Cuối tháng 6 Âm lịch vắt sang đầu tháng 7 Âm lịch: 2 con giáp đón tin vui tiền bạc, 1 con giáp có cơ hội được tăng lương

Bước sang giai đoạn cuối tháng 6 Âm lịch và chuyển giao sang đầu tháng 7 Âm lịch, vận trình của nhiều con giáp có những biến động tích cực. Trong đó, có 2 con giáp được dự báo đón tin vui về tài chính, còn 1 con giáp nổi bật với cơ hội được cấp trên ghi nhận, mở ra khả năng tăng lương hoặc cải thiện thu nhập.

1. Tuổi Tỵ: Tiền bạc khởi sắc, nguồn thu tăng lên

Người tuổi Tỵ được dự báo là một trong những con giáp có vận tài lộc khởi sắc trong thời điểm này. Những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua bắt đầu mang lại kết quả, đặc biệt với những người làm kinh doanh hoặc có thêm nguồn thu từ nghề tay trái.

Các khoản tiền tưởng chừng bị trì hoãn cũng có cơ hội được giải quyết, giúp tuổi Tỵ giảm bớt áp lực tài chính. Nếu biết tận dụng cơ hội và chi tiêu hợp lý, con giáp này hoàn toàn có thể tích lũy được một khoản đáng kể trước khi bước vào tháng mới.

2. Tuổi Dậu: Có cơ hội được tăng lương, công việc thăng tiến

Cuối tháng 6 Âm lịch cũng là thời điểm người tuổi Dậu dễ nhận được sự ghi nhận từ cấp trên nhờ tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc. Với những ai đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp hoặc cơ quan, đây là giai đoạn thích hợp để thể hiện năng lực.

Một số người tuổi Dậu có thể đón tin vui về việc được tăng lương, thưởng hoặc giao vị trí mới với mức đãi ngộ tốt hơn. Dù chưa có thay đổi ngay lập tức, những tín hiệu tích cực xuất hiện trong thời gian này sẽ tạo nền tảng cho bước tiến trong những tháng tới. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác cũng diễn ra thuận lợi, góp phần mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp.

3. Tuổi Hợi: Tài lộc gõ cửa, nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập

Người tuổi Hợi cũng nằm trong nhóm con giáp có tài vận khởi sắc khi bước sang đầu tháng 7 Âm lịch. Những cơ hội hợp tác, đầu tư hoặc nhận thêm việc làm ngoài có thể xuất hiện, giúp nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể.

Đây cũng là thời điểm tuổi Hợi dễ gặp quý nhân hỗ trợ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và công việc. Nếu biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, con giáp này có thể tạo ra bước đột phá về tiền bạc. Tuy nhiên, tử vi cũng khuyên tuổi Hợi nên cân nhắc kỹ trước những quyết định đầu tư lớn, tránh tâm lý nóng vội để hạn chế rủi ro không đáng có.

Giai đoạn cuối tháng 6 Âm lịch chuyển sang đầu tháng 7 Âm lịch được xem là thời điểm khá thuận lợi với tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Hợi. Trong khi tuổi Tỵ và tuổi Hợi có nhiều tín hiệu tích cực về tài lộc thì tuổi Dậu nổi bật với cơ hội được tăng lương, cải thiện thu nhập và phát triển sự nghiệp. Dù vận may có mỉm cười, mỗi người vẫn nên chủ động trong công việc, quản lý tài chính hợp lý và không ngừng trau dồi năng lực để nắm bắt tốt nhất những cơ hội đến với mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm