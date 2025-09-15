Gần đây, tôi có một cuộc trò chuyện khá căng thẳng với một người quen – mà nói thẳng ra thì, quan hệ giữa chúng tôi chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí, tôi có thể cảm nhận được rằng người đó… muốn tôi "biến mất khỏi thế gian này".

Dù biết rõ ý định đó, tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nói năng nhẹ nhàng, không hề gắt gỏng. Thế nhưng chỉ sau vài câu nói khiến anh ta thấy "chạm tự ái", người đó lập tức đổi sắc mặt, bật ra những câu chửi bới tục tĩu chẳng khác gì mấy bà bán cá mất khách. Từ “đại thất lễ” cho tới những từ ngữ thô tục nhất, anh ta chẳng nể nang ai mà tuôn ra như nước lũ.

Điều đáng nói là tôi và anh ta chẳng có thù oán sâu xa gì. Chuyện chỉ xoay quanh việc anh ta muốn “kiếm chác” đôi chút từ tôi, còn tôi thì... không đồng ý. Chỉ vậy thôi.

Một người gần 50 tuổi, mà vẫn mang trong mình tư duy hẹp hòi và lối hành xử kém văn minh như vậy, tôi không tin anh ta có thể làm nên trò trống gì. Đó không phải lời chê bai, càng không phải đổ đoán chủ quan, mà là kết luận từ kinh nghiệm xem tướng hay còn gọi là "quan khí" trong thuật xem tướng cổ truyền.

Trong thuật xem tướng, khoảnh khắc con người tức giận chính là lúc dễ nhìn thấu bản chất thật nhất . Khi cơn giận bốc lên, lớp mặt nạ ngụy trang thường ngày sẽ tự động rơi xuống, để lộ rõ phần "thô sơ" bên trong. Tất nhiên, cũng có những người "diễn sâu", giận mà vẫn giả vờ hiền lành nhưng số này rất ít, thường chỉ gặp ở những người làm nghề diễn viên chuyên nghiệp.

Thông thường, người ta khi tức giận sẽ rơi vào ba trạng thái cơ bản theo tướng học:

- Mặt đỏ tía tai, bốc hỏa như núi lửa, đây là biểu hiện của người dễ bị kích động, khó kiềm chế cảm xúc, tức giận là quát tháo, đập bàn. Tuy đây là dạng “dũng” – tức có dũng khí nhưng lại là “dũng khí của kẻ thất phu”. Họ thường hành động bốc đồng, khó kiểm soát, dễ gây hậu quả vì không giữ được khí huyết ổn định. Loại người này giống như người có huyết áp cao – một khi bị kích thích sẽ dễ nổ tung. Trong xã hội, họ chỉ có thể làm “tay đấm”, khó trở thành người lãnh đạo.

- Mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, người thuộc nhóm này đã có thể kiểm soát khí huyết khá tốt, không bộc lộ cơn giận ra ngoài quá nhiều. Tuy vậy, họ vẫn thiếu sự điềm đạm cần thiết của bậc đại nhân. Người như thế có thể đạt được một vị trí kha khá trong xã hội, thuộc tầng lớp trung lưu, có danh, có tiếng, nhưng khó bước lên hàng ngũ cao nhất.

- Tức giận nhưng không lộ, mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, đây là nhóm người có "thần khí" cao, đạt đến cảnh giới cao trong tướng pháp. Dù bị công kích, họ vẫn giữ sự lạnh lùng, âm thầm phản kích, không để lộ cảm xúc. Người như vậy thường là bậc cao nhân trong xã hội, có năng lực dẫn dắt và kiểm soát tình huống cực tốt.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa người “không dám giận” vì sợ hãi, vốn là loại người nhút nhát, dễ bị chèn ép với người giận mà vẫn giữ được thần sắc điềm tĩnh.

Không chỉ khi tức giận, mà trên bàn nhậu cũng dễ lộ ra bản chất con người . Câu nói “tửu phẩm như nhân phẩm” (tửu phẩm = tửu lượng cách cư xử khi uống rượu) hoàn toàn có lý. Có người uống vài ly đã nói năng linh tinh, cũng có người uống tới mức say mèm vẫn không để lộ điều gì và có người... uống bao nhiêu cũng không bao giờ say. Quan sát cách họ uống, nói, ứng xử – bạn sẽ biết ai đáng tin, ai nên tránh xa.

Nhớ kỹ: Muốn hiểu một người, đừng chỉ nhìn khi họ thành công hay vui vẻ. Hãy nhìn họ khi tức giận, khi thất bại, khi say rượu bởi chính lúc đó, "lớp mặt nạ" sẽ rơi xuống, lộ ra phần chân thật nhất .