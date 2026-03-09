"Mẹ tôi kẹt xỉn": Cách tiêu tiền độc đáo của cô bán giò chả 55 tuổi ở chợ quê Phú Thọ nuôi con du học Đức

“Mẹ mình kẹt xỉn, ghét cái tính này của mẹ mình kinh khủng!” - câu mở đầu thẳng thắn của một cô gái trong đoạn clip TikTok đã nhanh chóng thu hút gần nửa triệu lượt xem.

Chuyện con cái lên mạng “bóc phốt” phụ huynh theo kiểu vui vui vốn chẳng còn xa lạ, nhưng với một câu dẫn vừa gây sốc vừa quen thuộc như vậy, điều mà nhiều người cho rằng là “đặc sản” của các bà mẹ Việt Nam thì đoạn clip càng khiến cư dân mạng tò mò xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Theo lời cô gái, năm 2019, cô từng mua hộp sushi giá 400 nghìn đồng từ Hà Nội mang về Phú Thọ cho bố mẹ ăn thử. Nhưng khi mẹ hỏi, cô chỉ dám nói giá 150 nghìn vì “đang được giảm giá”. Dẫu vậy, mẹ vẫn lắc đầu chê con “tốn tiền”. Đến năm 2021, khi mua quần áo mùa đông gửi về cho bố mẹ và vô tình để lộ giá trị lên tới 4 triệu đồng, cô lại tiếp tục bị mắng vì tội… “phí tiền”.

Không dừng lại ở đó, những món đồ cũ trong nhà dù đã 2-3 năm không dùng đến, hễ con gái đem bỏ là mẹ lại đi tìm bằng được để mang về. “Đỉnh điểm là lần đi du lịch, vào nhà hàng thấy menu có vẻ đắt, mẹ chỉ gọi mỗi đồ uống rồi bảo không đói. Mình vẫn gọi đồ ăn thì mẹ nhất quyết bỏ về, không ăn, bắt gói mang về. Hay khi mua cho mẹ đôi dép đi cho êm chân, mình cũng phải nói là 250 nghìn giảm còn 150 nghìn thì mẹ mới chịu đi” , cô gái kể lại trong clip.

Xem đến đây, nhiều người chỉ biết bật cười vì quá quen thuộc. Không ít bình luận khẳng định rằng các bà mẹ Việt Nam dường như được “sản xuất theo cùng một khuôn”, luôn sẵn sàng chi tiêu cho con cái, nhưng lại tiếc từng đồng khi tiêu tiền của con.

Liên hệ với chủ nhân đoạn clip, cô gái vui vẻ giới thiệu: “Mình là Huyền, mọi người hay biết mình với cái tên Huyền Huyền, hay còn gọi vui từ nhỏ là Huyền ‘Dồ’. Mình 25 tuổi, quê Phú Thọ, hiện đang học tập và làm việc tại Đức. Còn nhân vật trong clip là mẹ mình - mẹ Phượng, 55 tuổi đang bán giò chả ở chợ” .

Huyền Huyền (25 tuổi, Phú Thọ) hiện đang sinh sống và học tập, làm việc tại Đức

Mẹ Phượng (55 tuổi) - người phụ nữ "kẹt xỉn", bán giò chả ở chợ nuôi Huyền đi du học

Huyền cho biết trước đây khi cô còn nhỏ, mẹ thường đi làm ăn xa, cô ở nhà một mình với bố. Đến khi Huyền học lớp 11, mẹ Phượng mới bắt đầu chuyển sang bán giò chả ở chợ. Với Huyền, tuổi thơ có đủ ăn, đủ mặc và có cơ hội được đi học là do sự tần tảo, tiết kiệm của mẹ.

“Mẹ mình là người rất thương con, không bao giờ nghĩ cho bản thân mình, chỉ kẹt xỉn với chính bản thân mình, chứ chưa bao giờ từ chối bọn mình điều gì cả. Lúc nào cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho bọn mình. Mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo, tuổi thơ vất vả gian khó, chỉ được học hết lớp 7, nên mẹ hiểu tầm quan trọng của việc học, từ bé tới lớn mẹ luôn động viên tạo điều kiện cho mình học tập. Mẹ có thể thiếu ăn, thiếu mặc nhưng mình không được phép thiếu học.

Hồi còn ở nhà mình hay dậy sớm phụ mẹ làm hàng rồi đi bán hàng, về sau đi Hà Nội học thì mình không còn phụ giúp được mẹ nhiều như trước nữa. Nhà làm giò thích nhất là dậy từ 3h sáng phụ mẹ, đến 5h là được ăn giò nóng hổi mới ra lò rồi, đỉnh của chóp luôn” , Huyền kể không ngớt về mẹ Phượng của mình.

Huyền và mẹ Phượng

Cũng theo chia sẻ của Huyền, năm 2023, cô sang Đức du học, lần đầu đi xa nhà như vậy, cô bạn có nhiều điều bỡ ngỡ và cả những nỗi sợ. Huyền bày tỏ, khi sang Đức là lần đầu tiên cô nói ra bằng lời rằng: “Con yêu bố mẹ”. Bởi Huyền nhận ra đi xa mới biết quý trọng từng phút giây bên nhau vì không ai biết, lần này có phải là lần gặp cuối hay không.

“Những lúc đi làm về mệt, đầu toàn mùi dầu với đồ ăn do làm ở trong bếp, đêm về tới nhà, nằm lên giường, hay những lúc bị đồng nghiệp bắt nạt, mình lại nhớ gia đình, nghĩ tới mình phải cố gắng. Những lúc mệt không muốn đi làm, nghĩ tới tiền lương 2 tiếng mình làm bằng bố mẹ ở nhà làm cả ngày, mình lại cố gắng”, Huyền bày tỏ.

Nói thêm về mẹ Phượng của mình, Huyền cho biết thu nhập hiện tại của cô vẫn chưa đủ để tự tin nói: “mẹ cứ tiêu đi, hết con lo” nhưng cũng đã phần nào có thể báo hiếu gia đình. Thế nhưng mỗi lần muốn mời mẹ đi ăn uống, đi chơi thoải mái, mẹ sẽ luôn từ chối và nói rằng bao giờ có nhiều tiền thì lo cho mẹ sau, giờ cứ tiết kiệm lo cho bản thân trước.

Cô bạn sinh năm 2001 này cũng cho hay, mẹ chẳng bao giờ đắn đo khi tiêu tiền cho con nhưng nếu tiêu tiền của con thì 1 đồng cũng tiếc vì thương con kiếm tiền vất vả.

Năm 2025, Huyền thực hiện ước mơ đưa cả nhà đi du lịch. Cô cho biết đây cũng là chuyến đi du lịch đầu tiên bố mẹ được đi máy bay.

“Nhiều lần mình đứng nhìn mẹ bán ở ngoài chợ, thấy mẹ ngồi ngẩn ra vì ế hàng. Ế tới mức mẹ còn nhớ được cả buổi có mấy người mua giò, mua 3 lạng hay 5 lạng. Hay mình cũng chứng kiến những lúc mẹ tính lãi cả ngày đi chợ, từ sáng sớm đến tối muộn cũng chỉ được vài trăm nghìn. Mỗi khi như vậy, mình luôn tự nhủ phải giàu có hơn mới được!

Vì nhờ mẹ, mình có cơ hội ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Mình cũng hiểu mẹ hơn vì trước đây mình hay vô tâm, ít gọi điện về nhà, giờ thì đã thường xuyên gọi để mẹ đỡ buồn. Mình biết tính kẹt xỉn của mẹ là do tuổi thơ gian khó nhọc nhằn, kiếm ra đồng tiền vất vả và muốn lo cho mình tương lai thật tốt. Có thể mẹ có những suy nghĩ cũ kỹ, không phải vì mẹ không hiện đại được mà vì mẹ đã nhường lại điều đó cho mình, để mình được ăn học và tự tin khi ra ngoài đời. Thế nên mình luôn tự hứa, một ngày kia khi đủ năng lực, mình sẽ cầm tấm vé đưa mẹ đi ngắm nhìn thế giới này, giống như cách mẹ đã cho mình thấy thế giới”, Huyền bày tỏ.

Bên cạnh đó, cũng giống như nhiều bạn trẻ, Huyền nhận ra chỉ cần bản thân vui vẻ, thành đạt là mẹ sẽ luôn hạnh phúc: “Thực ra, không phải đợi đến lúc có nhiều tiền mới báo hiếu được. Mình có thể báo hiếu đến mẹ bằng những điều nhỏ như quan tâm, trò chuyện và về ăn cơm cùng mẹ” ..

Huyền chia sẻ thêm: “ Mình cũng muốn nhắn gửi đến mẹ rằng: Con yêu mẹ lắm! Mẹ cứ yên tâm, rồi sẽ có ngày con tự tin nói với mẹ là mẹ cứ sống vui vẻ, thoải mái, tiêu tiền xả láng, có con ở đây, hết con lo!” .

Ảnh: NVCC