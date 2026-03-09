MXH “dậy sóng” vì bài đăng lạ giữa vợ Duy Mạnh và Văn Toàn, chính chủ phải lên tiếng gấp

Nguyễn Quỳnh Anh – bà xã của trung vệ đội tuyển Việt Nam Đỗ Duy Mạnh vừa lên tiếng cảnh báo cộng đồng mạng về việc bị giả mạo trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của Quỳnh Anh, một fanpage đã sử dụng tên tuổi và hình ảnh của cô để đăng tải nhiều nội dung sai sự thật liên quan đến đời sống gia đình.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh cho biết fanpage này thường xuyên đăng tải những thông tin “không bình thường” về cuộc sống của gia đình cô. Đáng chú ý, trang này còn chặn toàn bộ tài khoản của Quỳnh Anh, khiến cô không thể theo dõi hoặc kiểm soát những nội dung đang được đăng tải.

Quỳnh Anh cảnh báo cộng đồng mạng (Ảnh CMH)

Sự việc trở nên ồn ào khi trên mạng lan truyền một bài viết dài được cho là từ tài khoản Nguyễn Quỳnh Anh, trong đó nhắc đến tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Bài đăng chia sẻ câu chuyện liên quan đến mối quan hệ bạn bè giữa Văn Toàn và vợ chồng Quỳnh Anh – Duy Mạnh, đồng thời kèm theo hình ảnh chụp chung của nhóm tại đám cưới của cặp đôi vào năm 2020.

Tuy nhiên, Quỳnh Anh khẳng định đây không phải là bài viết do cô đăng tải, mà được đăng từ trang giả mạo. Theo cô, fanpage này còn sử dụng hình ảnh của nhiều người quen biết nhưng không quá thân thiết với gia đình, dễ gây hiểu lầm trong các mối quan hệ xung quanh.

Trước tình huống trên, bà xã của Đỗ Duy Mạnh đã kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ báo cáo trang giả mạo để tránh việc lan truyền thông tin sai lệch. Đồng thời, cô cũng bày tỏ mong muốn người quản trị fanpage sớm dừng việc đăng tải các nội dung liên quan đến gia đình mình.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá, đặc biệt khi nhóm bạn thân gồm Nguyễn Văn Toàn và Đỗ Duy Mạnh vốn quen thuộc với cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc giả mạo tài khoản cá nhân của người nổi tiếng để đăng tải thông tin sai lệch không chỉ gây hiểu nhầm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống riêng tư của các cầu thủ và gia đình họ.