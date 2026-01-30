Ngay khi vừa lên sóng, The Judge Returns không tạo ra cơn địa chấn truyền thông nào, nhưng lại âm thầm thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim Hàn nhờ kịch bản chắc tay và màn tái xuất được chờ đợi của Ji Sung. Từ một dự án mở màn với mức rating khá khiêm tốn, bộ phim cho thấy sức bật đáng gờm khi lượng người xem tăng đều qua từng tập. Đáng chú ý, chỉ sau 5 tập phát sóng, The Judge Returns đã ghi nhận mức rating nhảy vọt hơn 230% so với tập đầu, chính thức bước vào nhóm phim truyền hình được bàn tán nhiều nhất hiện nay trên mạng xã hội lẫn truyền thông Hàn Quốc, đồng thời lọt top phim ăn khách nhất đài MBC ở khung giờ thứ 6 - thứ 7.

Cụ thể, tập 1 của phim chỉ đạt 4.3% tại khu vực thủ đô và 4.1% trên toàn quốc – mức thấp nhất kể từ khi lên sóng. Tuy nhiên, rating liên tục leo thang qua từng tập, trước khi bùng nổ ở tập 5 với 10.0% tại thủ đô và 10.1% toàn quốc, cao nhất từ đầu mùa.

Trong The Judge Returns, Ji Sung hoá thân thành Lee Han Young, một thẩm phán từng đánh mất lý tưởng, chấp nhận trở thành công cụ cho công ty luật quyền lực Haenal. Sống trong sự tha hóa, chạy theo danh vọng và lợi ích, Han Young dần biến mình thành “nô lệ” của hệ thống mà anh từng tin là công lý. Bi kịch ập đến khi Han Young bị cuốn vào một vụ án liên quan đến cái chết của mẹ ruột, để rồi bất ngờ bị gán tội danh và trở thành kẻ phạm pháp.

Cái chết oan khuất khép lại cuộc đời một thẩm phán sa ngã, nhưng cũng mở ra bước ngoặt định mệnh. Han Young tỉnh dậy trong quá khứ, trở về 10 năm trước, thời điểm anh vẫn là một thẩm phán độc lập, chưa bị quyền lực và tham vọng nuốt chửng. Được trao cơ hội làm lại cuộc đời, Han Young quyết định đoạn tuyệt với quá khứ đen tối, từng bước lật mặt những thế lực thao túng công lý, đồng thời bắt đầu hành trình trừng phạt cái ác và giành lại ý nghĩa thật sự của công bằng.

Xuyên suốt những tập đã phát sóng, The Judge Returns chinh phục khán giả nhờ cách kể chuyện linh hoạt, biết làm mới đề tài pháp lý vốn dễ khô cứng. Trên màn ảnh, Ji Sung có thể nói là trụ cột lớn nhất của bộ phim. Ở tuổi 49, nam tài tử vẫn giữ phong độ ổn định cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Anh thể hiện một Lee Han Young nhiều tầng cảm xúc, chuyển biến từ ánh mắt, biểu cảm đến cách nhả thoại, cho thấy sự dày dạn kinh nghiệm của một diễn viên hạng A. Lối diễn của Ji Sung giúp nhân vật trở nên thuyết phục, đủ lạnh lùng khi cần, đủ day dứt để chạm cảm xúc người xem.

Đặc biệt, chemistry ăn ý giữa Ji Sung và Oh Se Young trong vai người vợ cũ Yoo Se Hee trở thành điểm nhấn thú vị. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, Oh Se Young vẫn để lại dấu ấn rõ nét nhờ diễn xuất tự nhiên, thậm chí được nhiều khán giả nhận xét là nổi bật hơn hai nhân vật nữ còn lại do Won Jin Ah (công tố viên Kim Jin Ah) và Baek Jin Hee (phóng viên Song Na Yeon) đảm nhận.

Với gia tài phim ảnh đồ sộ, Ji Sung đã có cho mình 2 giải Daesang danh giá tại MBC Drama Awards 2015 với Kill Me, Heal Me và SBS Drama Awards 2017 cho Innocent Defendant. Ngoài ra, anh còn sở hữu bộ sưu tập giải thưởng diễn xuất dày dặn mà hiếm nam diễn viên cùng thế hệ nào sánh kịp. Anh từng nhiều lần được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc tại các lễ trao giải lớn như MBC Drama Awards, KBS Drama Awards nhờ loạt vai diễn nặng ký trong Kill Me, Heal Me, Secret Love. Chuỗi thành tích này không chỉ khẳng định thực lực diễn xuất của Ji Sung, mà còn củng cố vị thế “tài tử quốc dân”, xứng đáng là niềm tự hào quốc gia về lĩnh vực phim ảnh.