MV mới của Đông Nhi bất ngờ biến mất khỏi Youtube

Ca sĩ Đông Nhi tái xuất và chuẩn bị cho dự án khủng kỷ niệm 15 năm ca hát

Chưa đầy 1 tháng sau khi ra mắt MV "Người ôm pháo hoa" (The moon in the sun) mang tới một Đông Nhi "xưa nhưng không cũ", ngày 18-5, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt MV "Những tháng năm tươi đẹp" (The fool in the sun) - sản phẩm tiếp theo trong năm 2023, cũng là thời điểm kỷ niệm 15 năm ca hát.



Tuy nhiên, ngay khi vừa công chiếu thành công vào lúc 19 giờ ngày 18-5, MV bất ngờ biến mất khỏi kênh Youtube của Đông Nhi. Công ty quản lý của Đông Nhi - 6th Sense Entertainment - cho biết: "Sau khi công chiếu thành công vào ngày 18-5 trên nền tảng YouTube, MV "Những tháng năm tươi đẹp" của ca sĩ Đông Nhi đã bất ngờ biến mất.

Hiện 6th Sense Entertainment và đối tác METUB Network đang tìm hiểu nguyên nhân, cũng như giải quyết sự cố này.

"Để tránh bị ảnh hưởng nhiều hơn, trước mắt chúng tôi sẽ upload lại MV lên một link mới và tiếp tục tích cực làm việc với các bên để giải quyết. Rất mong quý khán giả, đối tác và đơn vị truyền thông/báo chí thông cảm cho sự cố này" - thông báo của 6th Sense Entertainment viết.

Đông Nhi

Như đã thông báo từ trước đó, ở sản phẩm "Những tháng năm tươi đẹp" lần này, Đông Nhi sẽ cho ra mắt 1 MV và 1 single vật lý. Lần cuối cùng mà Đông Nhi phát hành đĩa vật lý là album vol.3 "Ten on ten" cách đây 5 năm, thời điểm nữ ca sĩ kỉ niệm 10 năm ca hát.

"Trước đây, đông đảo fan của Đông Nhi đã nhiều lần yêu cầu nữ ca sĩ phát hành đĩa vật lý để có thể lưu lại làm kỷ niệm, thậm chí các bạn còn tự thực hiện đĩa vật lý cho các single mà Đông Nhi đã ra mắt. Đáp lại tình cảm đó, Đông Nhi muốn lựa chọn thời điểm và dự án thích hợp để phát hành đĩa vật lý vì đây là một sản phẩm mang nhiều ý nghĩa" - nữ ca sĩ bày tỏ.

Ca sĩ Đông Nhi

Đông Nhi chuẩn bị ra mắt album vật lý

Với "Những tháng năm tươi đẹp" và "Người ôm pháo hoa" trước đó, Đông Nhi đã tạo ra không gian âm nhạc giúp khiến khán giả du hành thời gian về những năm 2008. Từ đó, nữ ca sĩ đang dần hé lộ về một dự án đặc biệt cho cột mốc kỉ niệm 15 năm ca hát.