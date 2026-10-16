Hoàng tử Harry thừa nhận làm cha khó hơn tưởng tượng, nói một câu khiến nhiều phụ huynh đồng cảm

Làm cha mẹ là một trong những trải nghiệm có thể thay đổi cuộc đời mỗi người, nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu những thử thách đang chờ đợi mình cho đến khi con chào đời. Vương tử Harry cũng không ngoại lệ. Trong lần xuất hiện gần đây trên MasterClass với chương trình Redefining Grief: Building Resilience Through Loss, Công tước xứ Sussex đã chia sẻ những suy nghĩ chân thành về hành trình làm cha, từ niềm hạnh phúc khi chứng kiến hai con trưởng thành đến những khó khăn mà anh chỉ nhận ra sau khi trực tiếp trải qua.

"Làm cha là một chuyến tàu lượn cảm xúc"

Trong cuộc trò chuyện, Vương tử Harry nhắc đến một bức ảnh đặc biệt chụp hai con Archie và Lilibet nắm tay nhau giữa khung cảnh thiên nhiên. Anh cho biết chính mình là người chụp bức ảnh này, không lâu trước sinh nhật của Archie.

Nhìn lại khoảnh khắc ấy, Harry chia sẻ rằng hình ảnh hai anh em ở bên nhau, bình yên giữa thiên nhiên khiến trái tim anh tràn ngập hạnh phúc. Anh cũng bày tỏ niềm tự hào khi hai con đều khỏe mạnh, đáng yêu và có tính cách vui nhộn.

Tuy nhiên, phía sau những khoảnh khắc ngọt ngào ấy là một hành trình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Harry thừa nhận: "Làm cha là một chuyến tàu lượn cảm xúc. Tôi ước mình biết trước việc làm cha sẽ khó khăn đến thế nào. Nhưng tôi sẽ không đánh đổi trải nghiệm này lấy bất cứ điều gì trên thế giới".

Lời chia sẻ cho thấy cách Harry nhìn nhận vai trò làm cha sau những trải nghiệm thực tế. Niềm vui khi nhìn con lớn lên luôn song hành với những lo lắng, trách nhiệm và cảm xúc khó gọi tên. Có những điều cha mẹ không thể chuẩn bị đầy đủ chỉ bằng việc đọc sách hay nghe lời khuyên, bởi mỗi đứa trẻ và mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng.

Lời khuyên anh ước mình được nghe trước khi có con

Khi được nhắc đến điều mình muốn nói với bản thân trước khi lần đầu làm cha, Harry đưa ra một lời khuyên ngắn gọn nhưng giàu hình ảnh: "Hãy bám thật chắc, vì hành trình này sẽ là một chuyến đi vô cùng dữ dội".

Đó không phải lời hứa rằng mọi thứ rồi sẽ dễ dàng, cũng không phải một công thức giúp cha mẹ tránh được mọi sai lầm. Thay vào đó, câu nói giống như sự chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi lớn mà việc nuôi dạy con mang lại.

Từ những đêm thiếu ngủ, những quyết định quan trọng liên quan đến con cho đến việc học cách cân bằng giữa công việc và gia đình, hành trình làm cha mẹ đòi hỏi mỗi người liên tục thích nghi. Có những ngày mọi thứ diễn ra thuận lợi, nhưng cũng có những lúc cha mẹ cảm thấy mệt mỏi, bối rối và tự hỏi liệu mình đã làm đủ tốt hay chưa.

Điều đáng chú ý trong chia sẻ của Harry là anh không cố che giấu những khó khăn ấy sau hình ảnh một người cha luôn biết phải làm gì. Anh thừa nhận sự vất vả, đồng thời khẳng định tình yêu và niềm hạnh phúc mà các con mang lại khiến mình không muốn đổi lấy bất cứ điều gì khác.

Với nhiều phụ huynh, sự thừa nhận này có thể mang lại cảm giác đồng cảm. Bởi yêu con không có nghĩa là lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, tự tin hay sẵn sàng trước mọi tình huống. Một người có thể rất hạnh phúc khi làm cha mẹ nhưng vẫn có những ngày kiệt sức, cần được nghỉ ngơi hoặc cần sự hỗ trợ từ người thân.

Khi làm cha, Harry cũng nghĩ về mẹ mình

Trong chương trình MasterClass, Harry còn nhắc đến người mẹ quá cố, Công nương Diana. Khi nhìn vào bức ảnh của bà, anh chia sẻ rằng đôi lúc mình tự hỏi mẹ sẽ nghĩ gì về những điều anh đang làm ở hiện tại.

Đó là một chi tiết giàu cảm xúc trong câu chuyện của Harry. Khi trở thành cha, một người không chỉ học cách chăm sóc thế hệ tiếp theo mà đôi khi còn nhìn lại chính tuổi thơ của mình, những điều đã nhận được và những trải nghiệm vẫn còn in đậm trong ký ức.

Harry từng nhiều lần công khai nói về ảnh hưởng của những mất mát trong quá khứ đối với cuộc sống. Trong lần chia sẻ này, hình ảnh Diana xuất hiện như một phần trong dòng suy nghĩ của anh về hành trình trưởng thành và vai trò làm cha.

Không có câu trả lời nào cho biết Diana sẽ nghĩ gì về cuộc sống hiện tại của con trai. Nhưng việc Harry vẫn tự hỏi câu hỏi ấy cho thấy ký ức về mẹ tiếp tục có ý nghĩa với anh, ngay cả khi anh đang xây dựng gia đình riêng và nuôi dạy hai con.

Câu chuyện của Vương tử Harry nhắc chúng ta rằng làm cha mẹ không phải hành trình mà bất kỳ ai cũng có thể chuẩn bị hoàn hảo từ trước. Sẽ có những ngày tràn ngập niềm vui, những thời điểm đầy thử thách và cả những khoảnh khắc khiến người lớn phải nhìn lại chính mình.

Có lẽ điều quan trọng không phải là bước vào hành trình ấy với tất cả câu trả lời, mà là sẵn sàng học hỏi, thích nghi và tiếp tục đồng hành cùng con. Như lời Harry chia sẻ, dù biết trước những khó khăn, anh vẫn không muốn đánh đổi trải nghiệm làm cha của mình.

*Theo Marie Claire