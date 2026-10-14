Danh tính nữ diễn viên làm loạn trên máy bay, có nguy cơ ngồi tù 7 năm

Page Six đưa tin nữ diễn viên Selma Blair đã bị bắt giữ vào ngày 11/10 (giờ Mỹ), với cáo buộc đấm 1 tiếp viên hàng không và tấn công 1 sĩ quan cảnh sát, 1 y tá. Vụ việc xảy ra trên chuyến bay Delta Air Lines từ Los Angeles đến New York. Selma Blair đã bị giam giữ trên máy bay và bắt giữ ngay sau khi hạ cánh.

1 xe cứu thương đã chở ngôi sao Luật Sư Tóc Vàng Hoe đến bệnh viện để đánh giá tình hình. Trên đường đi, nữ diễn viên 54 tuổi bị cáo buộc liên tục đá vào đầu một sĩ quan cảnh sát Cảng vụ. Khi ở bệnh viện, Selma Blair tiếp tục bị cáo buộc tấn công một y tá.

Selma Blair bị cáo buộc đấm 1 tiếp viên hàng không và tấn công 1 sĩ quan cảnh sát, 1 y tá. Ảnh: Page Six

Selma Blair phải đối mặt với các cáo buộc tấn công liên bang liên quan đến vụ việc trên chuyến bay, ngoài 2 cáo buộc tấn công của tiểu bang bắt nguồn từ các cuộc tấn công bị cáo buộc vào sĩ quan và y tá. Một đại diện của nữ diễn viên nói với Page Six rằng Selma Blair đã trải qua một trường hợp khẩn cấp về y tế dẫn đến hành vi bị cáo buộc. “Khi hạ cánh, cô ấy đã được chăm sóc y tế ngay lập tức và hiện đang trong tình trạng ổn định” - người đại diện cho biết.

Delta Air Lines lên án hành vi bị cáo buộc của nữ diễn viên, nói với Page Six rằng hãng không khoan nhượng đối với hành vi ngang bướng hoặc bất hợp pháp, vì sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Hiện FBI đã tiếp nhận và tiến hành điều tra vụ việc.

Trong phiên tòa, ngôi sao Luật Sư Tóc Vàng Hoe rơm rớm nước mắt. Ảnh: Page Six

Selma Blair sau đó đã ra trình diện trước Thẩm phán Indira Khan, người đã đặt bảo lãnh ở mức 20.000 USD tiền mặt, trái phiếu 60.000 USD hoặc trái phiếu bảo đảm một phần trị giá 60.000 USD (từ 518-1,5 tỷ đồng). Selma Blair được đại diện bởi các luật sư bào chữa Shawn Barnes và Joshua Reitzas.

Trong phiên tòa, ngôi sao Luật Sư Tóc Vàng Hoe rơm rớm nước mắt. Luật sư cho biết Selma Blair đã lỡ giờ uống thuốc điều trị bệnh đa xơ cứng, đồng thời cũng bị ngã và đập đầu. Luật sư bào chữa thêm rằng nữ diễn viên lên chuyến bay sau nhiều giờ liên tục quay phim mệt mỏi, những yếu tố này cùng với độ cao đã dẫn đến tình trạng nhầm lẫn và mất phương hướng nghiêm trọng, đây không phải là 1 cuộc tấn công có chủ đích.

Luật sư cũng yêu cầu thẩm phán xem xét đặc thù công việc của Selma Blair, nhưng bị thẩm phán khước từ: "Cô Blair không nên được đối xử đặc biệt vì cô ấy là một người nổi tiếng”. Nữ diễn viên phải đối mặt với mức án từ 2 đến 7 năm tù nếu bị kết án. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19/1/2027, và thẩm phán đã ban hành lệnh bảo vệ cho y tá bị Selma Blair tấn công.

Luật sư bào chữa cho nữ diễn viên sinh năm 1972. Ảnh: Page Six

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao sinh năm 1972 gây rối trên máy bay. Vào tháng 6/2016, Selma Blair đã gây rối trên chuyến bay từ Cancun, Mexicos đến Los Angeles, Mỹ và bị đưa ra bằng cáng. Ở thời điểm đó, nữ diễn viên đang đi du lịch cùng cha và con trai 4 tuổi. Nữ diễn khóc lóc và đưa ra những tuyên bố đáng báo động về một người đàn ông lạm dụng cô.

Các nhân chứng cho biết Selma Blair đang uống rượu ở khoang hạng nhất trước khi đưa ra những tuyên bố như “Hắn ta đánh tôi. Hắn sẽ giết tôi”. 2 y tá trên chuyến bay đã cố gắng giúp đỡ Selma Blair bình tĩnh lại, trong khi phi công cảnh báo chính quyền rằng 1 hành khách có thể đã pha rượu với thuốc trên máy bay.

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao sinh năm 1972 gây rối trên máy bay. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six