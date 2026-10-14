Xôn xao clip mỹ nhân showbiz đánh vào đầu chồng trẻ kém 4 tuổi giữa đường chỉ sau 2 tháng cưới

Ngày 13/10, tờ Sohu đưa tin dân tình xứ tỷ dân xôn xao trước hình ảnh mỹ nhân Tân Cương Mạch Địch Na "ra tay" với chồng - nam diễn viên Khương Triều ngay giữa đường. Hành động túm tóc, đánh vào đầu và đẩy ông xã vào xe của nữ diễn viên khiến cư dân mạng nghi vấn cặp sao đình đám xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lớn chỉ sau 2 tháng làm đám cưới.

Dân tình xứ tỷ dân xôn xao trước hình ảnh Địch Na bất ngờ túm tóc, đánh vào đầu và kéo chồng - nam diễn viên Khương Triều - lên ô tô ngay giữa đường. Ảnh: Sohu,

Hành động có phần mạnh tay của nữ diễn viên lập tức khiến cư dân mạng đặt nghi vấn cặp đôi đình đám đang xảy ra mâu thuẫn, cãi vã căng thẳng chỉ sau 2 tháng tổ chức đám cưới. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau nhanh chóng được cánh săn ảnh làm rõ. Đêm 12/10, sau khi rời buổi tiệc cùng bạn bè, Khương Triều trong trạng thái say khướt liên tục "dở tính trẻ con", đứng lỳ bên ngoài mà nhất quyết không chịu lên xe. Bất lực trước ông xã say khướt, Mạch Địch Na đành phối hợp cùng tài xế "dùng vũ lực" - túm đầu, kéo cổ để đưa anh vào trong.

Cánh paparazzi cho biết cặp sao không xảy ra tranh chấp như suy đoán của cư dân mạng. Hành động túm tóc, đánh vào đầu chồng của Mạch Địch Na mang tính trêu đùa hơn là tức giận. Khi bị vợ "tương tác vật lý", Khương Triều cũng không thể hiện vẻ khó chịu. Tài xế đứng bên cạnh còn vui vẻ phụ giúp Mạch Địch Na kéo Khương Triều lên xe.

Khương Triều và Mạch Địch Na chưa bao giờ cố xây dựng hình tượng hoàn hảo trước công chúng mà thoải mái phô bày những khoảnh khắc đời thường đầy hài hước. Trong chương trình giải trí Nhật Ký Người Mới, Khương Triều nhiều lần khiến khán giả dở khóc dở cười bởi loạt hành động ngốc nghếch, khó đỡ. Trước những pha xử lý “đi vào lòng đất” của ông xã, Mạch Địch Na cũng chẳng ngại buông lời cà khịa, thậm chí trực tiếp ra tay “chấn chỉnh” chồng. Ngay cả những chuyện sinh hoạt vụn vặt trong thời gian mang thai của nữ diễn viên cũng được cả hai biến thành những màn “tấu hài” tự nhiên, khiến khán giả thích thú bởi sự gần gũi và dí dỏm.

Mạch Địch Na - Khương Triều xuất hiện sau đám cưới. Clip: Weibo.

Cánh săn ảnh cho biết cặp đôi không hề đánh nhau giữa phố mà do Khương Triều uống say, liên tục mè nheo và nhất quyết đứng lì bên ngoài, không chịu lên xe nên Mạch Địch Na đành phối hợp với tài xế, người kéo tay, người túm tóc, tìm mọi cách đưa chồng vào trong ô tô. Ảnh: Sohu.

Khương Triều và Mạch Địch Na chưa bao giờ cố xây dựng hình tượng hoàn hảo trước công chúng mà thoải mái phô bày những khoảnh khắc đời thường đầy hài hước. Ảnh: Sina.

Mạch Địch Na và Khương Triều là đôi trai tài gái sắc của showbiz Trung Quốc. Mỹ nhân Tân Cương hơn chồng 4 tuổi. Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào tháng 10/2016. Đến tháng 5/2019, khi Mạch Địch Na mang thai con đầu lòng ở những tháng cuối thai kỳ, Khương Triều cầu hôn cô. Không lâu sau, cả hai đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Mạch Địch Na và Khương Triều không thể tổ chức đám cưới vì dịch Covid-19. Đến năm 2021, nữ diễn viên mang thai con thứ 2 nên hôn lễ cứ thế mà bị trì hoãn đến năm 2026 mới tổ chức.

Vào ngày 12/8, cặp "tiên đồng - ngọc nữ" Cbiz tổ chức đám cưới lãng mạn ở Tân Cương - quê nhà cô dâu. Toàn bộ hoa tươi sử dụng để trang trí trong hôn lễ được vận chuyển bằng máy bay từ Vân Nam đến Tân Cương (Trung Quốc). Trong ngày trọng đại, cô dâu đeo trang sức có tổng trọng lượng hơn 1kg. Đặc biệt, Khương Triều còn chuẩn bị cho vợ một bó hoa làm từ vàng ròng trị giá hơn 420.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng). Thay vì những bó hoa tươi sẽ nhanh chóng héo tàn, món quà đặc biệt này vừa mang ý nghĩa lãng mạn, vừa có giá trị vật chất khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp.

Một bó hoa trị giá hàng tỷ đồng, trang sức vàng nặng 1 kg, hoa cưới phải vận chuyển bằng máy bay và chiếc bánh cưới được ví von có giá ngang một căn nhà tại Tân Cương - những chi tiết này khiến hôn lễ của Khương Triều và Mạch Địch Na trở thành một trong những đám cưới xa hoa bạc nhất Cbiz.

Mạch Địch Na - Khương Triều là đôi vợ chồng có visual đỉnh bậc nhất showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Mạch Địch Na sinh năm 1987, là mỹ nhân Tân Cương nổi danh Cbiz bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát hay Đồng Lệ Á. Vai diễn nổi bật nhất của cô là Hàm Hương trong Tân Hoàn Châu Cách Cách. Trong khi đó, Khương Triều sinh năm 1991, nổi tiếng với vai nam thần Tịch Thành trong phim điện ảnh Tiểu Thời Đại (đóng cùng Dương Mịch, Quách Bích Đình) hay tổng tài Cố Thừa Trạch trong bộ phim Mùa Hè Của Hồ Ly (đóng chính với Đàm Tùng Vận).

Nguồn: Sohu, Sina