất bình sau khi theo dõi.

Nơi Đây Dẫn Lối Đến Những Vì Sao đang gây ồn ào trên mạng xã hội khi một nam diễn viên quần chúng bị nghi ngờ cố tình lợi dụng cảnh quay để xàm sỡ bạn diễn.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích hành động của nam diễn viên quần chúng, cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận nếu được xác định là cố ý. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả để ngỏ khả năng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Những người này lập luận rằng việc cố tình thực hiện hành vi không đúng mực ngay trước ống kính máy quay là điều khó lý giải. Dẫu vậy, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về bản chất sự việc.

Trước làn sóng tranh cãi, phía đoàn phim Nơi Đây Dẫn Lối Đến Những Vì Sao đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Theo đó, ê-kíp cho biết sẽ xóa phân đoạn gây tranh cãi khỏi bộ phim, đồng thời tiến hành rà soát toàn diện những tư liệu có liên quan. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng đã liên hệ với hai diễn viên xuất hiện trong phân cảnh để xác minh, làm rõ những gì thực sự diễn ra.

Bài đăng phản hồi từ đoàn phim

Phía đoàn phim nhấn mạnh: "Đối với chúng tôi, sự an toàn của các thành viên trong đoàn và quyền lợi của mọi người luôn là ưu tiên số một. Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hành vi không đúng mực, luôn cố gắng duy trì trật tự trên phim trường.Hiện tại, chúng tôi đang xác minh toàn diện vụ việc. Sau khi xem xét tư liệu và lời trình bày của các bên, chúng tôi sẽ đưa ra kết luận".

Vụ việc xuất hiện trên bản tin của Tân Kinh Báo (một cơ quan báo chí Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh) cũng như được nhiều đơn vị truyền thông khác đưa tin.

Nói thêm về Nơi Đây Dẫn Lối Đến Những Vì Sao, bộ phim khai thác đề tài nghề tang lễ thông qua hành trình trưởng thành của nhân vật Vương Xán. Một biến cố liên quan đến người bạn đã khiến cuộc sống của anh rẽ sang hướng khác, đưa anh trở lại làm việc tại nhà tang lễ. Tại đây, những cuộc gặp gỡ với người đã khuất và gia đình họ dần thay đổi cách Vương Xán nhìn nhận sự sống, cái chết cũng như giá trị của công việc mình đang làm.

Bộ phim có sự tham gia của Quách Kỳ Lân, Trương Tuyết Nghênh, Vương Âu, Doãn Văn Huyên, Trịnh Vỹ, Bùi Khôi Sơn cùng nhiều diễn viên khác.