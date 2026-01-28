Tất cả những ai xem nhẹ phim Hàn này sẽ phải hối hận: Nam nữ chính đẹp không góc chết, đơn giản là tuyệt tác

Đông Cung đang dần được xem như một trong những dự án truyền hình đáng chờ đợi nhất năm 2026. Điều đáng nói là ở giai đoạn đầu, bộ phim không nhận được quá nhiều sự chú ý từ truyền thông Hàn Quốc. Tuy nhiên, cục diện nhanh chóng thay đổi khi Netflix bắt đầu đẩy mạnh chiến lược quảng bá ở quy mô toàn cầu, biến Đông Cung trở thành cái tên được giới chuyên môn lẫn khán giả quốc tế đặc biệt quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng, đây có thể là dự án tiếp theo đủ sức tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ tương tự Squid Game.

Một chi tiết khác cho thấy mức độ ưu ái đặc biệt mà Netflix dành cho Đông Cung nằm ở chiến lược quảng bá toàn cầu. Bộ phim là tác phẩm duy nhất của Hàn Quốc xuất hiện trong video What’s Next?, chuyên mục thường niên giới thiệu các dự án sẽ ra mắt trong năm. Đoạn video này được đăng tải đồng loạt trên toàn bộ hệ thống kênh YouTube của Netflix tại gần 100 quốc gia, đưa Đông Cung tiếp cận khán giả quốc tế ngay từ giai đoạn rất sớm.

Đây là trường hợp cực hiếm với các phim Hàn. Bởi lẽ, danh sách What’s Next? của Netflix được tuyển chọn khắt khe từ hàng trăm dự án đến từ mỗi thị trường. Với thị trường Hàn Quốc, ngoại trừ Squid Game mùa 1 sau khi đã tạo nên cơn địa chấn toàn cầu, chưa có thêm tác phẩm nào được đưa vào danh sách quảng bá mang tính đại diện này.

Về nội dung, Đông Cung khai thác màu sắc bí ẩn - kinh dị - kỳ ảo trong bối cảnh cổ đại. Những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra tại Đông Cung của thái tử khiến nhà vua buộc phải bí mật triệu tập Gu Cheon. Cùng với cung nữ Saeng Gang, họ điều tra sự thật về lời nguyền đang bao trùm nơi đây.

Gu Cheon là người có khả năng đi lại giữa thế giới con người và linh hồn, đồng thời sở hữu thanh kiếm có thể tiêu diệt quỷ dữ. Trong khi đó, Saeng Gang sinh ra với năng lực nghe được tiếng nói của các oan hồn - một khả năng vừa là lời nguyền, vừa là chìa khóa để vén màn những bí mật đáng sợ trong hoàng cung. Càng cố tìm kiếm sự thật, họ càng bị cuốn vào một thế giới bóng tối vượt ngoài sức tưởng tượng.

Chất lượng của Đông Cung được bảo chứng bởi ekip sáng tạo hàng đầu. Kịch bản phim do bộ đôi biên kịch Seo Jae Won - Kwon So Ra chắp bút. Đây là những cái tên nổi tiếng với khả năng xây dựng ý tưởng độc đáo, từng ghi dấu ấn qua Vị Khách và Bulgasal: Trường Sinh Bất Tử. Vai trò đạo diễn được giao cho Choi Jung Gyu - người đứng sau thành công của Thẩm Phán Ác Ma và Đứa Trẻ Vô Danh. Phần âm nhạc cũng được đầu tư với sự tham gia của dàn giao hưởng Prague Metropolitan Orchestra đến từ Cộng hòa Séc.

Tất nhiên, không thể bỏ qua việc Đông Cung sở hữu dàn cast được đánh giá cao cả về visual lẫn thực lực. Vai nam chính Gu Cheon do Nam Joo Hyuk đảm nhận. Anh là gương mặt trẻ được rất được yêu thích hiện nay nhờ vẻ điển trai nổi bật cùng diễn xuất ổn định, điều được thể hiện ở Tuổi 25, Tuổi 21.

Đồng hành cùng anh là Roh Yoon Seo, nữ diễn viên thế hệ mới được giới chuyên môn ưu ái, từng gây ấn tượng mạnh với vai Bang Yeong Ju trong Nơi Đảo Xanh. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Cho Seung Woo, tài tử gạo cội từng lên ngôi Ảnh Đế ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh càng khiến dự án này trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết.

Với nội dung khác biệt, ekip hùng hậu và sự hậu thuẫn mạnh tay từ Netflix, Đông Cung rõ ràng không phải là bộ phim có thể xem nhẹ. Ngược lại, đây rất có thể sẽ là một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc đáng chờ đợi nhất năm 2026, thậm chí đủ sức tạo nên dấu ấn vượt ra ngoài biên giới châu Á.