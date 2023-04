Đông Nhi ra MV mới, Diệu Nhi liền có động thái đập tan nghi vấn bất hòa với "chị guột"!

Đúng 19h tối ngày 21/04, MV Người Ôm Pháo Hoa kết hợp cùng DTAP đã được Đông Nhi chính thức ra mắt. Người Ôm Pháo Hoa là một bài hát kể về một mối tình đã từng rất hạnh phúc nhưng lại ngắn ngủi, cũng giống như pháo hoa rất rực rỡ nhưng chóng tàn. Những khoảnh khắc đẹp đẽ này khiến cho chúng ta tiếc nuối, muốn ôm giữ chúng mãi nhưng không thể vì pháo hoa vẫn phải tàn dưới ánh trăng.

DTAP đã sử dụng những âm thanh đặc trưng tạo nên tên tuổi của Đông Nhi trong những bản hit cũ kết hợp với hiphop và giao hưởng để biến những giai điệu thân quen trở nên mới lạ, độc đáo. Đặc biệt, trong đoạn Rap Melody, DTAP gợi lại không gian âm nhạc “rất Đông Nhi” bằng câu hát vốn rất nổi tiếng trong bản hit Ngọt Ngào - "I'm in love with you".

Người Ôm Pháo Hoa MV - Đông Nhi x DTAP

Sau khi ca khúc được ra mắt, rất nhiều người yêu mến giọng hát Đông Nhi đã chia sẻ lại MV để ủng hộ nữ ca sĩ, trong đó có "em gái guột" Diệu Nhi. Bà xã Anh Tú là 1 trong những gương mặt chia sẻ MV sớm nhất cùng chú thích: "Ủa tuy quen mà lạ tuy lạ mà quen quá, bánh cuốn thực sự chị Mai Hồng Ngọc (tên thật của Đông Nhi - PV) ơi". Dưới phần bình luận, "Mai Hồng Ngọc" cũng cảm ơn em gái của mình.

Diệu Nhi share clip ủng hộ Đông Nhi

Động thái của "Song Nhi" đã chính thức đập tan nghi vấn bất hòa âm ỉ bấy lâu nay. Vì sao lại nói như vậy?

Chẳng là thời điểm Diệu Nhi tổ chức đám cưới cùng ngày với MC Liêu Hà Trinh, Đông Nhi đã sánh đôi cùng ông xã Ông Cao Thắng tại đám cưới của nữ MC mà không đến mừng ngày vui của "em gái guột" Diệu Nhi. Điều này đã khiến Đông Nhi gây tranh cãi suốt 1 thời gian dài vì ở hôn lễ của cô thì Diệu Nhi đã quẩy hết mình nhưng điều tương tự thì không lặp lại.

Đông Nhi từng vướng drama vì không đi đám cưới Diệu Nhi

Điều này làm dấy lên nghi vấn "tình chị em rạn nứt vì không đi đám cưới". Tuy nhiên, Diệu Nhi đã nhiều lần xóa bỏ ồn ào không đáng có này bằng cách vẫn tích cực bình luận vào nhiều bài đăng của Đông Nhi. Khi drama không đi đám cưới nổ ra với Đông Nhi, bà xã Anh Tú cũng nhanh chóng có động thái bênh vực khi vào bài đăng chúc mừng để gửi lời cảm ơn, cũng như trêu nữ ca sĩ: “Mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả thù mối thù năm xưa được, tiếc là tiếc vậy á”.

Diệu Nhi nhiều lần giải vây cho "chị guột"

Trong bức ảnh Đông Nhi xuất hiện rạng rỡ với hội chị em thân thiết, Diệu Nhi cũng vào để lại bình luận động viên, quan tâm bé Winnie: "Em đặt thạch sâm cho cháu phục hồi sức khoẻ bữa giờ mà chưa về tới Việt Nam nữa tức ghê".

Mối quan hệ giữa 2 "chị em guột" Đông Nhi - Diệu Nhi vẫn vô cùng tốt đẹp, thôi thì chờ ngày Diệu Nhi cover Người Ôm Pháo Hoa thôi!