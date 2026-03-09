TikToker Mèo Sao Hỏa được cầu hôn, chồng sắp cưới là ai?

Tối 8/3, trong khi dân tình vẫn đang khoe quà khoe hoa tưng bừng, TikToker Mèo Sao Hỏa bất ngờ thông báo mình đã được cầu hôn.

Trên Instagram, chồng sắp cưới của Mèo Sao Hỏa chia sẻ ảnh cặp đôi, ảnh đeo nhẫn cùng với chú thích ngắn gọn: “She say yes” (tạm dịch: Cô ấy đồng ý).

Mèo Sao Hỏa và nửa kia

Trong khi đó, Mèo Sao Hỏa cũng đăng ảnh nửa kia và xác nhận thông tin lên TikTok: “Quà 8/3 năm nay to quá! Em đi lấy chồng đây”. Ngoài ra nữ TikToker cũng nói thêm rằng thời gian sắp tới sẽ ít livestream bán hàng hơn để tập trung cho việc kết hôn: “Các khách yêu ơi em đi lấy chồng đây, cho ít bán hàng một tí nhá”.

Khoảnh khắc lãng mạn của Mèo Sao Hỏa nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Bài đăng của cả hai nhận về nhiều bình luận chúc phúc từ bạn bè và người theo dõi.

“Tháng 3 này hạnh phúc quá! Chị Mèo phải hạnh phúc nhé ạ”, “Chúc mừng hai anh chị”, “Đỉnh quá trời quá đất. Congrats anh chị”, Úi, theo dõi bạn này khá lâu rồi. Chúc mừng hai bạn nhé”, “Ỏ, xem cổ từ lúc cổ livestream game từ lúc cổ lấy chồng. Chúc mừng chị nha, mãi hạnh phúc nha chị”,... là một số bình luận từ dân tình.

Việc không ít người bày tỏ sự bất ngờ là vì trong suốt thời gian qua, Mèo Sao Hỏa khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về lên mạng xã hội. Thậm chí màn cầu hôn này cũng được cho là lần đầu tiên Mèo Sao Hỏa công khai nửa kia.

Được biết chồng sắp cưới của Mèo Sao Hỏa là Lucas Trần (Trần Việt Đức). Anh là một nhiếp ảnh gia và có sở thích đi du lịch. Lucas cũng là nhà sáng lập một studio ảnh cưới có tiếng ở Hà Nội.

Cặp đôi chọn cách yêu đương kín đáo, không công khai lên mạng

Mèo Sao Hỏa có tên thật là Dương Thị Phương, sinh năm 1999, là một gái xinh quen thuộc với cộng đồng mạng. Cô được biết đến với vị trí streamer game, sau đó chuyển hẳn sang làm sáng tạo nội dung là hiện tại là một cái tên nổi bật trong giới livestream bán hàng.

Về chuyện tình cảm, Mèo Sao Hỏa từng gây chú ý vì bùng binh tình ái với TikToker Long Men năm 2021. Cặp đôi có thời gian yêu nhau đáng nhớ, được cộng đồng mạng ủng hộ trước khi xác nhận dừng lại với loạt bài “bóc phốt" từ phía Mèo Sao Hỏa. Thời điểm đó, nam TikToker được cho là lừa gạt nhiều cô gái cùng lúc, bị dân mạng chỉ trích.

Sau vụ ồn ào, Mèo Sao Hỏa đã mủi lòng, quay lại với tình cũ. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, cặp đôi quyết định dừng lại. Trong một podcast năm 2024, Mèo Sao Hỏa cho biết: "Khi đó mình cảm thấy bản thân muốn quay lại thì quay lại. Mình không hiểu tại sao lúc đó bị chửi nhiều như thế, mình không biết bản thân sai ở đâu. Giờ thì khi bước ra mối quan hệ đó, mình mới biết lý do khiến những người yêu thương mình vì sao lại tức giận như vậy. Hạnh phúc cho mình nên tổn thương mình vẫn phải nhận. Bước ra mối quan hệ đổ vỡ, tổn thương là không tránh được song mình không dám than vãn trên mạng xã hội nữa".

Một số hình ảnh khác của Mèo Sao Hỏa

S.A