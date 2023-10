“Tư Mắm truyền hình” Cát Phượng ca ngợi Đất rừng phương Nam nhưng chỉ ra điểm chưa được của “Tư Mắm điện ảnh” Băng Di

Từ tối 13/10, phim điện ảnh Đất rừng phương Nam sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Sau buổi chiếu đặc biệt dành cho báo chí và nghệ sĩ, Cát Phượng bất ngờ có lời nhắn gửi dành cho Băng Di.

Theo đó, Cát Phượng khen phim Đất rừng phương Nam nức nở nhưng lại thấy đúng 1 điểm chưa trọn vẹn liên quan đến phần make up của Băng Di. Nữ diễn viên cho rằng Băng Di trang điểm quá đậm, lại còn gắn lông mi giả dày nên có phần chưa phù hợp.

Băng Di và Cát Phượng

Cát Phượng nhắn nhủ: "Tư Mắm Băng Di bản điện ảnh xuất sắc nghen cả nhà. Em diễn rất xuất sắc, tiếc 1 điều về phần make up thì nên làm cho da em tối xíu nữa, mắt đừng nối mi hoặc gắn mi. Không quét mascara luôn, nếu có quét mascara thì quét nhẹ lướt qua.

Mắt hãy để thật mộc, màu da tối lại xíu. Nhân vật Tư Mắm ngày xưa dù cặp bồ với Tây nhưng cái đẹp thời đó chưa biết gắn lông mi hay quét mascara. Nhiều lắm thì tô son đỏ là được rồi, vì thời đó tô son bằng giấy đỏ ngậm lên môi. Điện ảnh cần thật hơn 1 ngày lần truyền hình.

Có thể ý kiến này của Cát là sai. Có thể bản điện ảnh thì đạo diễn cần 1 Tư Mắm đẹp vì là phim điện ảnh mà. Vậy nên mọi người đừng có chửi Cát khi Cát có ý kiến nghen trời ơi".

Việc Cát Phượng chê phần trang điểm của Băng Di gây chú ý. Bởi trong quá khứ, Cát Phượng là người đóng vai Tư Mắm ở Đất phương Nam bản truyền hình. Thời điểm mới được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giao cho đóng lại vai Tư Mắm ở Đất rừng phương Nam bản điện ảnh, Băng Di nói cô đã chịu không ít áp lực.

Tạo hình Tư Mắm của Cát Phượng trong "Đất phương Nam" bản truyền hình

Cát Phượng cho rằng Băng Di trang điểm quá đậm

Ngoài chuyện nhận xét về Băng Di, Cát Phượng cũng nói đến vai Bác Ba Phi của Trấn Thành. "Riêng Trấn Thành đóng Bác Ba Phi, thích đoạn cuối của Bác Ba Phi lắm. Diễn hay quá Thành - Tình dân tộc. Nói tóm lại nè: Ngày xưa có Đất phương Nam bản truyền hình, ngày nay có Đất rừng phương Nam bản điện ảnh chiếu rạp rất nên xem. Bản điện ảnh phải như vậy mới là điện ảnh".

Đất rừng phương Nam là 1 trong những dự án được mong đợi nhất năm 2023. Lý do đầu tiên là tác phẩm này được làm lại từ bản phim truyền hình kinh điển. Lý do thứ hai là vì Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, có sự góp mặt của Trấn Thành, Tiến Luật và nhiều ngôi sao đình đám khác.

Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kì Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỉ 20.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và những con người miền Tây hiền lành, chất phác.