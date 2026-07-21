Trong một cuộc phỏng vấn được Scentbird đăng tải, nhà sáng lập thương hiệu Rhode cho biết Ex Nihilo Fleur Narcotique Eau de Parfum là chai nước hoa luôn có mặt trong bộ sưu tập của cô.

"Tôi thích thử nhiều mùi hương khác nhau, nhưng chai mà tôi luôn quay lại sử dụng là Ex Nihilo Fleur Narcotique. Tôi đã dùng mùi hương này suốt vài năm nay và lúc nào cũng muốn quay lại với nó", Hailey chia sẻ.

Mùi hương mùa hè kiểu Paris khiến Hailey mê mẩn

Được sáng tạo bởi nhà pha chế nước hoa người Pháp Quentin Bisch, Fleur Narcotique là một trong những dòng nước hoa bán chạy nhất của Ex Nihilo nhờ sự kết hợp giữa hương hoa, trái cây và xạ hương theo phong cách hiện đại.

Ngay từ những nốt hương đầu, chai nước hoa mang đến cảm giác tươi mát với cam bergamot, quả vải và đào chín mọng. Tiếp đó là tầng hương hoa cam và hoa nhài thanh lịch, trước khi khép lại bằng xạ hương mềm mại, hương gỗ cùng rêu xanh tạo chiều sâu và cảm giác sạch sẽ.

Tổng thể mùi hương được ví như cảm giác dạo bước trên những con phố Paris vào một ngày hè lộng gió, trong bộ trang phục linen nhẹ nhàng và thanh lịch.

Điểm đặc biệt của Fleur Narcotique nằm ở sự cân bằng. Dù có nhiều nốt hương hoa và trái cây, lớp hương gỗ và xạ hương giúp tổng thể không bị quá ngọt hay quá nữ tính. Vì vậy, đây cũng là lựa chọn phù hợp với những ai thường ngại các dòng nước hoa thiên về hoa hoặc trái cây.

Có phiên bản đậm đà hơn dành cho người thích lưu hương lâu

Hailey hiện sử dụng phiên bản Eau de Parfum, nhưng Ex Nihilo còn phát triển thêm bản Extrait de Parfum với nồng độ tinh dầu cao hơn. Phiên bản này tăng cường các nốt hương hoa bằng sự xuất hiện của hoa lan Nam Phi (freesia) và hoa mộc tê (osmanthus), tạo cảm giác quyến rũ và lưu hương bền bỉ hơn. Nếu muốn mùi hương kéo dài suốt cả ngày, thương hiệu cũng gợi ý kết hợp cùng kem dưỡng tay hoặc kem dưỡng thể Fleur Narcotique trước khi xịt nước hoa.

Dù Fleur Narcotique là mùi hương Hailey luôn quay lại sử dụng, cô cũng từng chia sẻ với Harper's Bazaar rằng mình yêu thích YSL Beauty Libre Flowers & Flames. Tuy nhiên, trong số rất nhiều chai nước hoa từng thử qua, Fleur Narcotique vẫn là cái tên luôn có mặt trong "vòng xoay" sử dụng hằng ngày của người đẹp.

Với sức ảnh hưởng của Hailey Bieber trong giới làm đẹp, không ít người dự đoán rằng nếu Ex Nihilo Fleur Narcotique bất ngờ rơi vào tình trạng "cháy hàng", thì lý do có lẽ không cần phải giải thích thêm.