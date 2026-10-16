Muốn thay đổi cuộc đời, hãy bắt đầu từ khoảnh khắc bạn sắp mất kiểm soát cảm xúc

Trước đây, mỗi khi gặp chuyện không như ý, tôi thường phản ứng gần như ngay lập tức. Một lời nói khó nghe có thể khiến tôi bực bội cả ngày. Một công việc không thuận lợi đủ sức kéo tôi vào vòng xoáy lo âu, tự trách và nghi ngờ chính mình. Tôi nghĩ mình đang phân tích vấn đề để tìm cách giải quyết, nhưng thực chất nhiều lúc chỉ đang lặp lại những câu hỏi quen thuộc: Tại sao chuyện này lại xảy ra? Có phải tôi chưa đủ tốt? Liệu mọi thứ có trở nên tồi tệ hơn không? Những suy nghĩ ấy không giúp tôi tìm ra lối thoát, mà chỉ khiến tâm trạng ngày càng nặng nề. Bước ngoặt đến khi tôi bắt đầu thử một việc đơn giản: Mỗi khi cảm xúc dâng cao, tôi không vội phản ứng mà dành một khoảng thời gian để quan sát chính mình.

1. Khi cảm xúc lên cao, đừng vội hành động

Tôi từng cho rằng người mạnh mẽ là người luôn bình tĩnh trước mọi biến cố. Nhưng càng trải nghiệm, tôi càng hiểu rằng bình tĩnh không có nghĩa là không tức giận, không thất vọng hay không sợ hãi. Đó là khả năng nhận ra mình đang có cảm xúc gì và không để cảm xúc quyết định mọi hành động.

Khi thấy cơn giận bắt đầu xuất hiện, tôi tập dừng lại và tự hỏi: "Mình đang thực sự khó chịu vì điều gì? Mình đang muốn giải quyết vấn đề hay chỉ muốn nói điều gì đó để trút giận?". Khi lo âu, tôi tự nhắc rằng mình đang lo lắng, chứ không có nghĩa những viễn cảnh tồi tệ trong đầu chắc chắn sẽ xảy ra.

Khoảng dừng ấy có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng giúp tôi có cơ hội lựa chọn cách phản ứng thay vì hành động theo quán tính. Nếu đang quá kích động, tôi có thể tạm rời khỏi cuộc trò chuyện, đi bộ hoặc đợi đến khi bình tĩnh hơn mới trả lời.

Tôi không làm điều đó để chứng minh mình kiểm soát cảm xúc giỏi đến đâu. Tôi chỉ muốn hiểu cảm xúc thường kéo dài bao lâu, điều gì khiến nó mạnh hơn và mình cần làm gì để không tiếp tục bị cuốn đi. Đôi khi, trưởng thành bắt đầu từ việc nhận ra mình đang mất bình tĩnh trước khi nói ra những lời không thể rút lại.

2. Hãy tự hỏi: Phản ứng cũ có thực sự giúp ích cho mình?

Khi đã bình tĩnh hơn, tôi thường nhìn lại cách mình từng xử lý những tình huống tương tự. Nếu bị phê bình, tôi có xu hướng phòng thủ hay lập tức nghĩ rằng mình kém cỏi? Nếu kế hoạch thất bại, tôi tìm phương án mới hay dành hàng giờ trách móc bản thân? Nếu ai đó không hài lòng với mình, tôi có cố gắng làm vừa lòng họ bằng mọi giá?

Điều đáng nói là những phản ứng này có thể đã lặp lại trong nhiều năm đến mức chúng ta coi chúng như một phần tính cách. Ta nghĩ mình vốn hay lo lắng, vốn nóng tính hoặc vốn không đủ tự tin, rồi mặc nhiên chấp nhận rằng bản thân không thể khác đi.

Nhưng một phản ứng quen thuộc không có nghĩa đó là phản ứng duy nhất bạn có thể lựa chọn. Nếu nổi giận khiến mối quan hệ căng thẳng hơn, nếu tự trách chỉ khiến bạn mất động lực, đã đến lúc thử một cách khác. Bạn có thể thẳng thắn trao đổi thay vì công kích, tìm giải pháp thay vì chìm trong hối tiếc, hoặc chấp nhận rằng mình chưa làm tốt mà không phủ nhận toàn bộ giá trị của bản thân.

Tôi dần hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng có thể kiểm soát điều xảy đến, nhưng có thể luyện tập cách đối diện với nó. Sự thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu bằng một quyết định lớn. Nó có thể bắt đầu từ lần đầu tiên bạn không lặp lại phản ứng từng khiến mình tổn thương.

3. Đừng mặc định mọi suy nghĩ trong đầu đều là sự thật

Có một điều tôi từng không nhận ra: Nhiều suy nghĩ của mình chỉ là những kết luận đã được lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

Nếu từng thất bại, tôi có thể tin rằng mình không có năng lực. Nếu từng bị từ chối, tôi có thể cho rằng mình không xứng đáng được yêu thương. Nếu đã quen sống trong lo lắng, tôi có thể mặc định rằng tương lai luôn chứa đầy rủi ro.

Nhưng một suy nghĩ xuất hiện thường xuyên không đồng nghĩa nó chính xác. "Tôi chưa đủ tốt" có thể chỉ là cách tôi diễn giải một thất bại, chứ không phải kết luận khách quan về toàn bộ con người mình. "Tôi không thể thay đổi" có thể xuất phát từ những lần thử chưa thành công, chứ không chứng minh rằng mọi nỗ lực sau này đều vô ích.

Vì vậy, thay vì ép mình phải nghĩ tích cực bằng mọi giá, tôi tập đặt câu hỏi với những niềm tin cũ: Có bằng chứng nào cho thấy điều này hoàn toàn đúng? Có cách giải thích nào khác không? Nếu một người bạn ở trong hoàn cảnh tương tự, tôi có đánh giá họ khắt khe như đang đánh giá chính mình không?

Tôi cũng tập thay thế những kết luận tuyệt đối bằng cách nhìn thực tế hơn. Thay vì "Tôi chẳng làm được gì", tôi thử nghĩ "Việc này chưa thành công, nhưng tôi có thể xem lại cách làm". Thay vì "Thay đổi bản thân quá khó", tôi nhắc mình "Tôi chưa quen với cách làm mới, nên cần bắt đầu từ những bước nhỏ".

Đó không phải là tự lừa mình bằng những lời khẳng định màu hồng. Đó là học cách nhìn sự việc công bằng hơn, không để một trải nghiệm tiêu cực trở thành bản án cho cả tương lai.

4. Muốn thay đổi, hãy tập làm khác đi trong những tình huống nhỏ

Tôi nhận ra hiểu vấn đề thôi chưa đủ. Nếu vẫn phản ứng như cũ trong những tình huống quen thuộc, cuộc sống rất dễ quay về quỹ đạo cũ. Bởi vậy, tôi bắt đầu tập thay đổi từ những việc nhỏ.

Khi muốn nổi nóng, tôi tập đợi vài phút trước khi trả lời. Khi cảm thấy quá tải, tôi chia công việc thành từng phần thay vì cố giải quyết tất cả cùng lúc. Khi mắc lỗi, tôi tìm cách khắc phục trước khi dành thời gian phân tích mình đã sai ở đâu. Khi muốn từ bỏ vì sợ thất bại, tôi thử hoàn thành một bước nhỏ thay vì đòi hỏi bản thân phải tự tin ngay lập tức.

Những thay đổi này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có khi tôi vẫn phản ứng theo thói quen, vẫn lo lắng hoặc mất bình tĩnh. Nhưng thay vì xem đó là bằng chứng mình không thể tiến bộ, tôi coi đó là cơ hội để nhận ra tình huống nào khiến mình dễ bị cuốn vào phản ứng cũ nhất.

Các nghiên cứu về tính dẻo thần kinh cho thấy não bộ có khả năng thay đổi theo trải nghiệm và quá trình học tập. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chỉ cần quan sát một suy nghĩ là những liên kết thần kinh cũ lập tức biến mất. Việc hình thành thói quen mới thường cần thời gian, sự lặp lại và một môi trường hỗ trợ phù hợp.

Tôi không cần trở thành một con người hoàn toàn khác chỉ sau một đêm. Tôi chỉ cần tạo thêm những lựa chọn mới, rồi kiên trì thực hành cho đến khi chúng trở nên tự nhiên hơn.

5. Khoảnh khắc bạn không còn phản ứng như trước cũng là lúc bạn bắt đầu thay đổi

Trước đây, tôi thường chờ đến khi có đủ động lực, đủ tự tin hoặc nhìn thấy một con đường rõ ràng mới bắt đầu thay đổi. Nhưng cuộc sống hiếm khi cho chúng ta sự chắc chắn tuyệt đối. Nếu cứ đợi đến lúc không còn sợ hãi mới hành động, có lẽ chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Bây giờ, tôi quan tâm nhiều hơn đến những khoảnh khắc rất nhỏ: Tôi có nhận ra mình đang lo lắng không? Tôi có thể dừng lại trước khi nói lời làm tổn thương người khác không? Tôi có dám nghi ngờ một niềm tin đang khiến mình mắc kẹt không? Tôi có thể lựa chọn một hành động hữu ích hơn, dù vẫn đang cảm thấy khó chịu không?

Tôi hiểu rằng không phải mọi chuyện tồi tệ xảy ra đều do bản thân mình gây ra. Có những hoàn cảnh nằm ngoài khả năng kiểm soát, có những bất công không thể giải quyết chỉ bằng việc thay đổi thái độ. Nhưng ngay cả trong những tình huống ấy, việc hiểu rõ cảm xúc, nhận diện điều mình có thể tác động và tìm kiếm sự hỗ trợ vẫn giúp tôi chủ động hơn.

Sau cùng, thay đổi bản thân không phải là ép mình trở nên hoàn hảo, lúc nào cũng tỉnh táo hay không bao giờ mắc sai lầm. Đó là quá trình nhận ra những điều đang cản trở mình, học cách phản ứng khác đi và kiên nhẫn với những bước tiến chưa hoàn thiện.

Cuộc đời có thể chưa thay đổi ngay sau một lần bạn bình tĩnh trước cơn giận, một lần bạn không tin vào suy nghĩ tự ti hay một lần bạn dám làm điều mình từng sợ. Nhưng mỗi lần như vậy, bạn đang tạo ra một khả năng mới cho chính mình. Và đôi khi, bước ngoặt lớn nhất không đến từ việc thế giới bên ngoài thay đổi, mà từ khoảnh khắc bạn nhận ra mình không còn buộc phải sống theo những phản ứng cũ.