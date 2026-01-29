Vào ngày 27/1, nữ diễn viên Lee Min Jung đã đăng video trò chuyện với chuyên gia trẻ em & thanh thiếu niên Choi Min Joon. Hai người đã thảo luận về việc nuôi dạy con cái, tuổi thiếu niên và sự khác biệt giữa bạo lực học đường trong quá khứ và hiện tại, trong đó Lee Min Jung đã chia sẻ một cách tự nhiên về trải nghiệm thời trung học của chính mình.

Choi Min Joon nhớ lại rằng bạo lực học đường nhiều thập kỷ trước công khai hơn nhiều và thường xảy ra trong bầu không khí ngầm dung thứ. "Hồi đó, nếu bạn đang đếm tiền bên ngoài, ai đó sẽ lập tức đến và khoác tay lên vai bạn" - anh nói, mô tả mức độ hăm dọa đã trở nên bình thường như thế nào trong học đường.

Gật đầu đồng tình, Lee Min Jung chia sẻ một kỷ niệm từ thời học cấp 3. Bà xã Lee Byung Hun nhớ lại: "Năm đó tôi học lớp 10, một số chị gái lớn hơn đang ngồi dang rộng chân và gọi tôi lại gần. Ngay khi tôi đến gần, họ đã đá tôi mà không nói một lời”. Mỹ nhân Vườn Sao Băng kể tiếp: "Họ nói sẽ lục soát túi xách của tôi. Tôi sợ đến nỗi không thể làm gì được, và cuối cùng họ đã lấy hết tiền của tôi”. Nữ diễn viên cho biết cô chưa từng công khai nói về vụ việc này trước đây.

Lee Min Jung tiết lộ cô từng bị bắt nạt, trấn lột thời đi học. Ảnh: Allkpop

Đây là lần đầu tiên cô công khai câu chuyện này. Ảnh: Allkpop

Chuyên gia Choi Min Joon mô tả học sinh thời đó giống như "động vật ăn cỏ trên thảo nguyên Serengeti", liên tục phải đối mặt với các mối đe dọa về thể chất. Anh nói thêm rằng mặc dù môi trường ngày nay nhìn chung an toàn hơn nhờ camera, sự giám sát của phụ huynh và nhận thức xã hội, nhưng trẻ em hiện nay phải đối mặt với những vấn đề khác, bao gồm cả khả năng phục hồi cảm xúc yếu hơn.

Lee Min Jung đồng tình với nhận xét đó và nói: "Ngày nay, camera có ở khắp mọi nơi, và cha mẹ thường đưa đón con cái bằng cách thả chúng xuống xe, thậm chí là cho chúng lên taxi. Nhưng đồng thời, tôi cảm thấy một số trẻ em dễ nổi nóng hơn vì những chuyện nhỏ nhặt, đó lại là một vấn đề khác”.

Trong suốt video, Lee Min Jung đã thẳng thắn chia sẻ không chỉ với tư cách là người nổi tiếng mà còn là một người mẹ, bày tỏ những lo ngại của mình về việc nuôi dạy con cái trong một môi trường xã hội thay đổi nhanh chóng. Lời thú nhận chân thành của cô đã khơi dậy những cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng về bạo lực học đường, sức mạnh tinh thần và cách xã hội có thể bảo vệ và hỗ trợ giới trẻ tốt hơn.

Lee Min Jung cùng các chuyên gia thảo luận về các vấn đề của trẻ em ngày nay. Ảnh: Allkpop

Lee Min Jung là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, sinh ngày 16/2/1982. Cô tốt nghiệp ngành Sân khấu – Điện ảnh tại Đại học Sungkyunkwan và bước chân vào làng giải trí với nền tảng học thuật bài bản. Sở hữu nhan sắc thanh lịch, nụ cười rạng rỡ cùng khí chất sang trọng, Lee Min Jung nhanh chóng gây chú ý và được xem là một trong những “biểu tượng mỹ nhân” của màn ảnh Hàn.

Về sự nghiệp, Lee Min Jung được khán giả biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Boys Over Flowers, Smile, You, Midas, Big và đặc biệt là Cunning Single Lady. Cô ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt, có thể đảm nhận nhiều dạng vai từ dịu dàng, nữ tính đến sắc sảo, hiện đại. Bên cạnh mảng truyền hình, Lee Min Jung cũng hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh và quảng cáo, duy trì hình ảnh ổn định và đẳng cấp suốt nhiều năm trong ngành giải trí.

Về đời tư, Lee Min Jung kết hôn với nam diễn viên hàng đầu Lee Byung Hun vào năm 2013 và hiện là mẹ của hai con. Sau khi lập gia đình, cô chủ động giảm tần suất đóng phim để tập trung chăm sóc tổ ấm, song vẫn giữ được sức hút lớn mỗi khi tái xuất. Hình ảnh người vợ, người mẹ tinh tế, kín tiếng nhưng hiện đại giúp Lee Min Jung nhận được nhiều thiện cảm, trở thành một trong những nghệ sĩ cân bằng được sự nghiệp, danh tiếng và đời sống cá nhân trong showbiz Hàn.

Lee Min Jung ghi dấu ấn đậm nét trên màn ảnh. Ảnh: Marie Claire

Cô kết hôn với Lee Byung Hun từ năm 2013 và có 2 con. Ảnh: Pinterest

Nguồn: Allkpop