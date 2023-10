Mượn thảm đỏ của "Đất rừng phương Nam", Trấn Thành khéo léo dập tan tin đồn cạch mặt 2 sao nữ hạng A

Buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Đất rừng phương Nam ở TP.HCM được đánh giá là "siêu thảm đỏ" vì có sự góp mặt của dàn sao hạng A hàng đầu showbiz Việt. Từ ca sĩ, diễn viên cho đến Hoa hậu, tất cả những người nổi bật nhất ở các lĩnh vực đều đến ủng hộ Trấn Thành và Nguyễn Quang Dũng ra mắt phim Đất rừng phương Nam.

Sau sự kiện, Trấn Thành có động thái khiến mạng xã hội xôn xao, đó là đăng ảnh chụp cùng các nghệ sĩ từng vướng tin đồn cạch mặt anh. Cụ thể, Trấn Thành đăng ảnh chụp riêng cùng Thùy Tiên và Thu Trang.

Trấn Thành và Hoa hậu Thùy Tiên

Tại LHP Quốc tế Busan (Hàn Quốc) vừa diễn ra, Trấn Thành - Thùy Tiên tuy cùng đi thảm đỏ nhưng lại bị soi không có tương tác. Trấn Thành thậm chí còn đứng né sang 1 bên, nhường vị trí đứng cạnh Thùy Tiên cho Hari Won. Chính điều này khiến dân mạng đặt ra nghi vấn Trấn Thành - Thùy Tiên có mâu thuẫn.

Về phần Thu Trang, nữ diễn viên và Trấn Thành từng là cặp bạn diễn ăn ý. Trước khi nổi tiếng như hiện tại, Trấn Thành - Thu Trang từng cùng quay rất nhiều chương trình hài kịch và đăng tải lên YouTube. Mấy năm gần đây, Thu Trang - Trấn Thành không thường xuyên xuất hiện chung. Trấn Thành thỉnh thoảng tương tác với Tiến Luật, còn Thu Trang lại chỉ thấy đăng ảnh gặp gỡ vui vẻ với Trường Giang.

Trấn Thành và vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật

Với động thái mượn thảm đỏ Đất rừng phương Nam để chụp ảnh cùng Thùy Tiên - Thu Trang, Trấn Thành đã khéo léo đánh tan những tin đồn bất lợi quanh mình.

Đất rừng phương Nam là một trong những dự án được mong đợi nhất năm 2023. Lý do đầu tiên là tác phẩm này được làm lại từ bản phim truyền hình kinh điển. Lý do thứ hai là vì Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, có sự góp mặt của Trấn Thành, Tiến Luật và nhiều ngôi sao đình đám khác.

Trấn Thành có vai trò rất quan trọng ở dự án "Đất rừng phương Nam"

Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kì Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỉ 20.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và những con người miền Tây hiền lành, chất phác.