Rau mùi vốn là loại gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm phần hấp dẫn, nhưng nó cũng là "kẻ thù không đội trời chung" của rất nhiều người. Mới đây, một bài đăng khoe bàn tiệc lẩu xiên que phủ kín màu xanh của rau mùi đã dấy lên luồng tranh cãi dữ dội. Không chỉ khiến hội sợ rau thơm "khóc thét", bức ảnh còn bị netizen bóc trần sự thật phía sau những rổ rau xanh mướt trông có vẻ ngon mắt kia, cho thấy đằng sau những hình ảnh hào nhoáng trên mạng đôi khi chỉ là sự dàn dựng bất chấp lãng phí.

Cú sốc thị giác mang tên "bữa tiệc bò cuộn rau mùi"

Khoe trải nghiệm ẩm thực tại một quán lẩu xiên que ở Trùng Khánh (Trung Quốc), chủ bài đăng không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ rằng đi ăn ở thành phố lớn quả thực đầy ắp sự bất ngờ. Theo lời miêu tả, các loại xiên cuộn rau mùi, lá hẹ, hành hoa ở đây phải nói là ngon xuất sắc, đặc biệt là món thịt bò non cuộn rau mùi ăn một lần là nhớ mãi không quên.

Kèm theo lời khen ngợi có cánh là hình ảnh những đĩa thịt cuộn rau mùi khổng lồ, rau xếp cao như núi, xanh rì chiếm trọn cả một góc bàn. Đối với những ai trót đam mê loại rau có hương vị đặc trưng này, đây chắc chắn là một thiên đường ẩm thực lý tưởng vì cảm giác nhúng xiên thịt mềm mọng đan xen cùng vị hăng hăng, thơm lừng của rau mùi vào nồi lẩu cay nồng sục sôi quả thật vô cùng kích thích vị giác.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, với những người mang gen sợ mùi vị của loại rau này, bức ảnh chẳng khác nào một cơn ác mộng kinh hoàng. Rất nhiều người đã phải thốt lên rằng chỉ cần nhìn qua màn hình thôi cũng đủ cảm thấy "ngộp thở" và hãi hùng trước số lượng rau mùi khổng lồ đến mức phi lý, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến việc phải ngồi cạnh một bàn ăn sực nức mùi hương hăng hắc bủa vây như vậy.

Cơn mưa gạch đá từ cộng đồng mạng: Đỉnh cao ẩm thực hay chỉ là trò câu view lãng phí?

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi nếu như đây thực sự là một bữa ăn bình thường của những thực khách cuồng rau thơm, thế nhưng dưới phần bình luận, cư dân mạng đã nhanh chóng "soi" ra những điểm bất thường và để lại hàng loạt ý kiến trái chiều bóc mẽ sự dàn dựng lộ liễu của bài đăng.

Một tài khoản bức xúc lên tiếng cho rằng đây thực chất chỉ là hành vi lãng phí thức ăn, bày cả một bàn rau mùi ra chụp ảnh cho đẹp rồi cuối cùng lại vứt đi hết chứ chẳng ai có thể ăn hết số lượng khổng lồ đến vậy. Hàng loạt bình luận khác cũng đồng tình khi nhận ra sự bất hợp lý, chỉ đích danh bức ảnh động đầu tiên đã vô tình tố cáo tất cả sự sắp đặt, khẳng định chắc nịch rằng mọi thứ trên bàn chỉ là đạo cụ để "sống ảo" chứ không phải là một bữa ăn thực sự.

Thậm chí có người còn thẳng thừng mỉa mai ê-kíp đứng sau bài đăng này vì muốn kiếm tương tác mà liều mạng tạo ra những nội dung giật gân, ví von bữa tiệc lẩu sang chảnh này trông chẳng khác nào "đang ăn cỏ". Rõ ràng việc lạm dụng thực phẩm để dàn dựng những nội dung hào nhoáng đang khiến người xem ngày càng trở nên ngán ngẩm và tỉnh táo hơn trước những chiêu trò câu view rẻ tiền bất chấp việc bỏ phí đồ ăn ngon.